தென்காசி மாவட்டத்தில் மாணவர்களுடன் சிலம்பம் சுற்றி மகிழ்ந்த முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்!
தென்காசி மாவட்டத்தில் முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் ’கலைஞர் கனவு இல்லம்’ திட்டத்தின் ஒரு லட்சமாவது பயனாளிக்கு வீடு வழங்கி வாழ்த்தினார்
Published : October 29, 2025 at 5:52 PM IST
தென்காசி: தென்காசி மாவட்டத்தில் அரசு விழாவில் பங்கேற்க வருகை தந்த முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் மாணவிகளுடன் சிலம்பம் சுற்றி மகிழ்ந்தார்.
ஆயக்குடி பகுதியில் நடைபெற்ற அரசு விழாவில் கலந்து கொள்வதற்காக நெல்லை மாவட்டம் முக்கூடல் பகுதியில் தங்கி இருந்த முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் கார் மூலம் ஆலங்குளம் சுரண்டை வழியாக வருகை தந்தார். அப்போது கீழ சுரண்டை பகுதியில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சருக்கு உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது. அதில் பள்ளி மாணவ, மாணவிகள் சிலம்பம் சுற்றி முதலமைச்சருக்கு வரவேற்பு அளித்தனர்.
அப்போது தனது காரில் இருந்து இறங்கிய முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் மாணவ, மாணவிகளுக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்தார். பின்னர் மாணவிகள் கையில் இருந்த சிலம்பத்தை பெற்று அவர்களோடு சிலம்பம் சுற்றி தனது மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினார். தொடர்ந்து மாணவ, மாணவிகள் அனைவரும் முதலமைச்சரிடம் ஆர்வமுடன் கைக்குலுக்கி புகைப்படம் எடுத்துக் கொண்டனர்.
இதனைத் தொடர்ந்து தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஸ்டாலின், ஆயக்குடி பகுதியில் நடைபெற்ற அரசு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் விழாவில் கலந்து கொண்டு, தென்காசி மாவட்டத்தில் முடிவுற்ற ரூபாய் 141 கோடி 60 லட்சம் மதிப்பிலான திட்டப் பணிகளை திறந்து வைத்தார். தொடர்ந்து 291 கோடியே 19 லட்சம் மதிப்பிலான 88 புதிய திட்டங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்டினார்.
பின்னர் ஊரக வளர்ச்சித்துறை பழங்குடியினர் நலத்துறை உள்ளிட்ட 27 துறை சார்ந்த 2.44 லட்சம் பயனாளிகளுக்கு 587 கோடியே 39 லட்சம் மதிப்பிலான நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினார். ’கலைஞர் கனவு இல்லம்’ திட்டத்தின் ஒரு லட்சமாவது பயனாளியான தென்காசி மாவட்டம் இலத்தூர் ஊராட்சியை சேர்ந்த சுமதி என்ற பெண்ணுக்கு, கலைஞர் கனவு இல்ல திட்டத்திற்கான வீட்டினை தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் நேரில் வழங்கினார். இதனைத் தொடர்ந்து நிகழ்வில் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் பேசுகையில், எடப்பாடியிடம் பொய்யையும், துரோகத்தையும் தவிர வேறு எதும் எதிர்பார்க்க முடியாது. அது தான் அவரது வரலாறு என விமர்சனம் செய்தார்.
இந்த நிகழ்ச்சியில் தமிழ்நாடு அமைச்சர்கள் கே.கே.எஸ்.எஸ்.ஆர். ராமச்சந்திரன், கே.என்.நேரு, தங்கம் தென்னரசு, தூத்துக்குடி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கனிமொழி மற்றும் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் கமல் கிஷோர் உள்ளிட்டார் கலந்து கொண்டனர். மேலும் திமுக தொண்டர்கள், நிர்வாகிகள் என சுமார் 20,000 மேற்பட்ட பொதுமக்களுடன் இந்நிகழ்ச்சி வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது.