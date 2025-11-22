கோவையில் செம்மொழி பூங்காவை திறந்து வைக்கும் முதல்வர் ஸ்டாலின் - அமைச்சர் கே.என்.நேரு ஆய்வு!
Published : November 22, 2025 at 3:47 PM IST
கோவை: கோயம்புத்தூரில் 45 ஏக்கரில் அமைக்கப்பட்டுள்ள செம்மொழி பூங்காவை முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் வரும் நவம்பர் 25ஆம் திறந்து வைக்கிறார்.
காந்திபுரம் மத்திய சிறைச்சாலை வளாகத்தில், கோயம்புத்தூர் மாநகராட்சி சார்பில் செம்மொழி பூங்கா அமைக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த பூங்காவில் மூலிகை தோட்டங்கள், நீரூற்றுக்கள், மலை குன்றுகள், உணவகங்கள், படிப்பகங்கள், குழந்தைகள் விளையாட்டு பகுதிகள் என பல்வேறு பொழுதுபோக்கு அம்சங்களுடன் கட்டப்பட்டு வருகிறது.
இதன் திறப்பு விழா மற்றும் ஏற்பாடுகள் குறித்து நகராட்சி நிர்வாகத்துறை அமைச்சர் கே.என்.நேரு இன்று பார்வையிட்டார். அப்போது செம்மொழி பூங்கா பணிகள் நடைபெற்று வரும் ஒவ்வொரு பகுதியாக சென்று அமைச்சர் கே. என்.நேரு ஆய்வு செய்தார். அப்போது அதிகாரிகளிடம் பணிகளை விரைவாகவும் சிறப்பாகவும் செய்து முடிக்கும்படி அவர் அறிவுறுத்தினார்.
அதன் பிறகு அமைச்சர் கே.என்.நேரு செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது பேசுகையில், ”செம்மொழி பூங்கா இறுதி கட்டப் பணிகள் சிறப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. அனைத்து பணிகளும் குறிப்பிட்ட தேதிக்குள் செய்து முடிக்கப்படும். பூங்காவை வருகின்ற 25ஆம் தேதி காலை 11 மணிக்கு நடைபெறும் விழாவில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் திறந்து வைக்கிறார். அதன் பிறகு அவர் செம்மொழி பூங்காவில் உள்ள மூலிகை தோட்டங்கள் உள்பட அனைத்து பகுதிகளையும் பார்வையிடுகிறார். மேலும் பூங்காவை திறந்து வைத்ததும் பள்ளி மாணவ, மாணவிகள் மத்தியில் அவர் கலந்துரையாடுகிறார்.
மேலும், இந்த பூங்கா பொதுமக்கள் பயன்பாட்டுக்கு வரும் டிசம்பர் 1ஆம் தேதி முதல் அனுமதி அளிக்கப்படும். மழை பெய்தாலும் திட்டமிட்டபடி குறிப்பிட்ட தேதியில் பூங்கா திறக்கப்படும். பூங்கா பணிகளை அதற்காக தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர் சிறப்பாக செய்து வருகிறார். திறப்பு விழாவிற்காக அவசர அவசரமாக பூங்கா பணிகள் நடைபெறவில்லை.
பணிகள் மெதுவாக வேலை செய்தால் மெதுவாக வேலை செய்கிறீர்கள் என கூறுகிறீர்கள். வேகமாக வேலை நடந்தால் ஏன் வேகமாக வேலை நடக்கிறது என்று கேட்கிறீர்கள். பூங்காவை பராமரிப்பது நிர்வாகிப்பது குறித்து ஏற்கனவே அறிவித்தபடி பணிகள் செய்யப்படும்” என்றார்.
அமைச்சர் கே.என். நேரு ஆய்வின் போது அவருடன் திமுக மண்டல பொறுப்பாளரும், முன்னாள் அமைச்சருமான செந்தில் பாலாஜி, மாநகராட்சி மேயர் ரங்கநாயகி, கலெக்டர் பவன் குமார், மாநகராட்சி ஆணையர் சிவகுரு பிரபாகரன் மற்றும் அதிகாரிகள் உடன் இருந்தனர்.