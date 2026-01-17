ஜல்லிக்கட்டு மாடுகளுக்கு ரூ.2 கோடி செலவில் மருத்துவமனை - அலங்காநல்லூரில் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவிப்பு
ஜல்லிக்கட்டுப் போட்டியில் முதலிடம் பிடிக்கும் மாடுபிடி வீரருக்கு முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் சார்பில் ஹூண்டேய் கார் பரிசாக வழங்கப்படுகிறது.
Published : January 17, 2026 at 12:32 PM IST
மதுரை: ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகளில், அதிக காளைகளை பிடித்து சிறந்த வீரராக தேர்வு செய்யப்படுபவருக்கு அரசு வேலை வழங்கப்படும் என்று முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளார்.
பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு அலங்காநல்லூரில் உலக புகழ்பெற்ற ஜல்லிக்கட்டுப் போட்டிகள் காலை 7 மணி முதல் நடைபெற்று வருகிறது. இன்றைய போட்டியில் அதிக மாடுகளைப் பிடித்து வெற்றி பெறும் மாடுபிடி வீரருக்கு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் சார்பில் ஹூண்டேய் கார் வழங்கப்படுகிறது.
இந்நிலையில், அலங்காநல்லூர் ஜல்லிக்கட்டுப் போட்டியை காண தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் இன்று நேரில் வருகை தந்திருந்தார். அப்போது, சிறப்பாக செயல்பட்டு மாடுகளை பிடித்த வீரர்களுக்கும், சாதூரியமாக வீரர்கள் கையில் சிக்காமல் தப்பிச் சென்ற மாடுகளின் உரிமையாளர்களுக்கும் முதலமைச்சர் தங்க மோதிரங்களை பரிசாக வழங்கி கெளரவித்தார்.
இதனைத் தொடர்ந்து, தமிழர்களின் வீர விளையாட்டை நேரில் பார்ப்பது சிலிர்ப்பை ஏற்படுத்துவதாக பேசிய மு.க.ஸ்டாலின், இரண்டு முக்கிய அறிவிப்புகளை வெளியிட்டார்.
அதன்படி, ஜல்லிக்கட்டு காளையை முறையாக பராமரிக்க ரூ.2 கோடி செலவில், சிறப்பு வாய்ந்த உயர்தர மருத்துவமனை அலங்காநல்லூரில் நிறுவப்படும் என்று உறுதி அளித்தார்.
மேலும், பாரம்பரிய மிக்க ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகளில் பங்குபெற்று, அதிக காளைகளை அடக்கி சிறந்து விளங்கக்கூடிய வீரர்களுக்கு, முன்னுரிமை அடிப்படையில் கால்நடை பராமரிப்பு துறையில், உரிய அரசு பணி வழங்க வழிவகை செய்யப்படும் என்ற அறிவிப்பையும் வெளியிட்டார்.
இந்த நிகழ்ச்சியில் அமைச்சர்கள் தங்கம் தென்னரசு, பி.டி.ஆர்.பழனிவேல் தியாகராஜன், மூர்த்தி, கே.என்.நேரு, கே.கே.எஸ்.எஸ். ராமசந்திரன், ராஜகண்ணப்பன் உள்ளிட்டவர்களும், மக்களவை உறுப்பினர்கள் தங்க தமிழ்செல்வன் மற்றும் சு.வெங்கடேசன் ஆகியோரும் கலந்துகொண்டனர்.
அலங்காநல்லூர் ஜல்லிக்கட்டு பரிசுகள்
சிறந்த மாடுபிடி வீரருக்கு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் சார்பாக கார் பரிசாக வழங்கப்படும் நிலையில், இரண்டாவது சிறந்த மாடுபிடி வீரருக்கு பைக்கும், மூன்றாவது சிறந்த மாடுபிடி வீரருக்கு எலெக்ட்ரிக் பைக்கும் பரிசாக வழங்கப்படுகிறது.
அதே போன்று களத்தில் சிறந்து விளையாடும் மாட்டின் உரிமையாளருக்கு துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் சார்பாக டிராக்டர் வழங்கப்படுகிறது. முறையே, இரண்டாவது சிறந்த காளைக்கு பைக்கும், மூன்றாவது சிறந்த காளைக்கு எலெக்ட்ரிக் பைக்கும் வழங்கப்படும் என்று ஜல்லிக்கட்டு போட்டிக் குழு அறிவித்துள்ளது.