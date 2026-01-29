சங்க கால வாழ்வியலை காண அரிய வாய்ப்பு: கீழடி திறந்தவெளி அருங்காட்சியகம் ஜனவரி 31-ல் திறப்பு!
அகழாய்வு குழிகளுக்குள்ளேயே இறங்கி பார்ப்பது போன்ற உணர்வை ஏற்படுத்தும் இந்த திறந்தவெளி அருங்காட்சியகம் மாணவர்களுக்கும், வரலாற்று ஆய்வாளர்களுக்கும் மிகச் சிறந்த கல்வி மையமாகத் திகழும் என்பதில் ஆச்சரியமில்லை.
Published : January 29, 2026 at 4:12 PM IST
சிவகங்கை: தமிழர் நாகரிகத்தின் தொன்மையையும், வைகை நதிக்கரை நாகரிகத்தின் செழுமையையும் உலகிற்கு பறை சாற்றும் வகையில், கீழடி திறந்தவெளி அகழ் வைப்பகத்தை தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் ஜனவரி 31 ஆம் தேதி திறந்து வைக்கிறார்.
கீழடி, ஆதிச்சநல்லூர் உள்ளிட்ட அகழ்வாராய்ச்சிகள் தமிழ்நாட்டின் பாரம்பரியத்தையும், கலாச்சாரத்தையும் உலகறிய செய்தன. குறிப்பாக, சிவகங்கை மாவட்டம் கீழடி வைகை ஆற்றங்கரையில் அமைந்துள்ள பழைமையான நகர நாகரிகத்தளம் கி.மு 6 ஆம் நூற்றாண்டை சேர்ந்த சங்க காலத்தை வெளிப்படுத்துவதாக அமைந்துள்ளது. குறிப்பாக, ஹரப்பா மற்றும் மொகஞ்சதாரோவிற்கு நிகரான ஒரு நகர நாகரிகம் என்பதையும் நிரூபித்துள்ளது.
2,600 ஆண்டு கால வரலாறு
கீழடியில் கடந்த 2014-ம் ஆண்டு முதல் இந்தியத் தொல்லியல் துறை மற்றும் தமிழ்நாடு அரசுத் தொல்லியல் துறை சார்பில் 10 கட்டங்களாக அகழாய்வுப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. இதன் முடிவிலே தமிழர்களின் நகர நாகரிகம் கி.மு. 6 ஆம் நூற்றாண்டை சார்ந்தது என்பதும், 2,600 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே தமிழர்கள் எழுத்தறிவு பெற்ற நகர நாகரிகமாக வாழ்ந்தனர் என்பதும் உறுதி செய்யப்பட்டது. அங்கு கண்டெடுக்கப்பட்ட ஆயிரக்கணக்கான பொருட்கள் ஏற்கனவே அங்குள்ள அருங்காட்சியகத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ளன.
ரூ.22 கோடி செலவில் அகழ் வைப்பகம்
பொதுவாக அகழாய்வு முடிந்தவுடன் அக்குழிகள் மூடப்படுவது வழக்கம். ஆனால், பண்டைய தமிழர்களின் கட்டுமானத் தொழில்நுட்பத்தை மக்கள் நேரில் காண வேண்டும் என்பதற்காக, அகழாய்வு நடைபெற்ற இடத்திலேயே திறந்தவெளி அருங்காட்சியகம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த வகையில், கீழடியில் 4, 5, 7 மற்றும் 8-ம் கட்ட அகழாய்வுகள் நடைபெற்ற தனியார் தென்னந்தோப்புப் பகுதியில் சுமார் 5,917 சதுர மீட்டர் பரப்பளவில் திறந்தவெளி அருங்காட்சியகம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
கடந்த 2025 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் தொடங்கப்பட்ட கட்டுமானப் பணிகள், தற்போது 90 சதவீதத்திற்கு மேல் நிறைவடைந்துள்ளன. ரூ.22 கோடி செலவில் இரண்டு பிரம்மாண்ட அரங்குகளைக் கொண்ட இந்த வளாகம் தயாராகியுள்ளது.
அதில், சங்க கால மக்களின் நேர்த்தியான கட்டட கலைக்கு சான்றாக விளங்கும் பிரம்மாண்ட செங்கல் கட்டுமானங்கள் (செங்கல் சுவர்கள்), நீர் மேலாண்மையில் தமிழர்கள் பெற்றிருந்த அறிவை விளக்கும் வரிசையான உறை கிணறுகள், நவீன நகரங்களுக்கு இணையான கழிவுநீர் மற்றும் மழைநீர் வடிகால் அமைப்புகள், இரும்பு மற்றும் மணிகள் செய்யும் தொழிற்சாலைகள் இருந்ததற்கான ஆதாரமாக விளங்கும் உலைக்கலன்கள் ஆகியவை உள்ளன.
|இதையும் படிங்க: ஜல்லிக்கட்டு போராட்ட வழக்கில் 9 ஆண்டுகளுக்குப் பின் 54 பேர் விடுதலை - மதுரை நீதிமன்றம் தீர்ப்பு
பண்டைய கட்டுமானங்கள் வெயில் மற்றும் மழையினால் பாதிக்கப்படாமல் இருக்க, கண்ணாடி மேற்கூரைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. பார்வையாளர்கள் குழிகளுக்குள் இறங்காமல், மேலிருந்தே தெளிவாகப் பார்க்கும் வகையில் நவீன நடைபாலங்கள் (Walkways) மற்றும் பாதுகாப்புத் தடுப்புகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
இதன் சிறப்பம்சமே பூமிக்கடியில் கண்டறியப்பட்ட பழங்காலக் கட்டுமானங்களை அவை இருந்த இடத்திலேயே காண்பது தான். இப்படி, அகழாய்வு குழிகளுக்குள்ளேயே இறங்கி பார்ப்பது போன்ற உணர்வை ஏற்படுத்தும் இந்த திறந்தவெளி அருங்காட்சியகம் மாணவர்களுக்கும், வரலாற்று ஆய்வாளர்களுக்கும் மிகச் சிறந்த கல்வி மையமாகத் திகழும் என்பதில் ஆச்சரியமில்லை. ஜனவரி 31ஆம் தேதி இந்த அகழ் வைப்பகத்தை முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் திறந்து வைக்கவுள்ள நிலையில், அதற்கான முன்னேற்பாடுகளை தொல்லியல் துறையும், மாவட்ட நிர்வாகமும் தீவிரமாக மேற்கொண்டு வருகின்றன.