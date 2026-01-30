ETV Bharat / state

'வாரிசு அரசியல்...' விமர்சனங்களுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்த முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்!

உச்ச நீதிமன்றம் வரைக்கும் சென்று ஊழல் வழக்கில் தண்டிக்கப்பட்டவர்கள் தான் அதிமுகவினர் என்று முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் விமர்சித்துள்ளார்.

தனியார் செய்தி தொலைக்காட்சியின் தமிழ்நாடு உச்சி மாநாட்டில் முதல்வர்
தனியார் செய்தி தொலைக்காட்சியின் தமிழ்நாடு உச்சி மாநாட்டில் பேசிய முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 30, 2026 at 4:05 PM IST

சென்னை: யார் வேண்டுமானாலும் அரசியலுக்கு வரலாம். ஆனால், யார் வந்தாலும், அவர்கள் மக்களுக்கு முன்னால் நின்று, அவர்களின் நம்பிக்கை மற்றும் வாக்குகளை பெற்றால் மட்டும் தான், வெற்றி பெற முடியும் என்று வாரிசு அரசியல் விமர்சனத்திற்கு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பதில் அளித்துள்ளார்.

சென்னையில் தனியார் செய்தி தொலைக்காட்சி நிறுவனத்தின் சார்பில் நடைபெற்ற தமிழ்நாடு உச்சி மாநாட்டில் (TAMIL NADU SUMMIT) முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் பங்கேற்று உரை நிகழ்த்தினார். அப்போது, தமிழ்நாட்டில் தற்போதைய திமுக ஆட்சியில் செயல்படுத்தியுள்ள திட்டங்கள், பல்வேறு துறைகளில் ஏற்பட்டுள்ள வளர்ச்சி, மத்திய அரசின் நிதி பகிர்வு உள்ளிட்ட பல்வேறு விவகாரங்களை குறித்து முதல்வர் பேசினார்.

அப்போது பேசிய மு.க.ஸ்டாலின், ''தமிழ்நாட்டைப் பொறுத்தவரை அனைத்து மாவட்டங்களும், இரண்டாம் நிலை - மூன்றாம் நிலை நகரங்களும், ஊரகப் பகுதிகளும் கூட வளர்ச்சி அடைந்திருக்கின்றன. சிறப்பான உட்கட்டமைப்பு மற்றும் போக்குவரத்து வசதிகளும் இருக்கிற மாநிலம் நம்முடைய தமிழ்நாடு. இந்த மாநிலத்திற்கு என்று பரந்துபட்ட அரசியல் பார்வை இருக்கிறது. இங்கு சமூகநீதியையும், சமத்துவத்தையும், சமூக நல்லிணக்கத்தையும், மக்கள் நலனையும் முக்கியமாக நினைக்கிறோம்.

இது எல்லாவற்றையும் சரியாக கொண்டு சென்று, திறமையான அரசை நடத்துவதால் தான், நாட்டிலேயே யாரும் அடைய முடியாத 11.19 சதவிகிதம் பொருளாதார வளர்ச்சியை, திமுக ஆட்சியில் சாத்தியப்படுத்தியிருக்கிறோம். இந்த வளர்ச்சியை நாங்கள் சாதாரணமாக அடைந்துவிடவில்லை. சமூகத்தில் எந்தவொரு பிரிவும் விடுபட்டு விடக் கூடாது என்று, மிகவும் கவனமாக பார்த்துப் பார்த்து திட்டங்களை உருவாக்கியிருக்கிறோம்.

ஒரு பக்கம், மத்திய பாஜக அரசு தொடர்ந்து ஏற்படுத்தி வரும் அரசியல் நெருக்கடிகள் எல்லாவற்றையும் எதிர்கொண்டு, மறுபக்கம் தொலைநோக்குப் பார்வையுடன் எதிர்காலத்திற்கான திட்டங்களை உருவாக்கி செயல்படுத்திக் கொண்டு வருகிறோம். தேவைகளுக்கு ஏற்ப, எங்களின் கொள்கைகளும் “Evolve” ஆகி வருகிறது.

மகளிர், குழந்தைகள், மாணவர்கள், இளைஞர்கள், தொழில்முனைவோர், உழவர்கள், நெசவாளர்கள், அரசு ஊழியர்கள், ஆசிரியர்கள் என்று அனைத்துத் தரப்பினருக்கும் நன்மைகளை செய்து கொண்டிருக்கிறோம்.

