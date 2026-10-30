முதலமைச்சரின் விரிவான மருத்துவக் காப்பீட்டுத் திட்டம்: குடும்ப ஆண்டு வருமான வரம்பு ரூ. 2.50 லட்சமாக உயர்வு!
இந்த திட்டத்தின்கீழ் தனியார் மற்றும் அரசு மருத்துவமனைகளில் லட்சக்கணக்கில் செலவிடப்படும் புற்றுநோய், இதய அறுவை சிகிச்சை, சிறுநீரகம், கல்லீரல் உள்ளிட்ட அனைத்து சிகிச்சைகளையும் வழங்குவதற்கு அனுமதி அளிக்கப்பட உள்ளது.
Published : October 30, 2026 at 3:30 PM IST
சென்னை: முதலமைச்சரின் விரிவான மருத்துவக் காப்பீட்டு திட்டத்தில் குடும்ப ஆண்டு வருமான வரம்பு ரூ. 1.20 லட்சத்தில் இருந்து ரூ. 2.50 லட்சமாக உயர்த்தப்படுவதாக தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது.
மேலும் முதலமைச்சரின் விரிவான மருத்துவக் காப்பீட்டு திட்டத்தில் மத்திய அரசின் ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டத்தையும் இணைத்து, 11.1.2027 முதல் 5 ஆண்டுகளுக்கு காப்பீட்டு திட்டத்தில் பயனாளிகளுக்கான அனுமதி மற்றும் நிதியுதவி வழங்குவதற்கு புதிய காப்பீட்டு நிறுவனங்களை தேர்வு செய்ய தமிழ்நாடு அரசு டெண்டர் வெளியிட்டுள்ளது. முதலமைச்சரின் விரிவான காப்பீட்டு திட்டத்துடன் இணைந்தே மத்திய அரசின் காப்பீட்டு திட்டமும் செயல்படுத்தப்பட உள்ளது.
தமிழ்நாடு அரசின் தமிழ்நாடு சுகாதாரத் திட்ட அலுவலகம் முதலமைச்சர் விரிவான மருத்துவக் காப்பீட்டு திட்டத்தை செயல்படுத்துவதற்கான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அதில், “11.1.2027 முதல் 5 ஆண்டுகளுக்கு, தமிழக அரசின் முதலமைச்சரின் விரிவான மருத்துவக் காப்பீட்டுத் திட்டத்துடன் ஒருங்கிணைந்த பிரதம மந்திரி மக்கள் ஆரோக்ய திட்டத்தை (PMJAY) செயல்படுத்துவதற்காக, பொதுத்துறை மருத்துவக் காப்பீட்டு நிறுவனங்களிடமிருந்து டெண்டர் கோரப்படுகிறது.
இதுவரை முதலமைச்சரின் காப்பீட்டு திட்டம் தனியாகவும், மத்திய அரசின் ஆயுஷ்மான் பாரத் (PMJAY) தனியாகவும் இருந்தது. இனி இரண்டும் ஒருங்கிணைந்த திட்டமாக வரவிருக்கிறது. இதன் மூலம் ஒரே கார்டை வைத்து இரண்டு திட்டங்களின் பலனையும் பெறலாம். 11.1.2027 முதல் அடுத்த 5 ஆண்டுகளுக்கு தேர்வு செய்யப்படும் புதிய இன்சூரன்ஸ் நிறுவனம் தான் நோயாளிகளுக்கான நிதியை விடுவிப்பதுடன், மருத்துவமனைகளில் அளிக்கப்படும் ஆவணங்களை சரிபார்த்து ஒப்புதல் வழங்க வேண்டும்.
இத்திட்டத்தின் கீழ் தனியார் மற்றும் அரசு மருத்துவமனைகளில் லட்சக்கணக்கில் செலவிடப்படும் புற்றுநோய், இதய அறுவை சிகிச்சை, சிறுநீரகம், கல்லீரல் உள்ளிட்ட அனைத்து சிகிச்சைகளையும் வழங்குவதற்கு அனுமதி அளிக்கப்பட உள்ளது.
அரசின் பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் தான் இந்த திட்டத்தை நடத்தும் என்பதால், மக்களுக்கு பணம் கிடைக்காமல் போகும் பிரச்சினை இருக்காது. தமிழகம் முழுவதும் உள்ள அனைத்து குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கும் இந்த திட்டம் பொருந்தும். ஏற்கனவே முதலமைச்சரின் விரிவான மருத்துவக் காப்பீட்டு அட்டை வைத்திருப்பவர்களுக்கு தானாகவே இந்த புதிய ஒருங்கிணைந்த திட்டம் பொருந்தும். மேலும் இந்தத் திட்டத்தில் ஒரு குடும்பத்திற்கு ஆண்டிற்கு 5 லட்சம் முதல் 25 லட்சம் வரையில் அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது.
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தற்போது முதலமைச்சரின் விரிவான காப்பீட்டு திட்டத்திற்கு குடும்பத்தின் ஆண்டு வருமானம் 1 லட்சத்து 20 ஆயிரம் ரூபாய் என்பது 2 லட்சத்து 50 ஆயிரம் ரூபாயாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு ரேசன் அட்டை மற்றும் தேசிய மக்கள்தொகை பதிவேடு தரவுத்தளத்தில் பெயர் இடம்பெற்றிருக்கும் நபரின் மொத்த குடும்ப ஆண்டு வருமானம் ரூ. 2,50,000-க்கு குறைவாக இருந்தால், அந்த நபரும் அவருடைய குடும்பத்தினரும் முதலமைச்சரின் விரிவான சுகாதாரக் காப்பீட்டுத் திட்டத்தின் கீழ் காப்பீடு பெறத் தகுதியுடையவர் ஆவார். இத்திட்டத்திற்கான பிரீமியத்தை தமிழ்நாடு அரசு செலுத்தும்.
இத்திட்டத்தின் கீழ் பலன்களைப் பெற கிராம நிர்வாக அலுவலர் (VAO), வருவாய் அதிகாரிகளால் இணையவழியில் வழங்கப்படும் குடும்ப அட்டை மற்றும் வருமானச் சான்றிதழை, சம்பந்தப்பட்ட குடும்பத் தலைவரின் சுய அறிவிப்புடன் சமர்ப்பித்தால் போதுமானது. அனைத்து பயனாளிகளின் விவரங்களும், வெளிப்படைத்தன்மைக்காக, தமிழ்நாடு அரசின் சரிபார்ப்புக்கு உட்படுத்தப்பட்டு, உடனடியாக இணையதளத்தில் பதிவேற்றப்படும்.
மேலும் பிரதம மந்திரியின் ஆயூஷ் யோஜானா திட்டத்தின் கீழ் வெளிமாநிலங்களில் இருந்து வந்தவர்களும் முதலமைச்சரின் விரிவான மருத்துவக் காப்பீட்டுத் திட்டத்தில் சேரலாம். மேலும் அவர்கள் 6 மாதங்களுக்கு மேல் தமிழ்நாட்டில் இருந்தால் அவர்களுக்கான பிரீயமியத்தை தொழிலாளர் நலத்துறையின் மூலம் செலுத்தவும் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது“ என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.