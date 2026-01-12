ETV Bharat / state

குழந்தைகளுக்கான பிரத்யேக மருத்துவமனைக்கு முதல்வர் ஸ்டாலின் அடிக்கல் - அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன்

சைதாப்பேட்டை சட்டமன்ற தொகுதிக்கு உட்பட்ட அப்துல் ரசாக் தெருவில், ரூபாய் 23.13 கோடி மதிப்பீட்டில், 4400 சதுர மீட்டர் பரப்பளவில் அமையவுள்ள புதிய வணிக வளாக கட்டுமான பணிக்கு அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் அடிக்கல் நாட்டினார்.

வணிக வளாக கட்டுமான பணிக்கு அடிக்கல் நாட்டினார் அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன்
வணிக வளாக கட்டுமான பணிக்கு அடிக்கல் நாட்டினார் அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 12, 2026 at 1:03 PM IST

சென்னை: சைதாப்பேட்டையில் குழந்தைகள் மருத்துவமனைக்கு முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அடிக்கல் நாட்டவுள்ளதாக அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை மாநகராட்சி சார்பில் ’சிங்கார சென்னை 2.0’ திட்டத்தின் கீழ் சைதாப்பேட்டை சட்டமன்ற தொகுதிக்கு உட்பட்ட அப்துல் ரசாக் தெரு, பஜார் சாலை சந்திப்பில் அமைந்துள்ள பழுதடைந்த பழைய காய்கறி மற்றும் மளிகை கடை மார்க்கெட் இடிக்கப்பட்டு, புதிய வணிக வளாகம் கட்டப்படுகிறது. 4400 சதுர மீட்டர் பரப்பளவில், வாகன நிறுத்தம் வசதி, கழிப்பறை வசதிகளுடன் கூடிய மொத்தம் 200 கடைகள் கொண்டு ரூபாய் 23.13 கோடி மதிப்பீட்டில், அமையவுள்ள புதிய வணிக வளாகம் கட்டுமான பணிக்கு, மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் அடிக்கல் நாட்டினார்.

இந்த நிகழ்ச்சியில் பேசிய அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன், “94 ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த சைதாப்பேட்டை காய்கறி அங்காடியை புதுப்பிக்கும் பணிக்கான அடிக்கல் நாட்டு விழா இன்று நடைபெற்றது. இந்தியாவிலேயே முதன்முதலாக குப்பைகளை அழுத்தி அதனை மூடி எடுத்துச் செல்லும் வாகனத்தை முதலமைச்சர் ஸ்டாலின், மாநகராட்சி மேயராக இருந்த போது கொண்டு வந்து பயன்படுத்தினார்.

இந்த அங்காடியின் புதுப்பிக்கும் பணியை மேற்கொள்வதற்காக வியாபாரிகளிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்திய போது, மீண்டும் இந்த அங்காடிகள் கட்டப்பட்டு வியாபாரிகளுக்கு அளிப்பார்களா? என்கின்ற அச்சம் இருந்தது. அந்த அச்சத்திற்கு முன்பு ஆட்சி புரிந்தவர்களே காரணம். எனவே இந்த ஆட்சியில் அவ்வாறு இல்லாமல் மக்களுக்கு அளித்த வாக்குறுதியை நிறைவேற்றுவதே எங்கள் நோக்கம் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

குறிப்பாக இந்த அங்காடியில் கடை வைத்து நடத்தக்கூடிய வியாபாரிகளின் வியாபாரம் கெடாத வகையில் தற்காலிகமாக மாற்று இடத்தில் கடைகளை அமைத்துக் கொடுக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. வருகின்ற ஆகஸ்ட் மாதத்திற்குள் இந்த அங்காடி முழுவதுமாக கட்டப்பட்டு, பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்கு திறந்து விடப்படும். மேலும் இந்த அங்காடியை தொடர்ந்து சைதாப்பேட்டையில் அமைந்துள்ள மீன் அங்காடி மற்றும் கறி அங்காடி ஆகியவற்றை சென்னை பெருநகர வளர்ச்சி குழுமம் சார்பில் கட்டுவதற்கான நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொள்ள உள்ளோம்.

கண்டிப்பாக மே மாதத்திற்கு பிறகு மீண்டும் நீங்கள் திமுகவை தான் ஆட்சியில் அமர செய்வீர்கள் என்று நம்பிக்கை உள்ளது. வரக்கூடிய இரண்டு மாதங்களில் சைதாப்பேட்டையில் இருந்து தேனாம்பேட்டை வரை கட்டப்பட்டு வரும் இரும்பு மேம்பால பணியானது நிறைவு பெற்று பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்கு அளிக்கப்பட உள்ளது. அதேபோல் வேளச்சேரியில் 3.2 கிலோ மீட்டருக்கு மேல் நீளம் கொண்ட மேம்பாலத்தினை அமைக்கக்கூடிய பணியினை முதலமைச்சர் இன்னும் சில நாட்களில் அடிக்கல் நாட்டில் தொடங்கி வைக்க உள்ளார்.

அதேபோல் மத்திய கைலாஷ் பகுதிகளிலும் ஒரு மேம்பாலம் அமைக்கும் பணியானது நடைபெற்ற வருகிறது. இந்தப் பணிகளானது இன்னும் ஒரு மாதத்தில் நிறைவு பெற்று பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்கு அளிக்கப்பட உள்ளது. சைதாப்பேட்டையில் கலைஞர் நூற்றாண்டு மருத்துவமனை வளாகத்தில் 6.5 ஏக்கர் பரப்பளவில், 500 கோடி செலவில், வரக்கூடிய நாட்களில் குழந்தைகளுக்கான இந்தியாவிலேயே முதன் முதலாக பிரத்யேக மருத்துவமனை கட்டப்பட உள்ளது. இதற்கு பசுமை தீர்ப்பாயம் அனுமதி வழங்கி உள்ளது. அதனைத் தொடர்ந்து கட்டுமான பணியினை முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அடிக்கல் நாட்டி தொடங்கி வைக்க உள்ளார்.

