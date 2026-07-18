கல்விக்கடனில் தாராளம் காட்டப்போகும் முதல்வர் விஜய்; விரைவில் பம்பர் அறிவிப்பு: அமைச்சர் விஸ்வநாதன் தகவல்
"கடந்த ஆண்டு 1.02 லட்சம் மாணவர்களுக்கு கல்விக்கடன் வழங்கப்பட்டுள்ள நிலையில், நடப்பாண்டு 1.50 லட்சம் மாணவர்களுக்கு கல்விக்கடன் வழங்க முதலமைச்சர் விஜய் முடிவு செய்துள்ளார்"
Published : July 18, 2026 at 3:40 PM IST
சென்னை: மாணவர்களுக்கு கல்விக்கடனை தாராளமாக வழங்க முதலமைச்சர் விஜய் நடவடிக்கை எடுத்து வருவதாகவும், விரைவில் மாணவர்களுக்கு பம்பர் பரிசு அறிவிப்பை அவர் வெளியிடுவார் எனவும் உயர்கல்வித் துறை அமைச்சர் விஸ்வநாதன் தெரிவித்தார்.
சென்னை எழும்பூரில் உள்ள எத்திராஜ் மகளிர் கல்லூரியின் நிறுவனர் எத்திராஜ் அவர்களின் 136-வது பிறந்த நாள் விழா இன்று நடைபெற்றது.
இந்நிகழ்ச்சிக்கு கல்லூரியின் தலைவர் முரளிதரன் தலைமை வகித்தார். உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் விஸ்வநாதன் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு, எத்திராஜ் உருவப்படத்திற்கு மலர் அஞ்சலி செலுத்தினார்.
நிகழ்ச்சியில் அமைச்சர் விஸ்வநாதன் பேசும் போது, "ஆணும் பெண்ணும் சமமாக முன்னேறுவதால்தான் இந்திய பொருளாதாரம் வலுவாக இருக்கிறது. எனவே, அரசாங்கம் கடன் வழங்கும் போது பெண்களுக்கும் அதிக முக்கியத்துவம் அளிக்க வேண்டும்.
தரவுகளை ஆய்வு செய்யும் போது, தங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட கடனை முழுமையாக திருப்பி செலுத்துவதில் பெண்கள் முன்னிலை வகிக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு அந்த பண்பு இருக்கிறது" எனத் தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து அவர் பேசுகையில், "எங்கள் அரசை பொறுத்தவரை, மாணவர்களுக்கு கல்விக்கடன் கொடுக்க எந்தவித தயக்கமும் காட்டாது. கடந்த ஆண்டு 1.02 லட்சம் மாணவர்களுக்கு கல்விக்கடன் வழங்கப்பட்டது.
ஆனால், இந்த ஆண்டு 1.50 லட்சம் மாணவர்களுக்கு கல்விக்கடன் வழங்க நாங்கள் இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளோம். கல்விக்கடனுக்காக மட்டும் ரூ.3,000 கோடியை ஒதுக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
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தற்போது கல்விக்கடன் பெற, மாணவர்களின் பெற்றோர்கள், ஒரு குறிப்பிட்ட வருமான வரம்புக்குள் இருக்க வேண்டியது அவசியமாக உள்ளது. இந்த நடைமுறையில் தமிழக அரசு மாற்றம் செய்ய நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது. கல்விக்கடன் விஷயத்தில் மாணவர்களுக்கு மிகப்பெரிய சலுகையை முதலமைச்சர் விஜய் இன்னும் ஓரிரு நாட்களில் அறிவிக்க உள்ளார். அது மாணவர்களுக்கு பம்பர் பரிசாக இருக்கும்" என அமைச்சர் விஸ்வநாதன் பேசினார்.
மேலும் அவர் பேசுகையில், "வெறும் பட்டப்படிப்பை வழங்கும் முறையை மாற்றி, வேலைவாய்ப்புடன் கூடிய கல்வியை வழங்க உயர்கல்வித்துறை சார்பில் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.
பள்ளி மற்றும் கல்லூரி வளாகங்களில் போதைப்பொருள் பயன்பாட்டை முற்றிலும் ஒழிக்க அரசு தீவிர நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது" எனத் தெரிவித்தார்.
நிகழ்ச்சிக்கு பின்னர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த அமைச்சர் விஸ்வநாதன், "கடந்த காலங்களில் ரூ.4 லட்சம் வரை பிணை இல்லாமலும், ரூ.7 லட்சம் வரை பிணையுடனும் மாணவர்களுக்கு கல்விக் கடன் வழங்கப்பட்டது.
பிணை இல்லாமல் எந்த அளவுக்கு கல்விக்கடன் தொகையை நீட்டிக்கலாம் என்பது பற்றியும் முதலமைச்சர் ஆலோசித்து வருகிறார்.
ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் ஒவ்வொரு கல்வி அதிகாரிகளை நியமித்து, மாணவர்கள் எளிதில் கல்விக்கடன் பெறுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்" என அமைச்சர் விஸ்வநாதன் தெரிவித்தார்.