பீகாரில் நிதிஷ்குமாருக்கு ஏற்பட்ட கதிதான் நாளை எடப்பாடி பழனிசாமிக்கும்: முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் எச்சரிக்கை
திமுகவின் பிரச்சார பீரங்கியாக இருந்த ஆளுநரை மத்திய அரசு மாற்றிவிட்டது. வருகின்ற தேர்தல் வரை அவரை நீட்டிப்புச் செய்ய வேண்டும் என்று வேண்டுகோள் வைக்கிறேன் என்று முதல்வர் ஸ்டாலின் கிண்டலாக பேசினார்.
Published : March 7, 2026 at 8:15 PM IST
மதுரை: பீகாரில் என்ன நடக்கிறது என்பதை எடப்பாடி பழனிசாமி எண்ணிப் பார்க்க வேண்டும்; அங்கு நிதிஷ்குமாருக்கு ஏற்பட்ட கதிதான் நாளை எடப்பாடி பழனிசாமிக்கும் பாஜகவால் நடக்கும் என்று தமிழக முதலைமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் எச்சரித்தார்.
மதுரை மாவட்டம் திருமங்கலம் அருகேயுள்ள ராயபாளையத்தில் அதிமுக, அமமுக உள்ளிட்ட பல்வேறு கட்சிகளிலிருந்து தொண்டர்கள், நிர்வாகிகள் திமுகவில் இணையும் நிகழ்வு இன்று நடைபெற்றது.
திமுகவில் இணைந்துள்ள முன்னாள் முதல்வர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்வில் திமுக தலைவரும், தமிழக முதலமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலின் கலந்துகொண்டார். மேலும், அமைச்சர்கள், ஐ.பெரியசாமி, கே.கே.எஸ்.எஸ்.ஆர் ராமச்சந்திரன், தங்கம் தென்னரசு, மூர்த்தி, பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் உள்ளிட்ட பலர் பங்கேற்றனர்.
'விசுவாசத்திற்கு ஓபிஎஸ்; துரோகத்திற்கு பழனிசாமி'
நிகழ்ச்சியில் பேசிய முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், ''ஓ.பன்னீர்செல்வம், லேட்டாக வந்தாலும் 'மக்கள் திலகம்' எம்ஜிஆர் இருந்த தாய்க் கழகத்திற்குதான் திரும்பியுள்ளார். அவருடன் வந்தவர்களையும் வரவேற்கிறேன். எம்ஜிஆரால் உருவாக்கப்பட்ட அதிமுக, தற்போது யாருக்கோ அடிமைச் சேவகம் செய்து கொண்டிருக்கிறது. அண்ணாவின் பெயரை கொண்ட இயக்கம், அவரது கொள்கைகளை மறந்து துரோகத்தின் முழு உருவமாக மாறிவிட்டது. 2008இல் கருணாநிதி முதல்வராக இருந்தபோது, ஓபிஎஸ் சட்டமன்ற எதிர்க்கட்சி துணைத் தலைவராக இருந்தார்.
நவம்பர் 11ஆம் தேதி இலங்கைத் தமிழர் பிரச்சினை குறித்து சட்டமன்றத்தில் கவன ஈர்ப்புத் தீர்மானத்தின்போது ஓபிஎஸ் பேசினார். மறுநாள் காலையில் முரசொலியில் தலைப்பில், பச்சைத் தமிழர் பன்னீர்செல்வம் என குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது. பச்சைத் தமிழர் என்று காமராஜருக்கு பெரியார் பட்டம் கொடுத்தார். அதற்குப் பிறகு கருணாநிதி, ஓபிஎஸ்ஸுக்கு அதே புகழாரத்தை சூட்டினார். அவ்வாறு கருணாநிதியால் பாராட்டப்பட்டவர் ஓபிஎஸ்.
அரசியலில் ஆயிரம் விமர்சனங்கள் இருந்தாலும், சட்டமன்றத்தில் ஒருவருவக்கொருவர் நலம் விசாரித்துக் கொள்வது அரசியல் மாண்பு. அதன் அடிப்படையில் ஓபிஎஸ்ஸும், நானும் அவர் துணை முதலமைச்சராக இருந்தபோது ஒருவருக்கொருவர் நலம் விசாரித்து சிரித்துக் கொள்வது வழக்கம். ஆனால், அதை கூட பிரச்சினை ஆக்கினார்கள். ஓபிஎஸ் என்றால் விசுவாசம் என்று பொருள்.
அதன் காரணமாகவே, ஓபிஎஸ்ஸை 2 முறை முதலமைச்சர் இருக்கையில் அமர வைத்தார். எந்த துரோகமும் இல்லாமல் திரும்பவும் ஆட்சியை ஜெயலலிதாவிடம் ஒப்படைத்தவர்தான் ஓபிஎஸ். இதற்காகவும் ஓபிஎஸ்ஸை ஜெயலலிதா புகழ்ந்து பேசினார். விசுவாசத்திற்கு ஓபிஎஸ் என்றால், துரோகத்திற்கு எடப்பாடி பழனிசாமி. கூவத்தூரில் சசிகலாவின் காலில் விழுந்து பதவியை பெற்றார். பிறகு அந்த அம்மையாரையே எதிர்த்து கேள்வி கேட்டார். தன்னைக் காப்பாற்றிக் கொள்ள அதிமுக என்ற இயக்கத்தையே அடமானம் வைத்துவிட்டார்.
