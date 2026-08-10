'நாங்க டென்ஷனாகவே இருந்தோம்; நீங்க ரிலாக்சா இருக்கீங்களே': எம்ஆர்கே பேச்சால் குலுங்கி குலுங்கி சிரித்த முதலமைச்சர்
எம்.ஆர்.கே. பன்னீர்செல்வம் பேச்சுக்கு பதிலளித்த அமைச்சர் நிர்மல் குமார், "போராட்டங்கள் இல்லாத ஆட்சி திமுக ஆட்சி என்று கூறுவது தவறானது. விவசாயிகள் மீது குண்டர் சட்டம் போடும் அளவுக்கு அப்போது போராட்டங்கள் நடைபெற்றன" என்றார்.
Published : August 10, 2026 at 4:06 PM IST
சென்னை: இன்றைய சட்டமன்றக் கூட்டத்தொடரில் பொது பட்ஜெட் மற்றும் வேளாண் பட்ஜெட் மீதான விவாத்தின்போது முன்னாள் திமுக அமைச்சரும், எம்எல்ஏவுமான எம்.ஆர்.கே. பன்னீர்செல்வத்தின் பேச்சால் அவையில் சிரிப்பலை ஏற்பட்டது. ஒருகட்டத்தில், அவரது பேச்சை கேட்டு முதலமைச்சர் விஜய்யே குலுங்கி குலுங்கி சிரித்தார்.
விவாதத்தின்போது பேசிய எம்.ஆர்.கே. பன்னீர்செல்வம், "பயிர்க்கடன் முழுமையாக தள்ளுபடி செய்வோம் எனக் கூறினீர்கள். ஆனால், இப்போது தள்ளுபடி செய்யவில்லை. மாற்றம் வரும் என்று நினைத்த விவசாயிகளுக்கு ஏமாற்றமே மிஞ்சியுள்ளது" எனக் கூறினார்.
மேலும் அவர் பேசுகையில், "கருணாநிதியாக இருந்தாலும் சரி, எங்கள் தலைவர் ஸ்டாலினாக இருந்தாலும் சரி, செய்தித்தாளை பார்த்து காலையிலேயே தொலைபேசியில் தொடர்புகொண்டு பேசுவார்கள். இதனால் 5 ஆண்டுகளாக நாங்கள் டென்ஷனாகவே இருந்தோம். ஆனால் நீங்கள் ரிலாக்ஸாக இருக்கிறீர்களே" எனக் கூறினார்.
இதற்கு பதிலளித்துப் பேசிய அமைச்சர் ஆனந்த், "வாய்க்கால் தகராறாக இருந்தாலும் கூட முதலமைச்சர் எங்களை தொடர்புகொண்டு பேசுகிறார். ஐந்து ஆண்டுகள் நீங்கள் டென்ஷனாக இருந்ததாகக் கூறினீர்கள். ஆனால் எங்களுக்கு தினம் தினம் டென்ஷன்தான்" என்றார்.
அப்போது குறுக்கிட்ட எம்.ஆர்.கே. பன்னீர்செல்வம், "எங்கள் ஆட்சியில் விவசாயிகள் போராட்டம் எதுவும் இல்லாமல் இருந்தது" எனத் தெரிவித்தார்.
இதற்கு பதிலளித்த அமைச்சர் நிர்மல் குமார், "போராட்டங்கள் இல்லாத ஆட்சி திமுக ஆட்சி என்று கூறுவது உண்மைக்கு புறம்பானது. போராட்டம் நடத்திய விவசாயிகள் மீது குண்டர் சட்டம் போடும் அளவுக்கு திமுக ஆட்சியில் போராட்டங்கள் நடைபெற்றன" என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய வேளாண் துறை அமைச்சர் வினோத், "கடந்த ஆட்சியில் நெல்லுக்கு ரூ.2,500, கரும்புக்கு ரூ.3,000 உயர்த்தித் தருவதாகக் கூறினார்கள். ஆனால், ஒரு வருடம் வழங்கவே இல்லை.
2025–26ஆம் ஆண்டில் ஊக்கத்தொகை குவிண்டால் ஒன்றுக்கு ரூ.21 உயர்த்தப்பட்டு, ரூ.131 ஆக ஊக்கத்தொகை வழங்கப்பட்டது. ஆனால், எங்கள் ஆட்சி அமைந்த மூன்று மாதங்களில் சாதாரண நெல்லுக்கு குவிண்டால் ஒன்றுக்கு ரூ.28 கூடுதலாக உயர்த்தி, ஊக்கத்தொகையை ரூ.159 ஆக உயர்த்தியுள்ளது" என்றார்.
|இதையும் படிங்க: கரும்பு டன்னுக்கு ரூ.4,000, நெல் குவிண்டாலுக்கு ரூ.2,750; ஊக்கத்தொகையை உயர்த்தி முதலமைச்சர் விஜய் அறிவிப்பு
உடனடியாக எழுந்த எம்.ஆர்.கே. பன்னீர்செல்வம், "பயிர்க்கடன் முழுமையாகத் தள்ளுபடி செய்யப்படவில்லையே" என்றார்.
இதற்கு அமைச்சர் காந்திராஜ் பதிலளிக்கையில், "ரிசர்வ் வங்கி வழிகாட்டுதலின் அடிப்படையில்தான் பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது" என்றார்.
எம்.ஆர்.கே. பன்னீர்செல்வம்: "தேர்தல் வாக்குறுதி கொடுத்துவிட்டு, ரிசர்வ் வங்கி வழிகாட்டுதலைக் காரணமாக சொல்லக்கூடாது. விவசாயிகளுக்கு ஆண்டுக்கு ரூ.15 ஆயிரம் வழங்குவதாக கூறியது என்ன ஆனது? ரூ.21 ஆயிரம் கோடி பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி எனக் கூறிவிட்டு, ரூ.6 ஆயிரம் கோடி மட்டுமே தள்ளுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது" என்றார்.
அமைச்சர் ரமேஷ்: "கடந்த ஆட்சியில் ரூ.309 கோடிக்கு நெல் சேமிப்பு கிடங்குகள் அமைக்கப்படும் என அறிவித்தது என்ன ஆனது? எம்.ஆர்.கே. பன்னீசெல்வம் திரைக்கதை, வசனம் பேசுகிறார்.
விவசாயிகள் கடந்த ஆட்சியில் மகிழ்ச்சியாக இருந்ததாக எம்ஆர்கே. பன்னீர்செல்வம் கூறினார். ஆனால், கடந்த ஆட்சியில் நெல்லைச் சேமித்து வைக்க இடமில்லாத நிலை இருந்தது. நெல் கொள்முதலில் முறைகேடுகள் நடைபெற்றதாக விவசாயிகள் தெரிவித்தனர்.
கரும்புத் தோட்டத்தில் கான்கிரீட் போட்டு நடந்து சென்ற விவசாயி ( முன்னாள் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினை மறைமுகமாக விமர்சித்தார் ) குறித்தும் அவர் எதுவும் கூறவில்லை" எனக் கூறினார்.
எம்.ஆர்.கே. பன்னீர்செல்வம்: "தமிழக வெற்றிக் கழகம் எப்படி ஆட்சிக்கு வந்தது என சாமி அமைச்சரை பார்த்தாலே தெரிகிறது" என்றார். இந்து சமய அறநிலை துறை அமைச்சரை சாமி அமைச்சர் என எம்.ஆர்.கே. பன்னீர்செல்வம் கூறியதை கேட்ட முதலமைச்சர் விஜய் அவையில் குலுங்கி குலுங்கி சிரித்தார்.