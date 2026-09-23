சென்னை விமான நிலைய நிர்வாகத்தை மாற்றுங்கள் - பிரதமர் மோடிக்கு முதல்வர் விஜய் எழுதிய கடிதம் வெளியானது
கரோனா தொற்றுக்கு முந்தைய காலகட்டத்தில் 22.54 மில்லியன் பயணிகள் கையாளப்பட்ட நிலையில், 2025-26 நிதியாண்டில் 23.01 மில்லியன் பயணிகள் என்பது குறைவு என முதலமைச்சர் விஜய் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.
Published : September 23, 2026 at 9:02 PM IST
சென்னை: சென்னை விமான நிலைய நிர்வாகத்தை மாற்றுவது தொடர்பாக ஏற்கெனவே தகவல்கள் வெளியாகியிருந்த நிலையில், அதனை உறுதிப்படுத்தும் விதமாக முதலமைச்சர் விஜய், பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு எழுதிய கடிதம் தற்போது வெளியாகியுள்ளது.
அதில், சென்னை சர்வதேச விமான நிலையத்தின் செயல்பாடு, நிர்வாகம் மற்றும் எதிர்கால மேம்பாட்டை இந்திய விமான நிலைய ஆணையத்துக்கு (AAI) பதிலாக வேறு ஒரு திறமையான நிறுவனத்திடம் ஒப்படைக்க வேண்டும் என்று தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ச.ஜோசப் விஜய் கோரியுள்ளார்.
எதிர்பார்ப்பை பூர்த்தி செய்யவில்லை
மேலும், “சென்னை சர்வதேச விமான நிலையத்தின் செயல்பாடுகள் தொடர்ந்து எதிர்பார்த்த அளவில் இல்லை. சர்வதேச தரநிலைகள் மற்றும் பயணிகளின் எதிர்பார்ப்புகளை பூர்த்தி செய்யும் வகையில் விமான நிலையம் செயல்படவில்லை” என்று முதலமைச்சர் தனது கடிதத்தில் தெரிவித்துள்ளார்.
குறைந்த வளர்ச்சி
"இந்தியாவின் முக்கிய சர்வதேச நுழைவாயில்களில் ஒன்றாகவும், தென்னிந்தியாவின் முக்கிய விமானப் போக்குவரத்து மையமாகவும் சென்னை விமான நிலையம் உள்ள நிலையில், அதன் பயணிகள் போக்குவரத்து தொடர்பான நிலை கவலைக்குரியதாக உள்ளது.
இந்திய விமான நிலைய ஆணையத்தின் அதிகாரப்பூர்வ தரவுகளின்படி, 2026 ஏப்ரல் நிலவரத்தில் பயணிகள் போக்குவரத்தில் சென்னை விமான நிலையம் கொல்கத்தாவுக்கு பின்னால் 6-வது இடத்திற்கு சென்றுள்ளது.
2025-26 நிதியாண்டில் சென்னை விமான நிலையம் 23.01 மில்லியன் பயணிகளை கையாண்டுள்ளது. கரோனா தொற்றுக்கு முந்தைய காலகட்டத்தில் 22.54 மில்லியன் பயணிகள் கையாளப்பட்ட நிலையில், தற்போது ஏற்பட்டுள்ள வளர்ச்சி குறைவாக உள்ளது" என முதலமைச்சர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.
ஒரு நாளைக்கு வெறும் 435 விமானங்கள் இயக்கம்?
"தற்போது சென்னை விமான நிலையத்தின் பயணிகள் கையாளும் திறன் ஆண்டுக்கு 27 மில்லியன் ஆக உள்ளது. நடைபெற்று வரும் விரிவாக்கப் பணிகள் நிறைவடைந்த பிறகு இந்த திறன் ஆண்டுக்கு 35 மில்லியன் பயணிகளாக அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சென்னை சர்வதேச விமான நிலையத்தின் அறிவிக்கப்பட்ட உச்சபட்ச திறன் ஒரு மணி நேரத்திற்கு 36 விமான இயக்கங்கள்.
ஆனால், 2025-26 நிதியாண்டில் மொத்தம் 1,58,702 விமான இயக்கங்கள் மட்டுமே நடைபெற்றுள்ளன. இது ஒரு நாளைக்கு சராசரியாக சுமார் 435 விமான இயக்கங்களாகும். இதில், உள்நாட்டு விமான இயக்கங்கள் சுமார் 320 ஆகவும், சர்வதேச விமான இயக்கங்கள் சுமார் 115 ஆகவும் இருந்துள்ளது. இதன்மூலம் விமான நிலையத்தில் உள்ள உள்கட்டமைப்பு திறனுக்கும், நடைமுறையில் பயன்படுத்தப்படும் திறனுக்கும் இடையே குறிப்பிடத்தக்க இடைவெளி உள்ளது தெரிகிறது.
சென்னை விமான நிலையத்தின் சரக்கு விமானப் போக்குவரத்து வளர்ச்சியும், பிற முக்கிய விமான நிலையங்களுடன் ஒப்பிடும்போது குறைவாக இருக்கிறது. 2026 மே மாதத்தில் சென்னையில் சரக்கு விமானங்களின் இயக்கம் 6 சதவீதம் மட்டுமே அதிகரித்த நிலையில், பெங்களூருவில் இது 14.5 சதவீதமாக இருந்ததுள்ளது.
போதுமான வசதிகள் இல்லை
சென்னை விமான நிலையத்தில் சுகாதாரம் மற்றும் பராமரிப்பு, கழிப்பறை பராமரிப்பு, பயணிகள் அமரும் பகுதிகளில் தூய்மை, குளிர்சாதன வசதி, டாக்சி மற்றும் பொதுப் போக்குவரத்தை அணுகுவதில் உள்ள சிரமங்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரச்சினைகள் உள்ளன.
மேலும், பயணிகளின் உடைமைகளை தாமதமாக வழங்குதல், கூட்டத்தை முறையாக நிர்வகிப்பதில் உள்ள சிக்கல்கள், பாதுகாப்பு சோதனை மற்றும் குடியேற்றப் பரிசோதனை மையங்களில் நீண்ட நேரம் காத்திருக்கும் நிலை போன்ற செயல்பாட்டுக் குறைபாடுகளும் இருக்கின்றன. அதுமட்டுமின்றி, சர்வதேச விமான நிலைய முனையத்தின் 2-ம் கட்ட பணிகள் தொடர்ந்து தாமதமாகி வருவதால், நவீனமயமாக்கல் மற்றும் பயணிகள் கையாளும் திறனை அதிகரிக்கும் பணிகளும் தாமதமடைந்துள்ளது.
திறமையான நிறுவனத்திடம் ஒப்படைக்கவும்
சென்னையின் தொழில் வளர்ச்சி, வாகன உற்பத்தி மற்றும் உற்பத்தித்துறை, தகவல் தொழில்நுட்பத் துறை மற்றும் சுற்றுலா வாய்ப்புகளை கருத்தில் கொண்டு, நகரின் முக்கியத்துவத்துக்கு ஏற்ற வகையில் நவீனமான விமான நிலையம் தேவைப்படுகிறது.
அவ்வாறு நவீனமாகவும், திறமையாகவும் நிர்வகிக்கப்படும் விமான நிலையம் பயணிகள் மற்றும் சரக்கு போக்குவரத்து வளர்ச்சிக்கும், வர்த்தகம் மற்றும் முதலீட்டை அதிகரிக்கவும், பிராந்திய விமான இணைப்பை மேம்படுத்தவும் உதவும்.
இதையடுத்து, சென்னை சர்வதேச விமான நிலையத்தின் செயல்பாடு, நிர்வாகம் மற்றும் எதிர்கால மேம்பாட்டுப் பணிகளை AAI-க்கு பதிலாக வேறு ஒரு திறமையான நிறுவனத்திடம் ஒப்படைக்க வேண்டும். இந்த விவகாரத்தில் குறிப்பிட்ட காலக்கெடுவுடன் கூடிய முடிவை விரைவாக எடுக்க வேண்டும்" என்று பிரதமர் மோடிக்கு முதலமைச்சர் விஜய் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
இதுதொடர்பான முதலமைச்சரின் 05.08.2026 தேதியிட்ட கடிதத்தின் நகலை பிரதமர் அலுவலகம், 14.08.2026 தேதியிட்ட கடிதம் மூலம் மத்திய சிவில் விமானப் போக்குவரத்து அமைச்சகத்திற்கு அனுப்பி, இந்த விவகாரம் தொடர்பாக அமைச்சகத்தின் கருத்துகளை கோரியுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.