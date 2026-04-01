திமுக தேர்தல் அறிக்கையை ’காப்பி’ அடித்தவர் எடப்பாடி பழனிசாமி - முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் விமர்சனம்

மக்கள் வாக்களிக்காமல் எம்.எல்.ஏக்களை ஏலம் எடுத்து முதலமைச்சரானவர் எடப்பாடி பழனிசாமி என முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் குற்றம்சாட்டினார்.

முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் (ETV Bharat Tamilnadu)
Published : April 1, 2026 at 5:02 PM IST

திருச்சி: 2021-ல் திமுகவின் தேர்தல் அறிக்கையில் இடம் பெற்றிருந்த மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்தை எடப்பாடி பழனிசாமி காப்பி அடித்ததாக முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் விமர்சித்துள்ளார்.

மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி சார்பில் திருச்சி மேற்கில் போட்டியிடும் கே.என்.நேரு, திருச்சி கிழக்கு இனிகோ இருதயராஜ், திருவெறும்பூர் அன்பில் மகேஸ், லால்குடி பாரிவள்ளல், மண்ணச்சநல்லூர் கதிரவன், ஸ்ரீரங்கம் துரைராஜ், முசிறி கருணை ராஜா, மணப்பாறையில் உதயசூரியன் சின்னத்தில் போட்டியிடும் மனிதநேய மக்கள் கட்சி அப்துல் சமது ஆகியோரை ஆதரித்து முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் இன்று பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார்.

திருச்சி தென்னூர் உழவர் சந்தை மைதானத்தில் நடந்த பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் உரையாற்றினார். அப்போது அவர், “நேற்று திருவாரூரில் பிரச்சாரம், இன்று தீரர்கள் கோட்டமான திருச்சிக்கு வருகை தந்துள்ளேன். கடந்த மாதம் மாநாட்டிற்காக திருச்சி வந்தேன். இன்று மீண்டும் பிரச்சாரத்திற்காக வந்துள்ளேன். நான் மீண்டும், மீண்டும் திருச்சிக்கு வருவது போல் திராவிட மாடல் அரசும் மீண்டும் ஆட்சிக்கு வர வேண்டும்.

2021 தேர்தலில் திருச்சி மாவட்டத்தில் முழு வெற்றியை தந்து, இரண்டு சிறப்பான அமைச்சர்களை தந்துள்ளீர்கள். அதே போல வரும் தேர்தலிலும் நூறு சதவீத வெற்றியை தருவீர்கள் என்கிற நம்பிக்கை உள்ளது. சிறுபான்மை மக்களுக்காக எதையும் பேசி சாதிக்கக் கூடிய ஆற்றலை பெற்றவர், கிழக்கு தொகுதி மக்களோடு இரண்டற கலந்தவர், வெயிட்டான வேட்பாளர் இனிகோ இருதயராஜ்” என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், ”திருச்சிக்காக பல்வேறு முத்திரை திட்டங்களை செய்து கொடுத்துள்ளோம் என்கிற உரிமையோடு நான் வாக்கு கேட்கிறேன். ஏர்போர்ட்டை மிஞ்சும் அளவிற்கு உள்ளது என பக்கத்து மாநிலத்தவர், வியந்து போய் வீடியோ போடும் அளவிற்கு கட்டப்பட்டுள்ள முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் பேருந்து நிலையம், 9 கூட்டு குடிநீர் திட்டங்கள், சூரியூர் மினி ஸ்டேடியம், ஜல்லிக்கட்டு மைதானம், துறையூர் அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, மணப்பாறையில் சிப்காட் உள்ளிட்ட பல திட்டங்களை நிறைவேற்றி உள்ளோம். தலைநகர் சென்னைக்கே சவால் விடும் வகையில் திருச்சி வளர்ந்து வருகிறது” என்றார்.

