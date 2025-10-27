ETV Bharat / state

திராவிட இயக்கத்தால் தமிழ்நாடு உலகின் தலைசிறந்த இடத்தில் உள்ளது - முதல்வர் ஸ்டாலின் பெருமிதம்!

எங்கு சென்றாலும் துணிச்சலாக, நேர்மையாக அறத்துடனும் செயல்படுங்கள் என முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் மாணவர்களுக்கு அறிவுரை வழங்கினார்.

முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்
முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 27, 2025 at 4:10 PM IST

சென்னை: திராவிட இயக்கத்தால் தான் உலகளவில் தலைசிறந்த இடத்தில் உள்ளோம் என முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.

ராயப்பேட்டையில் உள்ள மியூசிக் அகாடமியில் நடைபெற்ற பாரதிதாசன் மேலாண்மை கல்வி நிறுவனத்தின் 33வது பட்டமளிப்பு விழாவில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கலந்து கொண்டு 197 மாணவர்களுக்கு பட்டங்களை வழங்கினார். அதனைத் தொடர்ந்து, Research Incubation Compendium என்ற புத்தகத்தை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வெளியிட்டார்.

இந்நிகழ்ச்சியில் பேசிய தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், “கண்களில் கனவையும் இதயத்தில் லட்சியத்தையும் சுமந்து பட்டம் பெற்றுள்ள மாணவர்களுக்கும், அவர்தம் பெற்றோருக்கும் வாழ்த்துகள். தலைசிறந்த மாணவர்களை உருவாக்கி வரும் பாரதிதாசன் மேலாண்மை கல்வி நிறுவனத்திற்கும் வாழ்த்துகள். உங்கள் வாழ்வில் முக்கியமான நாள், உங்களின் பெற்றோர் ஆசிரியர்களுடன் நானும் வாழ்த்துவதில் மகிழ்ச்சி.

உங்களின் கையில் இருப்பது வெறும் காதிதமல்ல, உங்கள் உழைப்பின் விளைச்சல். இது உங்கள் தலைமுறைக்கானது, இன்று உலக புகழ்பெற்ற நிறுவனமாகவும், இந்தியளவில் தனித்துவத்தையும் இந்த கல்வி நிறுவனம் பெற்றுள்ளது. உங்கள் சீனியர்கள் பெரிய இடத்தில் உள்ளனர். நீங்கள் அதுபோல பெரிய இடத்திற்கு வர வேண்டும். தமிழ்நாடு அரசின் பல்வேறு துறைகளில் மேலாண்மை பயிற்சியினை அளிக்கின்றனர். உயர்கல்வியில் சிறந்த மாநிலமாக தமிழ்நாடு உள்ளது, தரவரிசைப்பட்டியலிலும் சிறப்பாக உள்ளது.

திராவிட இயக்கத்தால்தான் உலகளவில் தலைசிறந்த இடத்தில் உள்ளோம். உயர்க்கல்வி என ஏராளமான திட்டங்களை கொண்டு வந்தவர் கருணாநிதி. அதன் தொடர்ச்சியாக தான் நம்முடைய திராவிட மாடல் அரசும் புதுமைப்பெண், தமிழ்ப் புதல்வன் திட்டம், முதல்வரின் ஆய்வு திட்டம், தகைசால் பள்ளி, காலை சிற்றுண்டி ஆகிய எண்ணற்ற திட்டங்களை செயல்படுத்தினோம்.

உலகம் என்ன வேகத்தில் ஓடுகிறதோ, அந்த அளவிற்கு நாமும் ஓட வேண்டும். வெற்றிக்கும், வளர்ச்சிக்கும் நடுவில் ஒழுக்கம் மிக அவசியம். இந்த ஏஐ காலத்திற்கு ஏற்ப நாம் மேம்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். அடுத்து நடக்கப்போவதை கணித்தால்தான் நிலைத்து நிற்க முடியும், சாதக பாதகங்களை யோசிக்காமல் இறங்கக்கூடாது. எங்கு சென்றாலும் துணிச்சலாக, நேர்மையாக அறத்துடனும் செயல்படுங்கள். இந்திய துணைக்கண்டத்தில் 2000ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வணிகம் செய்தது நம் தமிழினம்.

இதையும் படிங்க: சென்னை ஐஐடியில் மாணவர்களுக்கான புத்தொழில் கண்காட்சி; இயக்குனர் காமகோடி துவக்கி வைத்தார்!

பன்னாட்டு நிறுவனங்களின் முதன்மை பொறுப்பிலும், புதிய நிறுவனங்களையும் உருவாக்க வேண்டும். பெரிய கனவு காணுங்கள் அதற்காக கடினமாக உழையுங்கள்” என்றார்.

இந்நிகழ்ச்சியில் உயர்கல்வித்துறை செயலாளர் சங்கர் ஐ.ஏ.எஸ், பாரதிதாசன் மேலாண்மை கல்வி நிறுவனத்தின் நிர்வாகிகள், மற்றும் மாணவர்கள் மாணவர்களின் பெற்றோர் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர்.

