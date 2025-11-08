‘மகன் தந்தைக்காற்றும் உதவி...’ குறளை மேற்கோள்காட்டி உதயநிதியை பாராட்டிய முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்!
பெரியார், அண்ணா, கருணாநிதி போன்று நம் மூத்தோர்கள் செய்த பணியை, உதயநிதி தொடர்ந்து வருவது பெருமகிழ்ச்சி தருவதாக முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் பேசினார்.
Published : November 8, 2025 at 3:12 PM IST
சென்னை: உதயநிதியை மகனாய் பெற்றதற்கு பெருமை கொள்வதாக ‘திருக்குறள்’ வரியை மேற்கோள் காட்டி முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் புகழாரம் சூட்டினார்.
திமுக தொடங்கப்பட்டு 75 ஆண்டுகள் நிறைவடைவதை முன்னிட்டு, திமுக இளைஞரணி சார்பில் ‘திமுக 75 அறிவு திருவிழா’ நிகழ்ச்சி சென்னை வள்ளுவர் கோட்டத்தில் இன்று தொடங்கியது. இதில் திமுக தலைவரும், தமிழ்நாடு முதலமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலின் கலந்து கொண்டு நிகழ்ச்சியைத் தொடங்கி வைத்தார். திமுக இளைஞரணி செயலாளரும், துணை முதலமைச்சருமான உதயநிதி ஸ்டாலின் நிகழ்ச்சி ஏற்பாடுகளை செய்திருந்தார்.
இதில் தி.மு.க-வின் 75 ஆண்டு கால வரலாற்றை பிரதிபலிக்கும் விதமாக, ‘காலத்தின் நிறம் கருப்பு சிவப்பு’ என்ற புத்தகத்தை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வெளியிட்டார்.
பின்னர் நிகழ்ச்சியில் சிறப்புரையாற்றிய மு.க. ஸ்டாலின், திமுக தோன்றியது முதல், கட்சி கடந்து வந்த பாதைகள், இளைஞரணி சார்பாக மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கும் பணிகள், கட்சிக் கொள்கையை தீர்கமாக கடைபிடித்து வரும் உதயநிதியின் செயல்பாடுகள் குறித்து விவரித்தார்.
கட்சியை தொடங்கியது அண்ணா; அதை 50 ஆண்டு காலம் கட்டிக் காத்தவர் கலைஞர்; கட்சியின் முதல் தலைமையகம் அறிவகம்; கருணாநிதி கட்டிய தலைமையகத்தின் பெயர் அறிவாலயம். இப்படி அறிவை மையப்படுத்தி அறிவொளியை பரப்புவதே தலையாயக் கடமையாக கொண்டு இயங்கும் கட்சியின் 75 ஆம் ஆண்டு கொண்டாட்டத்தை அறிவு திருவிழா என்று சொல்லாமல் வேறு என்ன சொல்ல முடியும்? என்று தனது பேச்சை முதல்வர் தொடங்கினார்.
தொடர்ந்து உதயநிதியின் செயல்பாடுகளில் திருப்தி அடைந்திருப்பதாகக் கூறிய அவர், “உதயநிதியின் கொள்கை பிடிப்பு மிக்க செயல்பாடுகளை பார்க்கும் போது, 'மகன் தந்தைக்காற்றும் உதவி இவன் தந்தை என்னோற்றான் கொல் எனும் சொல்' என்ற குறளுக்கு ஏற்ப செயல்படுகிறார் என்று பெருமையோடு கூறுகிறேன். மேலும் இளைஞர் அணி இந்த அறிவு திருவிழாவை ஆண்டுதோறும் தொடர்ந்து நடத்திட வேண்டும் என்ற வேண்டுகோளை வைக்கிறேன்” என்று பாராட்டினார்.
மேலும், இளைஞரணி பொறுப்பாளராக அவர் நியமிக்கப்பட்ட பின் லட்சகணக்கிலான இளைஞர்கள் திமுக-வில் இணைந்துள்ளதாகக் குறிப்பிட்ட அவர், பெரியார், அண்ணா, கருணாநிதி போன்று நம் மூத்தோர்கள் செய்த பணியை, உதயநிதி தொடர்ந்து வருவது பெருமகிழ்ச்சியை தருவதாக கூறினார்.
இதனையடுத்து இளைஞரணிக்கு கோரிக்கை வைத்த மு.க.ஸ்டாலின், ‘காலத்தின் நிறம் கருப்பு சிவப்பு’ புத்தகத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு வரியும் மக்களிடத்தில் சென்றடையும் வகையில் வேலைகள் செய்யுமாறு கேட்டுக் கொண்டார். காலத்திற்கு ஏற்றார் போல் சமூக வலைத்தள பதிவுகள், காணொலிகள் மூலம் இவற்றை மக்களிடம் எளிதில் சேர்த்து விடலாம் என்று அவர் யோசனை கூறினார்.
நிகழ்ச்சியில், அமைச்சர்கள் துரைமுருகன், பொன்முடி, மக்களவை உறுப்பினர்கள் டி.ஆர்.பாலு, ஆ.ராசா உள்ளிட்ட திமுக மூத்த தலைவர்களும், கூட்டணி கட்சியை சேர்ந்த தலைவர்களும் கலந்து கொண்டனர்.