இந்த ஐந்தாண்டுகளாக நாங்கள் செய்து கொண்டு இருக்கும் திட்டங்களை ஹைலைட்டாக நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். 2021 தேர்தல் அறிக்கையில், மகளிருக்கு ஆயிரம் ரூபாய் உரிமைத்தொகை தருவோம் என்று சொன்னோம். உடனடியாக எதிர்க்கட்சிகள் விமர்சனம் செய்தனர். தி.மு.க. சொன்னால், சொன்னதை செய்யும் என்று நம்பிக்கையுடன் வாக்களித்தார்கள். அந்த நம்பிக்கையை காப்பாற்றி, இப்போது ஒரு கோடியே 30 லட்சத்து 69 ஆயிரத்து 831 மகளிருக்கு, மாதந்தோறும் ஆயிரம் ரூபாய் என்று, இதுவரைக்கும் 33 ஆயிரத்து 464 கோடி ரூபாயை வழங்கியிருக்கிறோம்.

அதே போல், மகளிருக்கு பேருந்துகளில் கட்டணமில்லா பயணம், இந்தியாவிலேயே வேறு எந்த மாநிலத்திலும் இல்லாத வகையில், பள்ளிக் குழந்தைகளுக்கு காலை உணவு வழங்கும் திட்டத்தில் நாள்தோறும் 19 லட்சத்து 34 ஆயிரத்து 69 குழந்தைகள், சூடாகவும், சுவையாகவும், சத்தான உணவை சாப்பிட்டு வகுப்பறைக்குள்ளே அடியெடுத்து வைக்கின்றனர்.

12 லட்சம் மாணவ – மாணவிகளுக்கு மாதந்தோறும் ஆயிரம் ரூபாய் வழங்கும் புதுமைப்பெண் மற்றும் தமிழ்ப்புதல்வன் திட்டம். மக்களைத் தேடி மருத்துவம் திட்டம், இன்னுயிர்க் காப்போம் - நம்மைக் காக்கும் 48 என இன்னும் நிறைய திட்டங்கள் இருக்கின்றன. இல்லம் தேடிக் கல்வி, எண்ணும் எழுத்தும் என்று வரிசையாக ஏராளமான திட்டங்கள் இருக்கின்றன.

இந்தியத் துணைக் கண்டத்தின் வரலாறு தமிழ்நாட்டிலிருந்து தான் எழுதப்பட வேண்டும். அதே போல், வளர்ச்சியும், தெற்கில் தமிழ்நாட்டில் தொடங்கி தான் எழுதப்பட வேண்டும். இந்த க்ரோத் ஹிஸ்டரியை தாங்கிக் கொள்ள முடியாதவர்கள், வாட்ஸ்ஆப் யூனிவர்சிட்டியில் பொய்களை எல்லாம் பரப்பிக் கொண்டிருக்கின்றனர்.

எங்களைப் பற்றி அவர்கள் சொல்லும் குற்றச்சாட்டுகள் எல்லாமே பழைய ஸ்கிரிப்ட் தான். அதில் முதல் குற்றச்சாட்டு, வாரிசு அரசியல். இதற்கு நான் ஏற்கெனவே பதில் சொல்லிவிட்டேன். யார் வேண்டுமானாலும் அரசியலுக்கு வரலாம். ஆனால், யார் வந்தாலும், அவர்கள் மக்களுக்கு முன்னால் நின்று, அவர்கள் நம்பிக்கையைப் பெற்று ஓட்டு பெற்றால் மட்டும் தான், வெற்றி பெற முடியும். எனவே இது, எங்களை களத்தில் எதிர்க்க முடியாதவர்கள் வைக்கும் இற்றுப்போன குற்றச்சாட்டு.

அடுத்து சொல்வது என்ன? ஊழல்! இதுவரைக்கும் எங்கள் மீது வைத்த குற்றச்சாட்டுகளை யாராவது ஆதாரத்துடன் நிரூபித்திருக்கிறார்களா? கற்பனையான குற்றச்சாட்டுகளை சொல்லி, எங்கள் மீது பழி சுமத்திக் கொண்டே இருக்கிறார்கள். நான் பாஜகவிடம் கேட்பது என்னவென்றால், உங்கள் கூட இருக்கும் எல்லோருமே ஊழல்வாதிகள் தான். அதிலும், உச்ச நீதிமன்றம் வரைக்கும் சென்று ஊழல் வழக்கில் தண்டிக்கப்பட்டவர்கள்தான் அதிமுகவினர். நீங்கள் கூட்டணியில் இல்லாத சமயத்தில், அவர்கள் மீது எத்தனை குற்றச்சாட்டுகளை சொன்னீர்கள்? இப்போது உங்கள் வாஷிங் மெஷினில் அவர்களை எல்லாம் வெளுத்துவிட்டீர்களா? இது தான் என்னுடைய கேள்வி.

அடுத்து இந்து விரோத கட்சி என்று பேசுவார்கள். ஆனால், உண்மை என்ன? இந்தியாவிலேயே, பாஜக ஆளுகின்ற மாநிலங்களில் கூட இல்லாத அளவிற்கு, நாங்கள் ஆட்சி அமைத்து இந்த 1,730 நாட்களில், நான்காயிரம் கோயில்களுக்கு குடமுழுக்கு செய்திருக்கிறோம். உண்மையான பக்தர்கள் மகிழ்ச்சி அடைகின்றனர். இப்படி, பாஜக வைத்த குற்றச்சாட்டுகளுக்கு எல்லாம் நான் ஆதாரத்தோடு பதில் சொல்லிவிட்டேன்.

ஆனால், அவர்களோ, நாங்கள் கேட்கின்ற எந்த கேள்விகளுக்கும் பதில் சொல்லவில்லை. இப்போது உங்கள் முன்பாகவும் கேட்கிறேன். இந்தி திணிப்பை ஏற்காததால் கொடுக்காமல் இருக்கும் கல்வி நிதி எப்போது வரும்? பாஜக ஆளும் மாநிலங்களுக்கு வாரி வழங்கிவிட்டு, இயற்கைப் பேரிடர்களுக்காக நாங்கள் கேட்ட நிவாரணத் தொகை கூட முறையாக தரவில்லையே ஏன்? கோவை மற்றும் மதுரை மெட்ரோ திட்டங்களுக்கு எப்போது அனுமதி வரும்? கீழடி அறிக்கை எப்போது வெளியே வரும்? இப்படி ஏராளமான கேள்விகள் இருக்கின்றன. இது எதற்குமே அவர்களிடம் இருந்து பதில் வராது!

ஏனென்றால், இது எல்லாமே, பாஜக தமிழ்நாட்டிற்கு செய்திருக்கக்கூடிய துரோக லிஸ்ட்! அவர்கள் ஒவ்வொரு முறை இங்கு வரும் போது, அந்த லிஸ்ட் பெரிதாகி கொண்டே செல்கிறது. நாங்கள் எதற்காக இவ்வளவையும் பேசுகிறோம் என்றால், நம்முடைய இந்திய நாடு ஒற்றுமையாக, வலிமையாக இருக்க வேண்டும் என்றுதான் இவ்வளவையும் சொல்கிறோம்.

நாங்கள் நாட்டின் யூனிட்டிக்காக பேசுகிறோம். பாஜகவோ யூனிஃபார்மிட்டி பேசி, பாசிச அரசியல் செய்கிறது. மாநிலங்கள் தான், நாட்டின் அடித்தளம். இந்தியா என்பது, “யூனியன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ்”. இதை பாஜக உணர்ந்து செயல்பட வேண்டும் என்று தான் 'ஒன்றிய' அரசு என்று நினைவுப்படுத்திக் கொண்டே இருக்கிறோம்.

அரசியலமைப்புச் சட்டத்தையும், இந்த நாட்டில் வாழும் மக்களையும் காப்பாற்றுவது தான் உண்மையான நாட்டுப்பற்று என்று நாங்கள் அழுத்தமாக சொல்கிறோம்.

தமிழ்நாட்டின் தன்மானத்தைக் காப்பதற்கு எப்படி தலைநிமிர்ந்து பேசுவார்கள்? அதனால் தான், நடைபெற இருக்கின்ற தேர்தல் தமிழ்நாடு வெர்சஸ் என்டிஏ என்று அழுத்தம் திருத்தமாக நான் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன்.

வழக்குகளால் மிரட்டப்பட்டு, முழுக்க முழுக்க சுயநலத்தோடுஅமைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய என்டிஏ கூட்டணியை, அடுத்தடுத்த துரோகங்களுக்கான அச்சாரமாக தான் தமிழ்நாட்டு மக்கள் பார்க்கின்றனர். நான் உறுதியாக சொல்கிறேன். என்டிஏ-வுக்கு தோல்வி எனும் தக்க பதிலடியை வரக்கூடிய தேர்தலில் தமிழ்நாடு நிச்சயம் வழங்கும். நான் மக்களை நம்புகின்றவன், அண்ணா சொன்னது போல, மக்கள் கூடவே வாழ்பவன். இன்னும் பல திட்டங்களை உருவாக்கி, இந்தியாவில் தமிழ்நாடு தான் நம்பர் ஒன் மாநிலம் என்று தொடர்ந்து பெருமையுடன் சொல்ல நான் உழைப்பேன். அதற்காகத்தான், “உங்க கனவ சொல்லுங்க” என்று தமிழ்நாட்டு மக்கள் எல்லோருடைய குரலையும் கேட்க தொடங்கியிருக்கிறோம்.

இந்த நிகழ்ச்சியிலும், எதிர்க்கட்சிகளைச் சேர்ந்த பலரும் பேச இருக்கின்றனர். அவர்களின் கருத்துகளையும் நான் நிச்சயம் முழுமையாக கேட்பேன். அதில் அவதூறுகளைப் புறந்தள்ளிவிட்டு, ஆக்கப்பூர்வமானதை கவனத்தில் எடுத்து கொண்டு, திராவிட மாடல் 2.0 அரசு அமைய நிச்சயம் பாடுபடுவேன்'' என பேசினார்.