யாருக்குமே நன்மை செய்யாத பாஜகவா அதிமுகவுக்கு நன்மை செய்யப்போகிறது? பீகாரில் என்ன நடக்கிறது என்பதை எடப்பாடி பழனிசாமி எண்ணிப் பார்க்க வேண்டும். நிதிஷ்குமாருக்கு ஏற்பட்ட கதிதான் நாளை எடப்பாடி பழனிசாமிக்கும் நடக்கும். எனக்கு கிடைத்த தகவலின்படி, அதிமுகவில் வேறு ஒருவரை பொதுச்செயலாளராக்க தேர்வு செய்து வைத்துள்ளது பாஜக. அந்த அளவுக்கு பாஜகவின் கட்டுப்பாட்டிற்குள் அதிமுக சென்றுவிட்டது. ஆகையால் பாஜகவினர் அதிமுக கூட்டணி என்று சொல்வதில்லை; தே.ஜ. கூட்டணி என்றுதான் சொல்கிறார்கள்.
'திமுகவின் பிரச்சார பீரங்கியாக இருந்த ஆளுநர்'
மகராஷ்டிராவில் சிவசேனாவுக்கும், பீகாரில் ஐக்கிய ஜனதா தளத்திற்கும் நடந்தது போன்று தமிழகத்தில் அதிமுகவுக்கும் நடக்கும். கடந்த 5 ஆண்டுகளில் தென்மாவட்டங்கள் நல்ல வளர்ச்சியைப் பெற்றுள்ளன. மதுரைக்கு 6 ஆயிரம் கோடிகளுக்கு மேல் சிறப்பு உள்கட்டமைப்புத் திட்டங்களுக்கு நிதி ஒதுக்கப்பட்டு செலவிடப்பட்டுள்ளது. வரும் சட்டமன்றத் தேர்தலில் 200 -க்கும் அதிகமான தொகுதிகளில் திமுக கூட்டணி வெல்லும். நமது பிரச்சார பீரங்கியாக இருந்த ஆளுநரை மத்திய அரசு மாற்றிவிட்டது. வருகின்ற தேர்தல் வரை அவரை நீட்டிப்புச் செய்ய வேண்டும் என்று மத்திய அரசிடம் வேண்டுகோள் வைக்கிறேன்'' என கிண்டலாக கூறினார்.
அதிமுகவை சாடிய ஓபிஎஸ்
முன்னதாக நிகழ்ச்சியில் உரையாற்றிய ஓ.பன்னீர்செல்வம், '' 50 ஆண்டுகால அரசியல் வாழ்க்கையில் ஏற்றுக் கொண்ட தலைமைக்கு விசுவாசமாகவும், நன்றியோடும் இருந்தவன் நான். நான் இருந்த இயக்கத்தில் தனி அணியோ, ஆதரவாளர் கூட்டத்தையோ உருவாக்க எண்ணியதில்லை. கட்சியின் நலனை மட்டுமே கருத்தில் கொண்டு செயல்பட்டேன். எம்ஜிஆரால் தொடங்கப்பட்ட இயக்கமாக இப்போதைய அதிமுக இல்லை. தொண்டர்களின் உரிமை பறிக்கப்பட்டுள்ளது. தனக்காக, தனது பதவிக்காக சுயநல அரசியல் கொண்ட ஒருவரால் அபகரிக்கப்பட்டுள்ளது.
பறிக்கப்பட்ட உரிமைகளை மீட்கப் போராடினேன். குறுக்குவழியில் வந்தவர்களால் கடுமையாக பழிவாங்கப்பட்டேன். அம்மாவின் அரவணைப்பை எனக்கும், என்னை சார்ந்தவர்களுக்கும் வழங்கியவர் ஸ்டாலின். சட்டத்தை வளைத்து திட்டம் போடலாம். கழக சட்டவிதியை மாற்றி கட்சியை கைப்பற்றலாம். ஆனால் வெற்றி பெற முடியாது. தொடர் தோல்விதான் அவர்களுக்கு தொடர்கதை. தொடர்ந்து வாழ்நாள் முழுவதும் தோல்வியைத் தழுவார்கள். அதிமுக இப்போது அபகரிப்பு திமுகவாக மாற்றப்பட்டுவிட்டது. இனியும் அதில் பயணிப்பது தன்மானத்திற்கு கேடானது என்பதை உணர்ந்து, திமுகவில் இணைந்தேன்.
திமுகடவுன் இந்த இணைப்பு சிலருக்கு வெறுப்பையும், சிலருக்கு தூக்கத்தையும் கெடுத்துள்ளது. திராவிடக் கொள்கைகளை தொடர்ந்து கடைப்பிடித்து வருகிறேன். தொடர்ந்து கடைப்பிடிப்பேன் என்பதனை உறுதியாகவும் சொல்கிறேன். சிறப்பான ஆட்சியை ஸ்டாலின் தொடர்ந்து வழங்கி வருகிறார். மக்களுக்கு தேவையான திட்டங்களை தருகிறார். அதன் காரணமாக, இந்தியாவிலேயே தலைசிறந்த முதல்வராகத் திகழ்கிறார். ஒட்டுமொத்த தமிழகம் மீண்டும் ஸ்டாலினை முதல்வராக்கவே முடிவு செய்துள்ளது'' என பேசினார்.