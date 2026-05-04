திமுக தோல்விக்கு இதுவே காரணம் - ஸ்டாலினின் உறவினர் பதிவு
முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினின் உறவினரும், மருத்துவருமான ஜெ. ராஜமூர்த்தி அவரது முகநூலில் பதிவிட்டுள்ள இந்த பதிவு அரசியல் வட்டாரத்தில் பேசும் பொருளாக மாறியுள்ளது.
Published : May 4, 2026 at 2:23 PM IST
சென்னை: திமுக தோல்விக்கு சில அரசு அதிகாரிகள் மற்றும் அமைச்சர்களே காரணம் என்று முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினின் உறவினர் அவரது முகநூலில் பதிவிட்டுள்ளார்.
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தல் ஏப்.23 ஆம் தேதி நடைபெற்ற நிலையில், அதற்கான வாக்கு எண்ணிக்கை விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. தற்போதைய நிலவரப்படி, தவெக மூன்று இலக்குகளில் முன்னிலை உள்ளார். அதேசமயம் அதிமுக கூட்டணி 66 தொகுதியிலும், திமுக 61 தொகுதியிலும் முன்னிலையில் உள்ளது.
இந்த நிலையில், முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினின் உறவினரும், மருத்துவருமான ஜெ. ராஜமூர்த்தி அவரது முகநூலில் பதிவு ஒன்றை பதிவிட்டுள்ளார். அதில், “திமுக தோல்விக்குக் காரணம் சில அரசு அதிகாரிகள் மற்றும் அமைச்சர்களே” என குறிப்பிட்டுள்ளார். இந்த பதிவு அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.