ஆளுநர் அர்லேகரை சந்திக்கும் முதல்வர் விஜய்; அமைச்சரவை மாற்றம் குறித்து ஆலோசனையா?
இன்று மாலை 4 மணியளவில் சென்னையில் உள்ள கிண்டி ஆளுநர் மாளிகைக்குச் சென்று, ஆளுநர் ஆர்.வி. ஆர்லேகரை முதலமைச்சர் விஜய் சந்திக்கவுள்ளார்.
Published : October 15, 2026 at 1:27 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டின் முழுநேர ஆளுநராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள ராஜேந்திர விஸ்வநாத் ஆர்லேகரை, முதலமைச்சர் ச. ஜோசப் விஜய் இன்று மாலை சந்தித்துப் பேசுகிறார். இந்த சந்திப்பின்போது, தமிழக அமைச்சரவையில் மாற்றங்கள் செய்வது தொடர்பாகவும் ஆலோசிக்கப்படலாம் என தலைமைச் செயலக வட்டாரங்கள் தகவல் தெரிவித்துள்ளன.
தமிழ்நாட்டின் ஆளுநராக பதவி வகித்து வந்த ஆர்.என். ரவி, கடந்த மார்ச் மாதம் மேற்கு வங்க ஆளுநராக நியமிக்கப்பட்டார். இதையடுத்து, கேரள மாநிலத்தின் ஆளுநராக இருந்த ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர், தமிழ்நாட்டின் பொறுப்பு ஆளுநராக நியமிக்கப்பட்டார்.
இதனைத் தொடர்ந்து, கடந்த மே 10ஆம் தேதி முதலமைச்சர் ச. ஜோசப் விஜய் தலைமையிலான தமிழக அமைச்சரவைக்கு பதவிப் பிரமாணம் செய்து வைத்தார் ஆளுநர் ஆர்லேகர். கடந்த சில மாதங்களாகப் பொறுப்பு ஆளுநராக இருந்த அவர், தற்போது முழுநேர ஆளுநராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
ஆளுநருடன் முதல்வர் விஜய் சந்திப்பு
இந்த உத்தரவை அக்டோபர் 12 அன்று குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு வெளியிட்டார். இந்த நிலையில், முதலமைச்சர் விஜய் இன்று மாலை 4 மணியளவில் சென்னையில் உள்ள கிண்டி ஆளுநர் மாளிகைக்குச் சென்று, ஆளுநர் ஆர்.வி. ஆர்லேகரை சந்திக்கவுள்ளார்.
இந்த சந்திப்பின் போது, தமிழ்நாட்டின் முழுநேர ஆளுநராகப் பொறுப்பேற்றுள்ள அவருக்கு முதலமைச்சர் விஜய் வாழ்த்து தெரிவிக்கவுள்ளார். மேலும், தமிழக அமைச்சரவையில் மாற்றங்கள் செய்யப்படலாம் என்றும், சில அமைச்சர்களின் துறைகள் மாற்றியமைக்கப்பட வாய்ப்புள்ளதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகி வருகின்றன.
அமைச்சரவையில் மாற்றமா?
மனிதவளத்துறை அமைச்சர் சரத், சமூக நலத்துறை அமைச்சர் ஜெகதீஸ்வரி, போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சர் விஜய் தமிழன் பார்த்திபன் உள்ளிட்ட சில அமைச்சர்களின் பதவிகளில் மாற்றம் ஏற்படலாம் எனக் கூறப்படுகிறது.
மேலும், வனத்துறை அமைச்சர் ரஞ்சித் குமார், சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சர் ராஜீவ் உள்ளிட்டோரின் இலாகாக்களிலும் மாற்றம் செய்யப்படலாம் என்றும், புதியவர்களுக்கு அமைச்சரவையில் வாய்ப்பு வழங்குவது தொடர்பாக ஆலோசிக்கப்பட்டு வருவதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
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முதலமைச்சர் விஜய்யின் நேரடிப் பொறுப்பில் உள்ள நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை, அமைச்சர் ராஜ் மோகனிடம் ஒப்படைக்கப்படலாம் என்றும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
தாராபுரம் மற்றும் மதுராந்தகம் தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தல்கள் நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், அமைச்சரவை மாற்றம் தொடர்பான முடிவுகள் வெளியாகலாம் என்றும் தகவல் வெளியாகி இருந்தது. இந்த சூழலில், ஆளுநர் ஆர்.வி. அர்லேகருடன் முதலமைச்சர் விஜய் மேற்கொள்ளும் சந்திப்பு முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது.