நிஜ 'பைசன்' மணத்தி கணேசனை மனம் திறந்து பாராட்டிய முதலமைச்சர் ஸ்டாலின்

ஒரு கடைகோடி கிராமத்தில் இருந்து வந்து தன்னம்பிக்கை ஒளியாக மாறி வெற்றி அடைந்தவர் மணத்தி கணேசன் என முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் புகழாரம் சூட்டினார்.

அரசு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சியில் முதல்வர் ஸ்டாலின்
அரசு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சியில் முதல்வர் ஸ்டாலின் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 6, 2025 at 5:04 PM IST

2 Min Read
சென்னை: கபடி வீரரும், அர்ஜுனா விருது பெற்றவருமான மணத்தி கணேசனை முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் மனம் திறந்து பாராட்டினார். மாரி செல்வராஜ் இயக்கத்தில் வெளிவந்த 'பைசன்' திரைப்படம், இவரது வாழ்க்கையை அடிப்படையாக வைத்தே எடுக்கப்பட்டது.

கோட்டூர்புரம், அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்தில் முதலமைச்சரின் தாயுமானவர் திட்டம், கல்வி, சுயதொழில் மற்றும் அரசு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இந்நிகழ்ச்சியில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினார்.

இந்த விழாவில் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் பேசுகையில், ”இந்த நிகழ்வில் கபடி விளையாட்டில் அர்ஜுனா விருதைப் பெற்றிருக்கக்கூடிய மணத்தி கணேசன் பங்கேற்றுள்ளார். இவரை ஏன் அழைத்தோம்? என்றால், ஒரு கடைகோடி கிராமத்திலிருந்து தன்னம்பிக்கை ஒளியாக வெற்றி அடைந்தவர்.

அவரைப் போல் தமிழ்நாடு முழுவதும் இந்த பல்வேறு நலத் திட்டங்கள் பெற்றிருக்கக்கூடிய பயனாளிகள் தங்களுடைய பணிகளில் சிறந்து விளங்க வேண்டும். அதனால்தான் சிறந்த எடுத்துக்காட்டாக இருக்கின்ற அவரை சிறப்பு விருந்தினராக அழைத்துள்ளோம். அவர் இந்த மேடையில், ஓரிரு கோரிக்கைகளை எடுத்து வைத்தார். நிச்சயமாக அந்த கோரிக்கைகள் நிறைவேற்றப்படும்.

எல்லாருக்கும் எல்லாம் கிடைக்க வேண்டும். எல்லோரும் சமமாக வாழுகின்ற சமத்துவ சமுதாயம் அமைய வேண்டும் என்பதுதான் நம்முடைய லட்சியம். ஆட்சிப் பொறுப்பு என்பது, நம்முடைய லட்சியங்களை திட்டங்கள் மூலமாக வென்றெடுப்பதற்கான வழி. அதனால்தான், திராவிட முன்னேற்றக் கழக ஆட்சி அமையும் போதெல்லாம், சமூகநலத் திட்டங்கள் பலவற்றை செயல்படுத்தி, விளிம்பு நிலையில் இருக்கின்ற மக்களையும் முன்னேற்றிக் கொண்டு வருகிறோம்.

வாய்ப்புகள் மறுக்கப்பட்டவர்களுக்கு வாய்ப்புகளை உருவாக்கி கொடுப்பதுடன், அவர்கள் மேலெழுந்து வருவதற்கு துணை நிற்கிறோம். திராவிட மாடல் அரசில், வரலாற்றிலேயே இல்லாத அளவிற்கு ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் மேம்பாட்டிற்காக ஏராளமான திட்டங்களை செயல்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறோம்.

2021 முதல் 2025 வரை ஆதிதிராவிடர் துணை திட்டத்திற்கு 87 ஆயிரத்து 664 கோடி ரூபாயும், பழங்குடியினர் துணை திட்டத்திற்கு 8 ஆயிரத்து 78 கோடி ரூபாயும் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. ஐ.ஐ.டி, என்.ஐ.டி போன்ற கல்வி நிறுவனங்களில், இந்த 2025-26 கல்வியாண்டில், 135 மாணவர்கள் பயின்று வருகின்றனர்.

'அண்ணல் அம்பேத்கர் அயல்நாட்டு கல்வி உதவித்தொகை' திட்டத்தின் மூலம் கடந்த 5 ஆண்டுகளில் 385 மாணவர்கள், ஆக்ஸ்ஃபோர்டு, எடின்பரோ உள்ளிட்ட வெளிநாட்டு பல்கலைக்கழகங்களில் படித்துக் கொண்டிருக்கின்றனர். இந்த மாணவர்களுக்காக 162 கோடியே 54 லட்சம் ரூபாய் உதவித்தொகை வழங்கியிருக்கிறோம்.

ஆண்டாண்டு காலமாக சமூகம் உருவாக்கியிருக்கின்ற அத்தனை தடைகளையும் உடைத்து நாம் முன்னேறி வர வேண்டும். நாம் அடுத்து எடுத்து வைக்கின்ற ஒவ்வொரு அடியும், நம்முடைய முன்னேற்றத்திற்கான பயணத்தில் மைல் கல்களை கடக்க வேண்டும். அதுதான் புரட்சியாளர் அண்ணல் அம்பேத்கர் நினைவு நாளில் நாம் எடுத்துக் கொள்ளக்கூடிய உறுதிமொழியாக இருக்க வேண்டும்.

அந்த இலக்கை அடைய, நமது திராவிட மாடல் அரசும், இந்த ஸ்டாலினும் என்றும் துணையாக இருப்போம். புரட்சியாளர் அம்பேத்கர், தந்தை பெரியார்,அண்ணா, கருணாநிதி ஆகியோர் கனவு கண்ட ஆதிக்கமற்ற சமத்துவ சமுதாயத்தை அமைத்தே தீருவோம்” எனக் கூறினார். இந்த நிகழ்ச்சியில் அமைச்சர்கள் மா. சுப்பிரமணியன், சேகர்பாபு , மதிவேந்தன் உள்ளிட்ட துறை சார்ந்த அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர்.

