பிரிட்டனில் இருந்து மீட்கப்பட்ட திருமங்கை ஆழ்வார் சிலை: முதல்வர் விஜய் பார்வையிட்டார்
தூதரக நடவடிக்கைகளின் மூலம் ஆஷ்மோலியன் அருங்காட்சியகத்தின் பாதுகாப்பில் இருந்த திருமங்கை ஆழ்வார் வெண்கலச் சிலை தமிழ்நாட்டிற்கு நேற்று முன்தினம் கொண்டுவரப்பட்டது.
Published : August 18, 2026 at 5:27 PM IST
சென்னை: பிரிட்டன் நாட்டில் இருந்து மீட்கப்பட்ட கும்பகோணம் செளந்தரராஜ பெருமாள் கோயிலின் திருமங்கை ஆழ்வார் சிலையை முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் பார்வையிட்டார்.
தஞ்சாவூர் மாவட்டம், கும்பகோணத்தில் பிரசித்திப் பெற்ற சௌந்தரராஜப் பெருமாள் கோயில் அமைந்துள்ளது. மிகவும் தொன்மை வாய்ந்த இக்கோயிலில் இருந்து 1957 முதல் 1967 வரையிலான காலக்கட்டத்தில், திருமங்கை ஆழ்வாரின் வெண்கலச் சிலையும், மூன்று உலோகச் சிலைகளான காளிங்கநர்த்தனர் கிருஷ்ணர், விஷ்ணு, ஸ்ரீதேவி என மொத்தம் 4 சிலைகள் களவாடப்பட்டதாக கோயில் செயல் அலுவலரால் கடந்த 12.02.2020 அன்று புகார் அளிக்கப்பட்டது.
இந்த புகாரின் அடிப்படையில், சிலைத் திருட்டுத் தடுப்புப் பிரிவினரால் மேற்கொள்ளப்பட்ட விசாரணையின் போது, திருமங்கை ஆழ்வாரின் வெண்கலச் சிலை பிரிட்டன் தலைநகர் லண்டனில் உள்ள ஆக்ஸ்போர்டு பல்கலைக்கழகத்தின் ஆஷ்மோலியன் அருங்காட்சியகத்தில் இருப்பது கண்டறியப்பட்டது.
இந்த சிலையை அந்த அருங்காட்சியகம் 1967-ஆம் ஆண்டு அடையாளம் தெரியாத விற்பனையாளரிடமிருந்து வாங்கியது தெரியவந்தது.
இதே போல் அடுத்தடுத்து நடைபெற்ற தொடர் விசாரணைகளில், அமெரிக்காவின் சான் பிரான்சிஸ்கோவில் உள்ள ஆசியக் கலை அருங்காட்சியகத்தில் காளிங்கநர்த்தனர் உலோகச் சிலையும், புளோரிடாவிலுள்ள ஹில் ஏலக் காட்சியகத்தில் ஸ்ரீதேவி உலோகச் சிலையும், டெக்சாஸில் உள்ள கிம்பெல் கலை அருங்காட்சியகத்தில் விஷ்ணு உலோகச் சிலையும் இருப்பது கண்டறியப்பட்டது.
இதன் தொடர்ச்சியாக, சிலைத் திருட்டுத் தடுப்புப் பிரிவு உயர் அதிகாரிகள், திருமங்கை ஆழ்வார் வெண்கலச் சிலையின் பூர்வீகம் மற்றும் உண்மையான தோற்றம் தொடர்பான அனைத்து அறிவியல் ஆதாரங்களையும் சேகரித்து, பிரிட்டன் நாட்டு அரசு அதிகாரிகளுக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
இந்த ஆதாரங்களை ஆக்ஸ்போர்டு பல்கலைக்கழகத்தின் கவுன்சில் ஏற்றுக்கொண்டதன் பேரில், திருமங்கை ஆழ்வார் சிலையை மீண்டும் இந்தியாவிற்கு கொண்டு வந்து ஒப்படைப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டது.
பின்னர் தூதரக நடவடிக்கைகளின் மூலம் ஆஷ்மோலியன் அருங்காட்சியகத்தின் பாதுகாப்பில் உள்ள திருமங்கை ஆழ்வார் வெண்கலச் சிலை தமிழ்நாட்டிற்கு நேற்று முன்தினம் (ஆக.16) அன்று கொண்டுவரப்பட்டது.
மீட்கப்பட்ட இந்த திருமங்கை ஆழ்வார் வெண்கலச் சிலையை முதலமைச்சர் விஜய்யிடம், காவல்துறை தலைமை இயக்குநர் மகேஷ் குமார் அகர்வால், கூடுதல் காவல்துறை இயக்குநர் (சிலைத் திருட்டுத் தடுப்புப் பிரிவு) டி. கல்பனா நாயக் ஆகியோர் காண்பித்தனர்.
அப்போது இச்சிலையை பார்வையிட்ட முதலமைச்சர் விஜய், சிலைத் திருட்டுத் தடுப்புப் பிரிவினருக்கு தனது பாராட்டுகளையும், வாழ்த்துகளையும் தெரிவித்தார்.
அனைத்து சட்டப்பூர்வ நடைமுறைகளும் நிறைவடைந்த பின்னர், திருமங்கை ஆழ்வார் வெண்கலச் சிலை, அதன் மூலக்கோயிலில் நடைமுறையிலுள்ள சமயச் சம்பிரதாயங்கள் மற்றும் வழிபாட்டு முறைகளின்படி பொதுமக்களின் வழிபாட்டிற்காக மீண்டும் நிறுவப்படும் என அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.