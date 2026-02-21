ETV Bharat / state

கமல்ஹாசன் கன்னிப்பேச்சை மறக்க முடியாது - முதல்வர் ஸ்டாலின் புகழாரம்

காந்தியடிகளின் மத நல்லிணக்கமும், தந்தை பெரியாரின் பகுத்தறிவும், சமூக நீதிப் பார்வையும் தான் தமிழ்நாட்டிற்கும், இந்தியாவிற்கும் தேவை என முதல்வர் ஸ்டாலின் பேசினார்

மறவோம் நிகழ்வில் முதல்வர் ஸ்டாலின்
மறவோம் நிகழ்வில் முதல்வர் ஸ்டாலின் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 21, 2026 at 8:58 PM IST

2 Min Read
மதுரை: மாநிலங்களவையில் கமல்ஹாசனின் கன்னிப்பேச்சை மறக்க முடியாது என முதல்வர் ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.

நடிகர் கமல்ஹாசன் பண்பாட்டு மையம் சார்பாக 'மறவோம் - Remembering Bapuji and Brothers' என்ற நிகழ்வு மதுரை காந்தி நினைவு அருங்காட்சியக வளாகத்தில் உள்ள திறந்தவெளி அரங்கத்தில் இன்று நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்ச்சிக்கு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமை தாங்கினார். மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சியின் நிறுவனரும், எம்.பியுமான நடிகர் கமல்ஹாசன் நிகழ்ச்சியை ஒருங்கிணைத்தார்.

மேலும் இந்நிகழ்வில் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் சண்முகம், மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ உள்ளிட்டோர் சிறப்புரையாற்றினர். இவ்விழாவில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் பேசுகையில், “​இன்று காலையிலிருந்து ஐந்து, ஆறு அரசு நிகழ்ச்சிகள், மாலையில் ஒரு வரலாற்றுச் சாதனையை ஏற்படுத்தப் பணியாற்றிக் கொண்டிருக்கும் பாஸ்கோவின் மாநாடு, அதனைத்தொடர்ந்து இந்த நிகழ்வு. நம்முடைய சகோதரர் கமல்ஹாசன் அவர்களின் அழைப்பை நான் மறுக்க முடியுமா? கண்டிப்பாக வருவேன்.

​’மொசூர் பேட் பௌர்ணமி’ -யில் (கமல்ஹாசன் முதல் மாநிலங்களவை உரை) கலந்துகொண்டு அவர் ஆற்றிய உரையை இதுவரை என்னால் மறக்க முடியாது. அந்த நட்புணர்வோடு தான், சகோதரப் பாசத்தோடு தான் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு நான் வந்திருக்கிறேன்” என்று பாராட்டினார்.

காந்தியடிகள் குறித்து பேசிய முதல்வர் ஸ்டாலின், “கமல் திரைப்படத்தில் ஒரு வசனம் பேசியிருப்பார் 'மறதி ஒரு தேசிய வியாதி' என்று. ​அதுபோல காந்தியடிகளையும் மக்கள் மறந்துவிடக் கூடாது என்று காந்தியின் வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய திருப்புமுனையையும், மனமாற்றத்தையும் ஏற்படுத்திய மதுரை மண்ணில் ‘மறவோம்’ என்கிற நிகழ்ச்சியை அவர் ஏற்பாடு செய்திருக்கிறார். காந்தி என்றதும் நம் மனதில், அரை ஆடை அணிந்து மேலே ஒரு துண்டோடு இருக்கிற எளிமையான உருவம் தான், அனைவரது மனதிற்குள் தோன்றும்.

அப்படி அவர் அரையாடைக்கு மாறிய மண் தான் இந்த மதுரை மண். அப்படிப்பட்ட மதுரையிலே அதுவும், காந்தி அருங்காட்சியகத்தில் இந்த நிகழ்ச்சி நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. ராணி மங்கம்மாளால் கட்டப்பட்ட இந்த அரண்மனையில் அருங்காட்சியகம் அமைக்கப்பட்டு, இந்தியாவின் முதல் பிரதமராக இருந்த நேரு தான் அதனைத் திறந்து வைத்தார்.

