பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத் தேவர் குருபூஜையில் கலந்து கொள்கிறார் முதல்வர் விஜய்?

பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத் தேவர் குருபூஜையில் கலந்து கொள்கிறார் முதல்வர் விஜய்?
முதல்வரின் வருகையை முன்னிட்டு ராமநாதபுரத்திலும், பசும்பொன்னிலும் செய்ய வேண்டிய பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் குறித்து காவல்துறையினரும், மாவட்ட நிர்வாகத்தினரும் ஆலோசனை மேற்கொண்டு வருவதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
Published : October 22, 2026 at 10:52 PM IST
சென்னை: பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத் தேவர் குருபூஜையில் முதல்வர் விஜய் கலந்துகொள்ளவுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
விடுதலை போராட்ட வீரர் பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத் தேவரின் 119-வது பிறந்தநாள் விழா மற்றும் 64-வது குருபூஜை, வரும் அக்டோபர் 30-ம் தேதி நடைபெறுகிறது. ராமநாதபுரம் மாவட்டம் பசும்பொன்னில் நடைபெறும் இந்த குருபூஜையில் பல்வேறு அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் கலந்து கொண்டு மரியாதை செலுத்துவர்.
குறிப்பாக, ஆண்டுதோறும் நடைபெறும் இந்த குருபூஜையில் எந்தக் கட்சி ஆட்சியில் இருந்தாலும், முதல்வர்கள் இந்த நிகழ்வில் கலந்து கொண்டு முத்துராமலிங்கத் தேவரின் சிலைக்கு மரியாதை செலுத்துவது வழக்கமான ஒன்று.
அந்த வகையில், வரும் 30-ம் தேதி நடைபெறவுள்ள தேவர் குருபூஜையில் முதல்வர் விஜய் கலந்து கொள்வார் என தகவலறிந்த வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
தமிழகத்தில் தவெக முதன்முறையாக ஆட்சி அமைத்துள்ள நிலையில், தேவர் குருபூஜையில் முதல்வர் விஜய் கலந்து கொண்டால் அது மிகப்பெரிய அளவில் கவனத்தை ஈர்க்கும் விஷயமாக இருக்கும்.
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தவெகவின் கொள்கைத் தலைவர்களில் ஒருவராக முத்துராமலிங்கத் தேவரும் இருப்பதால், முதல்வர் விஜய் இந்த குருபூஜையில் நிச்சயம் கலந்துகொள்வார் என அவருக்கு நெருக்கமான வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இது ஒருபுறம் இருக்க, பசும்பொன்னில் ஹெலிகாப்டர் இறங்கு தளம் அமைப்பதற்கான ஏற்பாடுகள் வேகமாக நடைபெற்று வருவதாக கூறப்படுகிறது. இதை வைத்து பார்க்கும் போது, முதல்வர் விஜய் சென்னை விமான நிலையத்தில் இருந்து பசும்பொன்னுக்கு ஹெலிகாப்டரில் நேரடியாக வந்து இறங்குவார் எனக் கருதப்படுகிறது.
அதேபோல, முதல்வரின் வருகையை முன்னிட்டு பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள், போக்குவரத்து மாற்றம் மற்றும் விழாவுக்கான முன்னேற்பாடுகளில் காவல்துறையினரும், மாவட்ட நிர்வாகத்தினரும் ஆலோசனை மேற்கொண்டு வருவதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
எனினும், பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத் தேவர் குருபூஜையில் முதல்வர் விஜய் கலந்துகொள்வது குறித்து அரசு தரப்பில் இருந்து அதிகாரப்பூர்வ தகவல்கள் ஏதும் வெளியாகவில்லை.