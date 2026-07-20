தமிழகத்திற்கு விரைவில் வருகிறது கேரவன் சுற்றுலா திட்டம்? முதலமைச்சர் விஜய் தீவிர ஆலோசனை
சுற்றுலாவை பொழுதுபோக்கு அம்சமாக மட்டும் கருத வேண்டாம் என்றும், மக்களுக்கு புத்துணர்ச்சியை தரக் கூடிய துறையாக பார்க்க வேண்டும் எனவும் முதலமைச்சர் விஜய் அதிகாரிகளிடம் தெரிவித்தார்.
Published : July 20, 2026 at 4:42 PM IST
சென்னை: தமிழகத்திற்கு கேரவன் சுற்றுலா திட்டத்தை கொண்டு வருவது குறித்து அந்த துறை சார்ந்த அதிகாரிகளுடன் முதலமைச்சர் விஜய் ஆலோசனை நடத்தினார்.
கேரளா, தெலங்கானா ஆகிய மாநிலங்கள் கேரவன் சுற்றுலா திட்டத்தை செயல்படுத்தி வரும் நிலையில், தமிழகத்திலும் இந்த திட்டம் விரைவில் வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
நடப்பாண்டுக்கான பட்ஜெட்டை, முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசு, அடுத்த மாதம் தாக்கல் செய்யவுள்ளது. இதனை முன்னிட்டு, பட்ஜெட்டில் இடம்பெற வேண்டிய முக்கிய அம்சங்கள், ஒதுக்க வேண்டிய நிதி, புதிய திட்டங்கள் ஆகியவை குறித்து ஒவ்வொரு துறை அமைச்சர்கள் மற்றும் அதிகாரிகளிடமும் முதலமைச்சர் விஜய் ஆலோசனை நடத்தி வருகிறார்.
வரும் 22-ஆம் தேதி வரை இந்த ஆலோசனை நடைபெறும் என முதலமைச்சர் அலுவலக வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
அந்த வகையில், இன்று தலைமைச் செயலகத்தில் சுற்றுலாத்துறை தொடர்பாக முதலமைச்சர் விஜய் ஆலோசனை மேற்கொண்டார். சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர் ராஜேஷ்குமார், செயலாளர் மற்றும் துறை சார்ந்த உயரதிகாரிகள் இதில் கலந்து கொண்டனர்.
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அப்போது, சுற்றுலாவை வெறும் பொழுதுபோக்கு அம்சமாக மட்டும் கருத வேண்டாம் என்றும், மக்களுக்கு புத்துணர்ச்சியையும், மகிழ்ச்சியையும் தரக் கூடிய துறையாக பார்க்க வேண்டும் எனவும் முதலமைச்சர் விஜய் அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தினார்.
மேலும், மக்களை மகிழ்விக்கும் வகையில் சூழல் சுற்றுலா, பண்பாட்டு சுற்றுலா, கடலோர சுற்றுலா, கலாச்சார சுற்றுலா ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய சுற்றுலா திட்டத்தை உருவாக்குவது தொடர்பாகவும் அவர் ஆலோசனை மேற்கொண்டதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இதுதவிர, தமிழ்நாட்டில் முதல் கேரவன் சுற்றுலா கொள்கையை உருவாக்குவது குறித்தும் முதலமைச்சர் விஜய், அதிகாரிகளுடன் விவாதித்தாக கூறப்படுகிறது.
சுற்றுலா மூலம் பெறப்படும் வருவாயில் 25 விழுக்காடு, அந்தந்த உள்ளூர் மக்களின் வாழ்வாதார மேம்பாட்டிற்கு பயன்படுத்துவது குறித்தும் அவர் ஆலோசனை நடத்தியதாக தெரிகிறது.
நகர்ப்புற மக்களுக்கு கிராமப்புற வாழ் அனுபவத்தை வழங்கும் வகையில், கிராமப்புற சுற்றுலா மையங்கள் உருவாக்குவது குறித்து ஆலோசனை நடத்திய முதலமைச்சர் விஜய், ஆன்மீக சுற்றுலா திட்டம், தமிழ் பண்பாட்டு சுற்றுலாத் திட்டம், தமிழ்நாடு கடல் சார் வழித்தட சுற்றுலா,நீலகிரி மலை சாகச சுற்றுலா, சினிமா சுற்றுலா உள்ளிட்டவற்றை கொண்டு வருவது குறித்தும் விவாதித்ததாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.