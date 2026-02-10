பெண்களுக்கு அறிவு தான் உண்மையான அழகு - படிப்பு தான் அணிகலன்: மு.க.ஸ்டாலின்
அடுத்த மாநிலங்களுடன் போட்டி என்பதை தாண்டி, உலக நாடுகளுடன் போட்டி போட்டு வருகிறோம் என முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பெருமிதம் தெரிவித்தார்.
Published : February 10, 2026 at 2:37 PM IST
சென்னை: பெண்களுக்கு அறிவு தான் உண்மையான அழகு. படிப்பு தான் உண்மையான அணிகலன் என மாணவிகள் மத்தியில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்தார்.
சென்னை, நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள கிறிஸ்தவ கல்லூரியில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு பாராட்டு விழா இன்று நடைபெற்றது. அதில் கலந்து கொண்டு பேசிய மு.க. ஸ்டாலின், “கிறிஸ்தவ நிறுவனத்தினர் என்னைப் பார்க்க வரும் போது கோரிக்கையுடன் தான் வருவார்கள். அதனை உடனே நிறைவேற்ற, பல சட்டச் சிக்கல்கள் இருக்கும். கூடுதலாக நிதி தேவைப்படும். புது அரசாணை வெளியிட வேண்டியிருக்கும். இருந்தாலும், எங்களது கடமையை முடிந்த வரை செய்து வருகிறோம். கண்டிப்பாக மீதமுள்ள கோரிக்கைளையும் நிறைவேற்றித் தருவோம்.
சாதரண சாதனை அல்ல
நானும் MCC பள்ளியின் முன்னாள் மாணவர் தான். அந்த முன்னாள் மாணவர் தான் இன்று WCC-க்கு வந்திருக்கிறேன். இத்தனை மாணவிகளை ஒரே இடத்தில் பார்க்கும் போது, உங்களுக்காகப் பார்த்து பார்த்து செயல்படுத்தும் திட்டங்கள் தான் நினைவுக்கு வருகிறது. குறிப்பாக, புதுமைப்பெண் திட்டத்தால் நகர்ப்புறங்களை விட கிராமப்புறங்களில் மாணவிகள் தான் அதிகம் பயனடைந்துள்ளனர். கல்லூரியில் சேரும் பெண்களின் எண்ணிக்கை 34% உயர்ந்துள்ளது. இதை விட எனக்கு என்ன மகிழ்ச்சி வேண்டும். இது சாதரண சாதனை அல்ல.
ரஜினியின் டயலாக்
கடந்த 5 ஆண்டுகளில் பல குடும்பங்களின் தலையெழுத்தே மாறியுள்ளது. மேலும், அரசுப் பள்ளிகளிலிருந்து தேர்வான ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்களின் கல்விச் செலவை அரசே ஏற்றுக் கொண்டுள்ளது. திட்டங்கள் ஏற்படுத்திய தாக்கத்தை புரிய வைப்பது மட்டும் இல்லாமல், அதைத் தாண்டி உங்களுக்கு ஒரு பாடம் இருக்கிறது. வெற்றிக்கு Shortcut கிடையாது. Hard work செய்தால் தான் ஜெயிக்க முடியும். இந்த இடத்தில், சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் டயலாக் ஒன்றை சொல்ல விரும்புகிறேன். ‘கஷ்டப்படாமல் எதுவுமே கிடைக்காது. கஷ்டப்படாமல் கிடைக்கிறது எதுவும் நிலைக்காது’
பெற்றோரை பெருமைப்படுத்துங்கள்
எந்த சாதனையாளர்களை எடுத்துக் கொண்டாலும், அவர்களுக்கு மிகப் பெரிய Journey இருக்கும். அந்த பயணத்திலிருந்து நீங்கள் கற்றுக் கொள்ளும் பாடம் தான் உங்களை பக்குவப்படுத்தும். பக்குவத்துடன் அடையும் வெற்றி தான் நிலைத்து நிற்கும். படிப்பில் பிடிமானம் இல்லாத போது உங்களின் அப்பா, அம்மாவை நினைத்துப் பாருங்கள். வெளிநாடுகளில் குறிப்பிட்ட வயதிற்குற்கு மேல் இளைஞர்கள் அவர்களே தங்களின் வாழ்க்கையைப் பார்த்துக் கொள்வது தான் கலாச்சாரம்.
