முதலமைச்சர் கான்வாயை திடீரென மறித்த நபர்கள்: விசாரணையில் தெரியவந்த சம்பவம்
முதலமைச்சரின் காரை வழிமறித்த நபர்களிடம் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டனர். இதில், அவர்கள் மானாமதுரையில் போலீசார் தாக்கியதில் உயிரிழந்ததாக கூறப்படும் ஆகாஷின் குடும்பத்தினர் என்பது தெரியவந்தது.
Published : September 3, 2026 at 4:12 PM IST
சென்னை: முதலமைச்சர் விஜய்யின் கான்வாய், தலைமைச் செயலகம் நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தபோது திடீரென சிலர் அவரது காரை வழிமறித்ததால் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. போலீசார் நடத்திய விசாரணையில், அவர்கள் யார், எதற்காக முதலமைச்சரின் காரை வழிமறித்தார்கள் என்பது தெரியவந்தது.
சட்டமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் நிலையில், முதலமைச்சர் விஜய் வழக்கம் போல தலைமைச் செயலகத்துக்கு இன்று காலை (செப்.3) காரில் வந்து கொண்டிருந்தார். அவரது காருக்கு முன்னும், பின்னும் போலீசாரின் பாதுகாப்பு வாகனங்கள் வேகமாக வந்துக் கொண்டிருந்தன. (முதலமைச்சரின் கார் உள்ளிட்ட பாதுகாப்பு வாகனங்களை கான்வாய் என அழைப்பர்)
மெரினா கடற்கரைச் சாலையான காமராஜர் சாலை வழியாக முதலமைச்சரின் கான்வாய் வந்தபோது, 4 பேர் திடீரென 'நீதி வேண்டும்', 'நீதி வேண்டும்' என கத்தியபடியே ஓடிச்சென்று அவரது காரை வழிமறித்தனர். இதனால் அங்கு பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. உடனடியாக அங்கிருந்த போலீசார் அங்கு சென்று அவர்களை குண்டுக்கட்டாக தூக்கி அப்புறப்படுத்தினர்.
முதலமைச்சர் விஜய், தலைமைச் செயலகம் செல்லும்போது தினந்தோறும் மெரினா கடற்கரை சாலையின் இருபுறங்களிலும் பொதுமக்கள் பலர் நின்று பார்ப்பது வழக்கம். இவ்வாறு மக்களுடன் மக்களாக நின்றிருந்த சிலர், முதலமைச்சரின் காரை வழிமறித்தது காவல்துறையினரை அதிர்ச்சியடைச் செய்தது.
இதையடுத்து, சிறிது நேரம் முதலமைச்சரின் கார் அங்கே நின்றது. பின்னர், அங்கிருந்து தலைமைச் செயலகத்தை நோக்கி அவரது கான்வாய் சென்றது.
இதன் தொடர்ச்சியாக, முதலமைச்சரின் காரை வழிமறித்த நபர்களிடம் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டனர். இதில், அவர்கள் மானாமதுரையில் போலீசார் தாக்கியதில் உயிரிழந்ததாக கூறப்படும் ஆகாஷின் குடும்பத்தினர் என்பது தெரியவந்தது. தொடர்ந்து அவர்களிடம் போலீசார் கிடுக்கிப்பிடி விசாரணையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
பின்னணி
மானாமதுரையைச் சேர்ந்தவர் ஆகாஷ். கடந்த மார்ச் மாதம் 6-ம் தேதி, அடிதடி வழக்கு ஒன்றில் கைது செய்யப்பட்ட ஆகாஷ், மார்ச் 8-ம் தேதி உயிரிழந்தார். காவல் நிலையத்தில் போலீசார் தாக்கியதாலேயே அவர் உயிரிழந்ததாக ஆகாஷின் குடும்பத்தினர் குற்றம்சாட்டினர். மேலும், இதற்கு காரணமான காவலர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி, அவரது உடலை வாங்க மறுத்து பலகட்ட போராட்டங்களிலும் அவர்கள் ஈடுபட்டு வந்தனர்.
பின்னர், உயர்நீதிமன்றத்தின் உத்தரவை அடுத்து, ஆகாஷின் உடலை போலீசாரை அடக்கம் செய்தனர். இந்நிலையில், ஆகாஷின் மரண வழக்கை சிபிசிஐடி விசாரணைக்கு மாற்றக் கோரி அவரது பெற்றோர்களும், குடும்பத்தினரும் முதலமைச்சரின் காரை வழிமறித்தது தெரியவந்தது.