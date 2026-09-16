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சமூக நீதி நாள்: தலைமைச் செயலகத்தில் நாளை உறுதிமொழி ஏற்கிறார் முதல்வர் விஜய்

தலைமைச் செயலகத்தில் முதலமைச்சர் விஜய் உறுதிமொழியை வாசிக்க, அமைச்சா்கள், அரசுத் துறைகளின் செயலாளா்கள், தலைமைச் செயலக ஊழியா்கள் உட்பட பலா் அதனை வழிமொழிந்து வாசிக்கவுள்ளனர்.

முதலமைச்சர் விஜய்
முதலமைச்சர் விஜய் -கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 16, 2026 at 11:06 PM IST

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சென்னை: சமூக நீதி நாள் நாளை (செப்.17) கடைப்பிடிக்கப்படுவதை ஒட்டி தலைமைச் செயலகத்தில் முதலமைச்சர் விஜய் உறுதிமொழி ஏற்கவுள்ளார். மேலும், அனைத்து அரசு ஊழியர்களும் அன்று சமூக நீதி நாள் உறுதிமொழியை ஏற்குமாறு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

தந்தை பெரியாரை நினைவுக்கூரும் வகையில், அவரது பிறந்தநாளான செப்டம்பர் 17ஆம் தேதி, சமூக நீதி நாளாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. இதையொட்டி, தலைமைச் செயலகத்தில் நாளை மாலை 4 மணியளவில் நடைபெறும் நிகழ்ச்சியில் முதலமைச்சர் விஜய் பங்கேற்று, சமூக நீதி நாள் உறுதிமொழியை ஏற்கிறார்.

இந்நிலையில், அனைத்து அரசுத்துறைகளுக்கும் பொதுத்துறை செயலாளர் சுந்தரவள்ளி சுற்றறிக்கை அனுப்பியுள்ளார். அதில், "அனைத்து மாவட்டங்களிலும் உள்ள அரசு அலுவலகங்களில் பணியாற்றும் ஊழியர்களுக்கு காலை 11 மணிக்கு சமூகநீதி நாள் உறுதிமொழி ஏற்க ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும்.

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மேலும், துறைத் தலைவர்கள் தங்களது கட்டுப்பாட்டில் உள்ள அலுவலகங்களில் உறுதிமொழி நிகழ்ச்சியை நடத்துவதற்கான உரிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும். சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் உள்ள ராணுவ அணிவகுப்பு மைதானத்தில் முதலமைச்சர் விஜய், சமூக நீதி நாள் உறுதிமொழியை ஏற்கச் செய்ய உள்ளார்" என அந்தக் கடிதத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தலைமைச் செயலகத்தில் முதலமைச்சர் விஜய் உறுதிமொழியை வாசிக்க, அமைச்சா்கள், அரசுத் துறைகளின் செயலாளா்கள், தலைமைச் செயலக ஊழியா்கள் உட்பட பலா் அதனை வழிமொழிந்து வாசிக்கவுள்ளனர்.

உறுதிமொழி விவரம்: 'பிறப்பொக்கும் எல்லா உயிா்க்கும் என்ற அன்பு நெறியையும், யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிா் என்ற பணி நெறியையும் எனது வாழ்வியல் வழிமுறைகளாகக் கடைப்பிடிப்பேன்.

சுயமரியாதை ஆளுமைத் திறனும் பகுத்தறிவுப் பாா்வையும் கொண்டவையாக என்னுடைய செயல்பாடுகள் அமையும். சமத்துவம், சகோதரத்துவம், சமதா்மம் ஆகிய கொள்கைகளுக்காக என்னை ஒப்படைத்துக் கொள்வேன். மானுடத்தின் மீது பற்றையும் மனிதாபிமானத்தையும் என்றும் போற்றுவேன். சமூக நீதியையே அடித்தளமாகக் கொண்ட சமுதாயம் அமைந்திட இந்த நாளில் உறுதியேற்கிறேன்' என உறுதிமொழி ஏற்கப்பட உள்ளது.

TAGGED:

சமூக நீதி நாள்
சமூக நீதி நாள் உறுதிமொழி
முதல்வர் விஜய்
லண்டன்
CM VIJAY

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