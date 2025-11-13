‘ஓபிஎஸ்-ஐ வீழ்த்த வேண்டும்’ - நிர்வாகிகளுக்கு முதலமைச்சர் கொடுத்த டாஸ்க்!
போடிநாயக்கனூர் தொகுதியில் வெற்றி பெறவில்லை என்றால் நிர்வாகிகள், மாவட்டச் செயலாளர் உட்பட அனைத்து நிர்வாகிகளின் பதவிகளும் பறிக்கப்படும் என்றும் முதலமைச்சர் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
Published : November 13, 2025 at 8:35 PM IST
சென்னை: போடிநாயக்கனூர் சட்டப் பேரவைத் தொகுதி உறுப்பினர் ஓ.பன்னீர்செல்வத்தை வீழ்த்தி எதிர் வரும் தேர்தலில் திமுக வெற்றிப் பெற வேண்டும் என மாவட்ட நிர்வாகிகளுக்கு முதலமைச்சர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில், ‘உடன்பிறப்பே வா’ என்ற தலைப்பில் சட்டப் பேரவைத் தொகுதிவாரியாக பகுதி - நகர - ஒன்றிய - பேரூர் செயலாளர்கள் ஒவ்வொருவரையும் தனித்தனியாக திமுக தலைவரும், தமிழ்நாடு முதலமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலின் சந்தித்து வருகிறார்.
இந்த சந்திப்பின் போது, சட்டப் பேரவைத் தொகுதிகளில் ஆண்கள், பெண்கள், இளைஞர்கள் ஆகியோரது கட்சி மீதான ஆதரவு நிலை குறித்தும், மக்களின் எதிர்பார்ப்புகள் குறித்தும் கேட்டறிந்து வருகிறார். மேலும், மாணவ-மாணவிகள், பெண்கள், விவசாயிகள், தொழிலாளர்கள் என அனைத்துத் தரப்பினருக்கும் அரசு செயல்படுத்தி வரும் திட்டங்களையும், சாதனைகளையும் அவர்களிடம் எடுத்துச் சொல்லி ஆளும் அரசின் செயல்பாடுகளை விளக்க வேண்டும் எனவும் அறிவுரைகள் வழங்கினார்.
இந்த சமயத்தில் முன்வைக்கப்படும் கோரிக்கைகள், உடனடியாக அமைச்சர்களிடம் பேசித் தீர்வு காணப்படுவதோடு, மண்டல பொறுப்பாளர்கள் அனைத்து பிரச்னைகளையும் கண்காணித்து அறிக்கை தர வேண்டும் என்று தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
இந்நிலையில், இன்றைய ‘உடன்பிறப்பே வா’ நிகழ்வில் போடிநாயக்கனூர், சாத்தூர் சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளின் நிர்வாகிகளை முதலமைச்சர் சந்தித்து பேசினார். அப்போது, வரும் சட்டப் பேரவைத் தேர்தலில் போடிநாயக்கனூர் சட்டப்பேரவைத் தொகுதி உறுப்பினர் ஓ.பன்னீர்செல்வத்தை வீழ்த்தி நம் கட்சி உறுப்பினர் வெற்றிப் பெற அனைத்து நிர்வாகிகளும் உழைக்க வேண்டும் என்று கறாராக தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும், போடிநாயக்கனூர் தொகுதியில் வெற்றி பெறவில்லை என்றால் நிர்வாகிகள், மாவட்டச் செயலாளர் உட்பட அனைத்து நிர்வாகிகள் பதவிகளும் பறிக்கப்படும் என்றும் முதலமைச்சர் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
முக்கியமாக, அரசின் சாதனைகளை தொகுதி முழுவதும் விளம்பரப்படுத்த வேண்டும், கலைஞர் உரிமைத்தொகை பெறாதவர்களில் தகுதியானவர்கள் இருப்பின், அவர்கள் உரிமைத்தொகை பெறும் வகையில் கட்சியினர் உதவிட வேண்டும் என்றும் ஆலோசனை வழங்கியுள்ளார்.
அதேபோல், சிறப்பு வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தப் பணிகளில் உள்ள குழப்பங்களினால் லட்சக்கணக்கான வாக்காளர்கள் நீக்கப்படும் அபாயம் உள்ளது என்பதால், வாக்காளர்களின் விவரங்களை சேகரிக்கும் பணிகளுக்கு திமுகவினர் மிகுந்த முக்கியத்துவம் அளிக்க வேண்டும் என முதலமைச்சர் அறிவுறுத்தல் வழங்கியுள்ளார்.