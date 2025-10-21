ETV Bharat / state

காவலர் வீரவணக்க நாள் - நினைவு சின்னத்தில் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் அஞ்சலி!

காவலர் வீரவணக்க நாளையொட்டி காவலர் நினைவு சின்னம் முன் மலர் வளையம் வைத்து தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அஞ்சலி செலுத்தினார்.

காவலர் நினைவு சின்னம் முன்பாக மலர்வளையம் வைத்து தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அஞ்சலி செலுத்தினார்
காவலர் நினைவு சின்னம் முன்பாக மலர்வளையம் வைத்து தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அஞ்சலி (TN DIPR)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 21, 2025 at 1:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: பணியின் போது உயிரிழந்த காவலர்களின் குடும்பத்தினர்களுக்கு ரூ.5.70 கோடி காப்பீட்டுத் தொகை மற்றும் கருணைத் தொகையை தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் வழங்கினார்.

தமிழ்நாட்டில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் அக்டோபர் 21-ம் தேதி, காவலர் வீரவணக்க நாளாக அனுசரிக்கப்படுகிறது. கடந்த 1959-ஆம் ஆண்டு லடாக் பகுதியில் சீனப் படைகள் நடத்திய திடீர் தாக்குதலில், 10 மத்திய ரிசர்வ் போலீஸ் படை வீரர்கள் கொல்லப்பட்டதை நினைவுகூறும் விதமாகவும், காவல் துறையில் பணியில் இருந்த போது, உயிர் தியாகம் செய்த காவலர்களின் தியாகத்தை போற்றும் விதமாகவும் இந்த நாள் அனுசரிக்கப்படுகிறது.

தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் இன்று சென்னை, காவல் துறை தலைமை அலுவலக வளாகத்தில் காவலர் வீர வணக்க நாளையொட்டி நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில், காவலர் நினைவு சின்னம் முன்பாக மலர் வளையம் வைத்து அஞ்சலி செலுத்தினார். காவலர் வீரவணக்க நாள் விழாவில், தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் கலந்து கொள்வது இதுவே முதல்முறை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

அதனைத் தொடர்ந்து, தமிழ்நாடு காவல் துறையில் பணியிலிருந்த போது மரணம் அடைந்த காவலர்களின் குடும்பங்களைச் சேர்ந்த 110 பேருக்கு அலுவலக உதவியாளர் பணியும், 65 நபர்களுக்கு தகவல் பதிவு உதவியாளர் / வரவேற்பாளர் (Data Entry Assistant / Receptionist) பணியிடத்திற்கும் கருணை அடிப்படையில் நியமன ஆணைகளை வழங்கினார்.

மேலும், பணியின் போது வீரமரணமடைந்த திருப்பூர் மாவட்ட சிறப்பு உதவி ஆய்வாளர் எம். சண்முகவேல் மற்றும் கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட தலைமை காவலர் எஸ். ஜெஸ்மின் மில்டன் ராஜ் ஆகியோரது குடும்பத்தினருக்கு, தமிழ்நாடு அரசின் சம்பள தொகுப்பு திட்டத்தில் தனிநபர் காப்பீட்டு தொகையாக தலா 1 கோடி ரூபாய்க்கான காசோலைகளை முதலமைச்சர் வழங்கினார்.

இதனையடுத்து பணியின் போது வீரமரணம் அடைந்த விருதுநகர் மாவட்ட சிறப்பு உதவி ஆய்வாளர் பி. விஜயகுமார் மற்றும் கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட தலைமை காவலர் எஸ். ஜெஸ்மின் மில்டன் ராஜ் ஆகியோரது குடும்பத்தினருக்கு கருணைத் தொகையாக தலா 20 லட்சம் ரூபாய்க்கான காசோலைகளும் வழங்கப்பட்டன.

இதையும் படிங்க: சென்னையில் ஒரே நாளில் 60 மெட்ரிக் டன் பட்டாசு கழிவுகள் அகற்றம் - மாநகராட்சி தகவல்!

மேலும், காவல் துறையில் பணி புரிந்து விபத்துகளில் மரணம் அடைந்த 3 காவலர்கள், என மொத்தம் 6 காவலர்களின் குடும்பத்தினர்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசின் சம்பளத் தொகுப்பு திட்டத்தின் மூலம், தனிநபர் விபத்து காப்பீட்டுத் தொகை மற்றும் தமிழ்நாடு அரசின் கருணைத் தொகை, என மொத்தம் 5 கோடியே 70 லட்சம் ரூபாய்க்கான காசோலைகளை தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வழங்கினார்.

இந்த நிகழ்ச்சியில், தலைமைச் செயலாளர் முருகானந்தம், உள்துறை கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் தீரஜ் குமார், காவல்துறை தலைமை இயக்குநர் வெங்கடராமன், சென்னை பெருநகர காவல் ஆணையர் அருண், காவல் துறை உயர் அலுவலர்கள், வங்கி உயர் அலுவலர்கள், பணியின் போது உயிர்நீத்த காவல்துறையினரின் குடும்பத்தினர் கலந்து கொண்டனர்.

TAGGED:

WHAT IS POLICE VALOR DAY IN INDIA
காவலர் வீரவணக்க நாள்
முதலமைச்சர் ஸ்டாலின்
GOVT JOB APPOINTMENTS
CM MK STALIN ON POLICE VALOR DAY

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

குங்குமப்பூவில் இப்படி ஒரு ஸ்வீட்டா? திருநெல்வேலி அல்வாவுக்கு 'டஃப்' கொடுக்கும் திருபாகம்!

ராமேஸ்வரம் கடல் காற்றில் இருந்து மின்சாரமா? ஆய்வாளர்களின் அற்புத கண்டுபிடிப்பு!

மணக்கும் மதுர மல்லி... மணக்காத விவசாயிகள் வாழ்க்கை... சென்ட் ஆலை அமைக்கப்படுவது எப்போது?

'அவமானம், படுதோல்வி எல்லாமே உரமாகும்'; ஓடி ஒளிந்தது போதும்.. திரும்பி வந்து விவசாயத்தில் சாதிக்கும் திருநங்கை!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.