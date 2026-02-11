ETV Bharat / state

ஆட்சியில் பங்கு தருவதா? தமிழ்நாட்டுக்கு அது ஒத்துவராது - மு.க. ஸ்டாலின் திட்டவட்டம்

"மத்திய பட்ஜெட்டில் தமிழ்நாட்டிற்கு தரப்பட்டது ஜீரோ. அதே ஜீரோவைதான், வரும் தேர்தலில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக்கு மக்கள் வழங்கப் போகிறார்கள்" என முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் கூறினார்.

முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் (கோப்புப்படம்)
முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் (கோப்புப்படம்) (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 11, 2026 at 2:16 PM IST

சென்னை: ஆட்சியில் பங்கு வேண்டும் என காங்கிரஸ் வெளிப்படையாகவே கேட்டு வரும் நிலையில், முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் இதற்கு பதிலளிக்கும் வகையில் கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.

ஆட்சியில் பங்கு என்ற வாதம் தமிழ்நாட்டுக்கு ஒத்துவராது என அவர் திட்டவட்டமாக கூறியுள்ளார்.

தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் நெருங்கியுள்ள நிலையில், திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணி இடையே ஒருவித சலசலப்பு நிலவி வருகிறது. இந்த தேர்தலில் தங்களுக்கு அதிக தொகுதிகளை ஒதுக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தி வரும் காங்கிரஸ், ஆட்சியில் பங்கு என்ற கோரிக்கையையும் பிரதானமாக முன்வைத்துள்ளது.

ஆனால், இதற்கு திமுக சார்பில் இதுவரை எந்த பதிலும், கருத்தும் தெரிவிக்கப்படவில்லை. மேலும், காங்கிரஸுடன் தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தையையும் திமுக இதுநாள் வரை நடத்தவில்லை. இதனால் திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணி நீடிக்குமா என்ற கேள்வியும் எழுந்தது.

மெளனம் கலைந்த ஸ்டாலின்

இந்த சூழலில், முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் முதன்முறையாக இந்த விவகாரத்தில் தனது மெளனத்தை கலைத்துள்ளார். சென்னையில் ஆங்கில பத்திரிகை சார்பில் இன்று நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் கலந்து கொண்டார்.

அப்போது, காங்கிரஸின் 'ஆட்சியில் பங்கு' முழக்கம் பற்றி நெறியாளர் கேள்வியெழுப்பினார். அதற்கு பதிலளித்து மு.க. ஸ்டாலின் கூறுகையில், "ஆட்சியில் பங்கு எனும் வாதம் தமிழ்நாட்டிற்கு ஒத்துவராது. இது திமுகவுக்கும் தெரியும், காங்கிரஸுக்கும் தெரியும். ஆட்சியில் பங்கு என்ற வாதம், எங்கள் கூட்டணியை பிரிக்க இடையில் உள்ளவர்கள் மேற்கொள்ளும் சதி .

'தமிழ்நாட்டில் சரிவராது'

மாநிலத்தில் சுயாட்சி; மத்தியில் கூட்டாட்சி என்ற தத்துவத்தை வலியுறுத்தும் மாநிலமே தமிழ்நாடு. ஆகையால், ஆட்சியிலும் பங்கு அதிகாரத்திலும் பங்கு என்பது இங்கு சரிவராது. இது கூட்டணியில் உள்ள மற்ற கட்சிகளுக்கும் தெரியும். அவர்களும் அதனை ஏற்றுக் கொண்டுள்ளனர்.

கூட்டணிக்குள் சலசலப்பு இருப்பதாக ஒரு மாயையை உருவாக்குவதற்கான முயற்சியே இது. திமுக கூட்டணியில் எந்த விதமான சிக்கலும் இல்லை. எங்களுக்குள் நல்ல புரிதல் உள்ளது. காங்கிரஸுடன் கூட்டணி அமைத்துதான் திமுக தேர்தலை சந்திக்கும்" என முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் தெரிவித்தார்.

டபுள் என்ஜினின் லட்சணம் தெரியாதா?

தொடர்ந்து பேசிய ஸ்டாலின், "மத்திய பட்ஜெட்டில் தமிழ்நாட்டிற்கு தரப்பட்டது ஜீரோதான். அதே ஜீரோவைதான், வரும் தேர்தலில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக்கு மக்கள் தரவுள்ளனர். ஆளுநரை வைத்து அரசியல் ரீதியாக ஒன்றிய அரசு, தமிழ்நாட்டை சீண்டி பார்க்கிறது. ஊழல் கறை படிந்த அத்தனை பேரையும் ஒன்று சேர்த்து பொய்களை பரப்பி தேர்தலை சந்திக்க பாஜக வந்துள்ளது. இந்த ஊழல் கூட்டணிக்கு பெயர் டபுள் இன்ஜின் என்றும் வைத்துள்ளது. இந்த டப்பா என்ஜினின் லட்சணத்தை டெல்லி, உத்தரபிரதேசம், பீகார் போன்ற பல மாநிலங்களில் பார்த்துக் கொண்டுதானே இருக்கிறோம்.

எங்கிருந்து துணிச்சல் வந்தது?

பாஜகவை பொறுத்தவரைக்கும், வெறுப்பைப் பரப்பி, பிரச்சினைகளை உருவாக்கி, அதில் குளிர்காய வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்கள். ஒரே ஒரு உதாரணத்தை சொல்கிறேன். தமிழ்நாட்டைப் போலவே, அசாமிலும் இப்போது தேர்தல் வரப்போகிறது. இதனை முன்னிட்டு, அசாம் பாஜக சமூக வலைதளப் பக்கத்தில் ஒரு வீடியோவை வெளியிட்டார்கள். அதில், அசாம் முதலமைச்சர் துப்பாக்கியில் சிலரை குறி வைப்பது போல போட்டிருந்தார்கள். அது யாருக்கு எதிராக? இப்படிப்பட்ட காட்சியை வைப்பதற்கான துணிச்சல் அவர்களுக்கு எங்கிருந்து வந்தது?

'அடிமைகள் - அவதூறுகள்'

ஜனநாயக இந்தியாவில், இப்படியெல்லாம் நடக்கும் என்று யாராவது நினைத்துப் பார்த்திருப்போமா? இந்த நிலைமையைதான் இந்தியா முழுவதும் ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று அவர்கள் நினைக்கிறார்கள். அதற்கு அவர்களுக்கு துணையாக இருப்பது இரண்டு விஷயம். ஒன்று, அடிமைககள் ; மற்றொன்று, அவதூறுகள்.

இதையெல்லாம் பயன்படுத்தி ஜனநாயகத்தின் அத்தனை விழுமியங்களையும் ஒழித்திடவேண்டும் என்று நினைக்கிறார்கள். அதற்கு, நாட்டில் உள்ள ஜனநாயக சக்திகள் நிச்சயம் இடம் கொடுக்கக் கூடாது. தமிழ்நாட்டிற்கு சேரவேண்டிய நிதியையும், நீதியையும் நிச்சயமாக நாங்கள் பெற்றுத் தருவோம்" என மு.க. ஸ்டாலின் பேசினார்.