ஆனால் நம் ஊரில் குழந்தைகளின் கல்விக்காக பல பெற்றோர்கள் தங்கள் உடல், பொருள், உழைப்பு மட்டுமின்றி, வாழ்நாள் சேமிப்பையும் செலவு செய்கிறார்கள். அப்படிப்பட்ட பெற்றோர்கள் இருக்கும் நாடு தான் தமிழ்நாடு. பெற்றோர் உங்கள் மீது வைத்திருக்கும் நம்பிக்கையை காப்பாற்றுங்கள். அவர்களுக்கு பெருமையை வாங்கிக் கொடுங்கள். அதை விட பெரிய சந்தோஷம் இருக்க முடியாது.
அறிவுதான் உண்மையான அழகு
என்னைப் பொறுத்தவரை பெண்கள் என்றாலே அழகு தான். அப்படிப்பட்ட பெண்களுக்கு அறிவு தான் உண்மையான அழகு. படிப்பு தான் ஒரு பெண்ணிற்கு உண்மையான அணிகலன். போட்டி நிறைந்த இந்த உலகில் நிலைத்து நிற்க, ஒரு டிகிரி படித்தால் போதாது. வேலைக்கே போனாலும் உங்களுக்கு ஆர்வம் இருக்கக் கூடிய துறையில், ஆராய்ச்சி படிப்பு வரை தொடர்ந்து படிக்க வேண்டும். உங்கள் முன்னேற்றத்திற்காக மட்டுமல்ல, தமிழ்நாடும் முன்னேற வேண்டும் என்பதற்காக.
நம்பர் 1 மாநிலம் தமிழ்நாடு
இன்றைக்கு தமிழ்நாடு நம்பர் ஒன் மாநிலமாக இருக்கிறது. ஆனால், வரலாற்றை புரட்டிப் பார்த்தால் 1950 ஆண்டுகளில் தலைகீழாக தான் இருக்கிறது. நாட்டிலேயே வறுமையில் நம்பர் 1 ஆக இருந்த தமிழ்நாடு இப்போது நாட்டிலேயே வறுமைக் குறைந்த மாநிலமாக வளர்ந்துள்ளது. இன்னும் பெருமையாகக் கூறுவேன், நாட்டிலேயே 2-வது பெரிய எக்கானாமியாக உருவெடுத்துள்ளோம்.
கடந்த 6 மாதங்களில் வின்பாஸ்ட், டாடா கார் உற்பத்தி தொழிற்சாலையை குறைந்த காலத்தில் திறந்து வைத்துள்ளோம். இதற்கு முன்னர் குறைந்த காலத்தில் 2 கார் தொழிற்சாலைகளை திறந்து வைத்த வரலாறு கிடையாது. ஆனால், நாம் அதையும் செய்துள்ளோம். அடுத்து பாேர்டு கம்பெனியும் உற்பத்தியை தொடங்கவுள்ளனர்.
அடுத்த மாநிலங்களுடன் என்பதை தாண்டி, உலக நாடுகளுடன் தான் போட்டி போடுகிறோம். இதற்கு காரணம் தமிழ்நாடு கல்வியில் கவனம் செலுத்தியதுதான்.
நீங்களும் எனக்கு மகள் போலதான்
பெண் முன்னேறினால் ஒரு தலைமுறையே முன்னேறும். நீங்கள் படித்து நல்ல வேலைக்கு சென்றால், ஒரு தலைமுறையே முன்னேறும். நாட்டிலேயே பெண்கள் தொழிற்சாலையில் அதிகம் பணிபுரியும் மாநிலமாக, எட்டி பிடிக்க முடியாத அளவுக்கு தமிழ்நாடு வளர வேண்டும். உங்கள் வளர்ச்சியில் நான் உறுதுணையாக இருப்பேன். மேலும், 14 வயது பெண் குழந்தைகளுக்கு கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் தடுப்பூசி திட்டத்தை தொடங்கியுள்ளோம். இது இந்தியாவில் வேறு எங்கும் கிடையாது. இது குறித்து உங்களுக்கு தெரிந்தவர்களிடம் எடுத்து சொல்லுங்கள். இவ்வளவு நேரம் பேசியதை அறிவுரையாக எடுத்துக் கொள்ளாதீர்கள். நீங்களும் எனக்கு மகள்கள் போலத் தான்” என உரையாற்றினார்.