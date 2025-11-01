ETV Bharat / state

அரசியல் கட்சிகளின் ‘ரோடு ஷோ’ வழிகாட்டு நெறிமுறைகள்: முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் ஆலோசனை!

கூட்டத்திற்கு அனுமதி கேட்கும் போது பொதுமக்களுக்கு தேவையான நீர், கழிவறை உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகளை அரசியல் கட்சிகள் செய்து கொடுக்க வேண்டுமென ஆலோசனையில் தெரிவிக்கப்பட்டதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

சென்னை தலைமைச் செயலகம்
சென்னை தலைமைச் செயலகம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 1, 2025 at 6:03 PM IST

சென்னை: அரசியல் கட்சிகள் ‘ரோடு ஷோ’ மற்றும் பொதுக் கூட்டம் போன்றவற்றுக்கான வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் வகுப்பது தொடர்பாக அதிகாரிகளுடன், முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் இன்று ஆலோசனை நடத்தினார்.

2026 சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு, தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய் ஒவ்வொரு சனிக்கிழமையும் பிரச்சாரம் மேற்கொள்ளப் போவதாக, அக்கட்சி தரப்பில் அறிவிக்கப்பட்டது. அந்த வகையில், செப்டம்பர் 27 ஆம் தேதி கரூரில் நடந்த தவெக பிரச்சாரத்தில் கடும் கூட்ட நெரிசல் ஏற்பட்டது. அதில் சிக்கி குழந்தைகள், பெண்கள் உள்ளிட்ட 41 பேர் உயிரிழந்தனர். நூற்றுக்கணக்கானோர் படுகாயம் அடைந்தனர். இச்சம்பவம் தமிழ்நாடு மட்டுமல்லாமல் நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது.

இந்நிலையில், உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவின்பேரில் கரூர் துயர சம்பவத்தை சிபிஐ விசாரணை நடத்தி வருகிறது. இதற்கிடையே, கடந்த சட்டமன்ற கூட்டத் தொடரில் பேசிய முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின், கரூர் கூட்ட நெரிசல் போன்ற சம்பவங்கள் இனி நடைபெறாமல் இருக்க அனைத்து அரசியல் கட்சிகளும் உறுதி ஏற்க வேண்டும். கரூர் கூட்ட நெரிசல் போன்ற நிகழ்வுகளை தடுக்க வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் வகுக்கப்பட்டு வருகிறது என்று அறிவித்தார்.

இந்நிலையில், ரோடு ஷோ உள்ளிட்ட நிகழ்ச்சிகளில் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை கடுமையாக்கும் வகையில் ஆலோசனைக் கூட்டம் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் இன்று (நவ.1) சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் நடைபெற்றது. இதில், அரசியல் கட்சிகள் நடத்தும் கூட்டங்கள், பொதுக் கூட்டங்கள் மற்றும் பிரச்சார நிகழ்ச்சிகளில் பின்பற்ற வேண்டிய பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டது.

குறிப்பாக, கூட்டத்திற்கு அனுமதி கேட்கும் போது அரசியல் கட்சிகள் பொதுமக்களுக்கு உரிய உணவு, நீர், கழிவறை போன்ற அடிப்படை வசதிகளை செய்து கொடுக்க வேண்டும். கூட்டத்தில் காவல் துறை கூறுவதை முழுமையாக ஏற்க வேண்டும். மறுப்பு தெரிவிக்கக் கூடாது உள்ளிட்ட பல்வேறு விதிகளை வகுக்க வேண்டும் என விவாதிக்கப்பட்டதாகவும், இவை விரைவில் இறுதி செய்யப்படும் என தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

இந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் தலைமைச் செயலாளர் முருகானந்தம், காவல் துறை தலைமை இயக்குநர் (பொறுப்பு) வெங்கட்ராமன், உள்துறை செயலாளர் தீரஜ் குமார், மாவட்ட ஆட்சியர்கள் மற்றும் பல்வேறு துறைகளின் மூத்த அதிகாரிகள் பங்கேற்றனர்.