​இப்போது நம்முடைய திராவிட மாடல் ஆட்சி அமைந்து, இந்த அருங்காட்சியகத்தைப் புதுப்பிக்கும் பணிகளுக்காக 10 கோடி ரூபாய் செலவிடப்பட்டு அந்தப் பணி நடந்து கொண்டிருப்பதை நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். இந்தியாவிலேயே காந்திக்காக அமைக்கப்பட்ட முதல் அருங்காட்சியகம் இதுதான். அண்ணல் சுடப்பட்ட போது அணிந்திருந்த அந்த ரத்தக் கறை படிந்த வேட்டியும் இங்குதான் இருக்கிறது. கொல்லப்பட்டாலும் கூட ராம், ரகீம் என்கிற பெயர்களை அடிக்கடி உச்சரிப்பதை விடமாட்டேன், இரண்டும் ஒரே கடவுளின் பெயர்கள் என்று சொன்னவர் காந்தியடிகள். இதனால் தான் மதத்தை வைத்து அரசியல் பிழைப்பு நடத்துற அற்பர்களுக்கு காந்தியைப் பிடிக்கவில்லை” என்றார்.

மேலும் முதல்வர் ஸ்டாலின், “​அண்மையிலே பாஜகவைச் சேர்ந்த ஒரு முதலமைச்சரே முஸ்லிம்களுக்கு எதிராக வன்முறையைத் தூண்டுவதைப் பார்த்திருப்பீர்கள். இதைச் சொல்வதற்கே எனக்கு வெட்கமாக இருக்கிறது. ஆனால் எந்த வெட்கமும் இல்லாமல் இப்படியான செயல்களில் அவர்கள் ஈடுபடுகின்றனர்.

சமூக ரீதியாக, கல்வி ரீதியாக பிற்படுத்தப்பட்ட முஸ்லிம்களுக்கு இடஒதுக்கீடு கொடுக்கக் கூடாது என்று நினைக்கின்றனர். கிறிஸ்தவர்கள் மேல தாக்குதல் நடத்துறாங்க, மாற்றுத் திறனாளிகளை எள்ளி நகையாடி சிறுமைப்படுத்திப் பார்க்கிறாங்க. தமிழ்நாட்டில் இப்படியான சம்பவங்கள் அரங்கேற்றப்பட வேண்டும் என்று வெறிபிடித்து அலைகிறார்கள். நம் அரசும், எங்களைப் போன்ற தோழமைக் கட்சிகளும் இருக்கும் வரை அதனை நடக்க விடமாட்டோம்.

இந்தத் தேர்தல், 'தமிழ்நாடு Vs மோடி', அதில் தமிழ்நாடு வெல்லும். பாஜகவின் வெறுப்பு அரசியல் தமிழ்நாட்டுக்குத் தேவையில்லை. காந்தியடிகளின் மத நல்லிணக்கமும், தந்தை பெரியாரின் பகுத்தறிவும், சமூக நீதிப் பார்வையும் தான் தமிழ்நாட்டுக்குத் தேவை, இந்தியாவுக்கும் தேவை. அந்த அடிப்படையில் தான் மதச்சார்பற்ற முற்போக்குக் கூட்டணியில் சகோதரர் கமல்ஹாசனின் மக்கள் நீதி மய்யமும் இணைந்திருக்கிறது.

இதையும் படிங்க: தமிழ்நாடு அணியா? டெல்லி அணியா? - மதுரை மாநாட்டில் முதல்வர் ஸ்டாலின் சூளுரை

​கமல் பேசுவது எங்களுக்கு புரியவில்லை என்று சிலர் கூறுவார்கள். அவர்களுக்கு புரியாமல் இல்ல, ஆனால் புரிந்து கொள்ள கூடாதென்று நினைக்கின்றனர். மீடியா மைக் முன்னால் புலம்பிக் கொண்டிருந்தவர்களை, இப்போது நாடாளுமன்ற மைக்கிலும் சகோதரர் கமல் புலம்ப வைத்துவிட்டார். அதற்கு என்னுடைய பாராட்டுக்கள்” என பேசினார்.