தேர்தல் அறிக்கையை காப்பி அடித்த எடப்பாடி பழனிசாமி

மேலும் எடப்பாடி பழனிசாமியை விமர்சித்து பேசுகையில், “தமிழ்நாட்டை படுகுழியில் தள்ளிய அதிமுகவும், இந்தியாவை வீழ்ச்சிப் பாதைக்கு அழைத்து செல்லும் பாஜகவும் இணைந்து அமைத்துள்ள கூட்டணியை இந்த முறையும் மக்கள் வீழ்த்த வேண்டும். சம்மந்திக்கு காண்ட்ரக்ட் கொடுக்கவே ஆட்சி நடத்தியவர் எடப்பாடி பழனிசாமி. மகளிர் உரிமை தொகையாக ரூ.1000 வழங்கப்படும் என 2021-ல் திமுக தேர்தல் அறிக்கை வெளியிட்ட போது, தன் வீட்டில் உள்ள ஜெராக்ஸ் மிஷினை ஆன் செய்து அதை காப்பி அடித்து ரூ.1500 வழங்கப்படும் என எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவித்தார்.

மதுரையில் அதிமுக நடத்திய கூட்டத்தில் இருந்து பெரியார் படம் அகற்றப்பட்டது. பாஜக கூறிய உடனே எடப்பாடி பழனிசாமி பெரியார் படத்தை அகற்றி உள்ளார். அதிமுக கட்சியை அடிமை கூட்டமாக உருவாக்கியது தான் அவரது சாதனை. திராவிடம் என்றால் என்னவென்று தெரியாது என சிரித்து கொண்டே கூறியவர் தான் பழனிசாமி. குடியுரிமை திருத்த சட்டம் நிறைவேற காரணம் அதிமுக தான். பாமகவின் அன்புமணியும் அதற்கு ஆதரவு தெரிவித்தார். குடியுரிமை சட்டத்தால் யாருக்கும் எந்த பாதிப்பும் இருக்காது என கூறியவர் தான் பழனிசாமி.

மேலும் பாஜக உடன் கூட்டணி சேர்ந்து முழு சந்திரமுகியாக அதாவது முழு சங்கியாகவே பழனிசாமி மாறி உள்ளார். கூட்டணிக்கு தலைமை அதிமுக தான் என்கிறார்கள், ஆனால் அனைத்து கட்சியும் பாஜக உடன் தான் பேச்சுவார்த்தை நடத்துகிறார்கள். மாப்பிளை அவர் தான், ஆனால் போட்டுள்ள சட்டை என்னுடையது என சூப்பர் ஸ்டார் பட காமெடி போல் அவர்கள் கூட்டணி உள்ளது.

திமுக சூப்பர் ஃபாஸ்ட் இன்ஜின்

மக்கள் வாக்களிக்காமலேயே எம்.எல்.ஏக்களை ஏலத்திற்கு எடுத்து முதலமைச்சரானவர் எடப்பாடி பழனிசாமி. அவர் மீண்டும் முதலமைச்சரானால் தமிழ்நாட்டை அடகு வைப்பது மட்டுமல்ல, விற்றே விடுவார்” என கூறினார்.

தொடர்ந்து பேசிய முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், “நேரடியாக தமிழ்நாட்டிற்குள் வந்தால் பாஜகவை நோட்டாவிற்கு கீழ் அனுப்பி விடுவார்கள், எனவே அதிமுக முகமூடி அணிந்து வந்துள்ளனர். தமிழ்நாட்டிற்கு பல அநீதிகள் செய்து விட்டு, தமிழ்நாட்டிற்கு வருகிறார் பிரதமர் மோடி.

தமிழ்நாடு எப்படி தலை நிமிர்ந்து உள்ளது என்று அவர் இங்கு வந்து ஒரு வாரம் தங்கி இருந்து தெரிந்து கொள்ளட்டும். என்.டி.ஏ ஆட்சிக்கு வந்தால் தமிழ்நாட்டின் பெயரை மாற்றக்கூட தயங்க மாட்டார்கள். டப்பா என்ஜின் முன் நமது சூப்பர் ஃபாஸ்ட் என்ஜின் ஒரு போதும் தலைகுணியாது. டெல்லி அணியை வீழ்த்தி தமிழ்நாடு அணியை வெற்றி பெற செய்ய வேண்டும்” என்றார்.

நிகழ்ச்சியில் முதலமைச்சருக்கு திருச்சி மாவட்ட திமுக சார்பில் வீர வாள் பரிசளிக்கப்பட்டது. இந்த கூட்டத்தில் எம்.பிக்கள் அருண் நேரு, துரை வைகோ, திமுக கூட்டணி கட்சி நிர்வாகிகள் என பலர் கலந்து கொண்டனர்.

