இலங்கையில் தமிழக மீனவர்கள் கைது: முதலமைச்சர் விஜய்யிடம் இருந்து வெளியுறவுத்துறைக்கு பறந்த முதல் கடிதம்

இலங்கை அதிகாரிகளை தொடர்புகொண்டு உரிய தூதரக நடவடிக்கைகள் மூலம் தமிழ்நாடு மீனவர்கள் மற்றும் படகுகளை உடனடியாக மீட்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் என விஜய் தெரிவித்துள்ளார்.

முதலமைச்சர் விஜய்
முதலமைச்சர் விஜய்
Published : May 12, 2026 at 5:03 PM IST

சென்னை: இலங்கை கடற்படையினரால் சிறைப்பிடிக்கப்பட்டுள்ள தமிழக மீனவர்களை மீட்க வலியுறுத்தி, வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கருக்கு முதலமைச்சர் விஜய் கடிதம் எழுதியுள்ளார்.

தமிழக முதலமைச்சராக விஜய் பதவியேற்ற நிலையில், மத்திய வெளியுறவுத் துறை அமைச்சருக்கு அவர் எழுதும் முதல் கடிதம் இது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இதுகுறித்து தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் எழுதிய கடிதம் பின்வருமாறு:

ராமநாதபுரம் மாவட்டம், மண்டபம் பகுதியை சார்ந்த 6 மீனவர்கள் இன்று (12.05.2026) இலங்கை கடற்படையினரால் சிறைபிடிக்கப்பட்டுள்ள நிகழ்வின் மீது தங்களது கவனத்தை ஈர்க்க விழைகிறேன்.

ராமநாதபுரம் மாவட்டம், மண்டபம் பகுதியை சார்ந்த திருவாளர்கள் அலெக்ஸ், அந்தோணி ராஜன், சந்தான அலோசியஸ், அருள் தே பிரிட்டோ, ஆல்பர்ட் மற்றும் சகாய செல்வசானு ஆகிய ஆறு மீனவர்கள் 10.05.2026 அன்று நாட்டுப்படகில் மீன் பிடிக்க கடலுக்கு சென்றுள்ளனர்.

அவர்கள் சர்வதேச எல்லையை கடந்ததாக தெரிவித்து, இலங்கை கடற்படையினர் இன்று கைது செய்துள்ளனர். இலங்கை கடற்படையால் ஏற்கனவே 54 மீனவர்கள் சிறை பிடிக்கப்பட்டு இலங்கை சிறையில் உள்ளனர்.

மேலும் 264 படகுகள் இலங்கை அதிகாரிகளால் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது என்பதையும் தங்கள் கவனத்திற்கு கொண்டுவர விழைகிறேன்.

எனவே இப்பிரச்சனை குறித்து இலங்கை அதிகாரிகளை தொடர்புகொண்டு உரிய தூதரக நடவடிக்கைகள் மூலம் தமிழ்நாடு மீனவர்கள் மற்றும் படகுகளை உடனடியாக மீட்குமாறு தங்களை அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன்" என முதலமைச்சர் விஜய் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

முன்னதாக, ராமநாதபுரம் மாவட்டம் மண்டபம் தெற்கு மீன்பிடி துறைமுகத்தை சேரந்த 6 மீனவர்கள் நாட்டுப் படகில் மீன்பிடிப்பதற்காக சென்றனர். அப்போது அங்கு வந்த இலங்கை கடற்படையினர், அவர்கள் மீன் பிடித்துக் கொண்டிருந்தது இலங்கை கடற்பகுதி எனக் கூறி அவர்களை கைது செய்தனர். மேலும், அவர்களின் நாட்டுப் படகையும் பறிமுதல் செய்தனர்.

பின்னர் அவர்களை நீர்கொழும்பு மீன்வளத்துறை அதிகாரிகளிடம் இலங்கை கடற்படையினர் ஒப்படைத்தனர். தொடர்ந்து, அவர்கள் சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர்.

தமிழக மீனவர்கள் இலங்கை கடற்படையினரால் கைது செய்யப்படுவது காலங்காலமாக தொடர்ந்து நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. இதுதொடர்பாக பிரதமருக்கும், மத்திய வெளியுறவுத்துறைக்கு தமிழக அரசுகள் பல முறை கடிதம் எழுதுவதும், பின்னர் பல மாதங்கள் கழித்து மீனவர்கள் விடுவிக்கப்படுவதும் தொடர் கதையாகவே உள்ளது.

தமிழக மீனவர்கள் இலங்கை கடற்படையினரால் கைது செய்யப்படுவதை தடுக்க, இந்திய அரசு நிரந்தரமான தீர்வுக்கு வழிவகுக்க வேண்டும் என பல முறை தமிழக அரசு வலியுறுத்தி வருகிறது.

