"தமிழகத்தில் எனக்கு யாருமே எதிரி இல்லை" - மு.க.ஸ்டாலின்

மத்திய நிதிநிலை அறிக்கையில் மாற்றம் வரும் என எதிர்பார்த்தோம், ஆனால் ஏமாற்றமே மிஞ்சியது என முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்தார்.

முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்
முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்
சென்னை: என்னை பற்றி யார் விமர்சனம் செய்தாலும், நான் அவர்களை எதிரியாக பார்ப்பதில்லை. அந்த வகையில் தமிழகத்தில் எனக்கு எதிரிகள் யாரும் இல்லை என முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்தார்.

சென்னை, கொளத்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதிக்குட்பட்ட அகரம் ஜெகநாதன் தெருவில் சென்னை பெருநகர் வளர்ச்சிக் குழுமம் சார்பில் கட்டப்பட்ட ரத்த சுத்திகரிப்பு நிலையம், மறுவாழ்வு மையம் மற்றும் மறுவாழ்வு மையம் கட்டடத்தில் அமைந்துள்ள 6 நியாய விலைக் கடைகளை முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் இன்று (பிப்ரவரி 3) திறந்து வைத்தார். தொடர்ந்து, ஜவஹர் நகர் 1 ஆவது சர்குலர் சாலையில் அமைந்துள்ள கொளத்தூர் தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் அலுவலகத்தில் பொதுமக்களுக்கு நலத்திட்ட உதவிகளையும் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வழங்கினார்.

இதைத் தொடர்ந்து, பெரம்பூர் பேப்பர் மில்ஸ் சாலையில் அமைந்துள்ள எஸ்.ஆர்.பி. காலனி 8 ஆவது தெரு தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் சார்பில் 310 திறந்தவெளி மின் மாற்றி கட்டமைப்புகளை பாதுகாப்பான வலைத்தள மின்மாற்றிகளாக மாற்றி அமைக்கும் பணிகளை அவர் தொடங்கி வைத்தார். பின்னர், கொளத்தூர் ரெட்டேரி சந்திப்பு அருகில் சென்னைப் பெருநகர் வளர்ச்சிக் குழுமம் சார்பில் மேம்படுத்தப்பட்டுள்ள கொளத்தூர் ஏரிக் கரை பூங்காவையும் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் திறந்து வைத்தார்.

இதற்கிடையே கொளத்தூர் தொகுதியில் நடைபெறும் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்ற முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர், “மத்திய பட்ஜெட்டில் மாற்றம் வரும் என எதிர்பார்த்தோம். ஆனால், எங்களுக்கு ஏமாற்றமே கிடைத்துள்ளது. மத்திய அரசின் பட்ஜெட் தமிழக மக்களுக்கு மிகப் பெரிய ஏமாற்றம். எனவே, வரக் கூடிய சட்டப் பேரவை தேர்தலில் மக்கள் சரியான பாடம் கற்பிப்பார்கள்” என்றார்.

மேலும், சட்டப் பேரவை தேர்தலை முன்னிட்டு கூட்டணி பேச்சு வார்த்தைக் குழு அமைப்பது தொடர்பாக செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர். அப்போது அவர், விரைவில் கூட்டணி பேச்சு வார்த்தை குழு அமைக்கப்படும் என்ற அவர், தமிழகத்தில் தனக்கு எதிரிகள் என்று யாரும் இல்லை எனவும், என் மீது யார் விமர்சனம் செய்தாலும் நான் யாரையும் எதிரியாக பார்ப்பதில்லை, அனைவரையும் நண்பர்களாகவே பார்க்கிறேன் எனவும் கூறினார்.

