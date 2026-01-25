மொழிப்போர் தியாகிகள் தாளமுத்து, நடராசன் சிலைகளை திறந்து வைத்தார் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின்
இன்று மொழிப்போர் தியாகிகள் நினைவு நாளையொட்டி நடைபெற்ற பேரணியில் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் கலந்து கொண்டு வீர முழக்கங்களை எழுப்பினார்.
Published : January 25, 2026 at 12:45 PM IST
சென்னை: மொழிப்போர் தியாகிகளான தாளமுத்து, நடராசன் ஆகியோரது உருவச் சிலைகளை முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் இன்று திறந்துவைத்தார்.
நாடு விடுதலை பெறுவதற்கு முன்பு, 3.6.1938-இல் தொடங்கிய இந்தி எதிர்ப்பு போராட்டம் ஒன்றரை ஆண்டுக்காலம் தொடர்ந்து நடைபெற்றது. இதில் மாணவர்கள் பல ஆயிரம் பேர் பங்கேற்று, சிறை சென்றனர். இதில் பங்கேற்ற நடராசன் என்பவர் கைது செய்யப்பட்டு, ஆறு மாதம் கடுங்காவல் தண்டனை விதிக்கப்பட்டது. சிறையில் பல நாட்கள் நோயால் அவதிப்பட்ட நடராசன், பத்து நாட்களுக்கு மேலாக மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று, 1939 ஜனவரி, 15ஆம் தேதி உயிரிழந்தார். இந்தி எதிர்ப்பு போராட்டத்தில் நடராசன் முதல் ஆளாக பலியானார்.
இதனைத்தொடர்ந்து இரண்டு மாதங்களில் தஞ்சாவூர் மாவட்டம், கும்பகோணத்தைச் சேர்ந்த தாளமுத்து என்ற இளைஞரும் இந்தி எதிர்ப்புப் போராட்டத்தில் முன்னின்று மறியல் செய்ததற்காக கைது செய்யப்பட்டார். அவருக்கு ஆறு மாதக் கடுங்காவலும், 15 ரூபாய் அபராதமும் விதிக்கப்பட்டது. தண்டனை பெற்று மூன்று வாரங்களுக்குள் 1939ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம், 11ஆம் தேதி உயிரிழந்தார்.
தமிழ்மொழித் தியாகிகள் நினைவு நாள்
இந்தி எதிர்ப்புப் போராட்டத்தில் சிறை சென்று உயிர் நீத்த நடராசன், தாளமுத்து ஆகியோரது தியாகத்தை போற்றும் வகையில், அவர்களது நினைவிடத்தை தந்தை பெரியார் சென்னை மூலக்கொத்தளத்தில் திறந்து வைத்தார். இதனையடுத்து, கடந்த 2025ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 25ஆம் தேதி அன்று பொலிவேற்றம் செய்யப்பட்ட நினைவிடத்தை தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் திறந்து வைத்தார்.
மேலும், இந்த நிகழ்வின் போது தாளமுத்து, நடராசன் ஆகிய இருவருக்கும் சென்னை, எழும்பூரில் உள்ள தாளமுத்து, நடராசன் மாளிகை வளாகத்தில் திருவுருவச்சிலை நிறுவப்படும் என்று அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டது. அந்த வகையில், இன்று தமிழ்மொழித் தியாகிகள் நினைவு நாளை முன்னிட்டு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் சென்னை, மூலக்கொத்தளத்தில் அமைந்துள்ள தமிழ்மொழித் தியாகிகள் தாளமுத்து மற்றும் நடராசன் ஆகியோரின் நினைவிடத்தில் வீர வணக்கம் செலுத்தினார்.
முன்னதாக, தியாகிகள் நினைவு நாளையொட்டி நடைபெற்ற பேரணியில் கலந்து கொண்டு வீர முழக்கங்கள் எழுப்பினார். மேலும், மூலக்கொத்தளத்தில் அமைந்துள்ள சமூகப் போராளி தருமாம்பாள் அம்மையார் நினைவிடத்தில் மலர் வளையம் வைத்து மரியாதை செலுத்தினார்.
பின்னர் சென்னை, எழும்பூர் தாளமுத்து, நடராசன் மாளிகை வளாகத்தில் நிறுவப்பட்டுள்ள மொழிப்போர் தியாகிகள் தாளமுத்து மற்றும் நடராசன் ஆகியோரது மார்பளவு திருவுருவச் சிலைகளை முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் இன்று திறந்து வைத்தார். இந்நிகழ்ச்சிகளில், துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் மற்றும் அமைச்சர்கள், அரசு உயர் அதிகாரிகள் பங்கேற்றனர்.