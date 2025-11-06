நெல்லையில் திமுக வெற்றி பெறாவிட்டால் பதவி பறிப்பு! நிர்வாகிகளுக்கு மு.க.ஸ்டாலின் எச்சரிக்கை!
தொண்டர்களை அதட்டி வேலை வாங்காமல் தட்டிக் கொடுத்து வேலை வாங்குங்கள் எனவும் நிர்வாகிகளை மு.க.ஸ்டாலின் கேட்டுக்கொண்டார்.
Published : November 6, 2025 at 4:21 PM IST
சென்னை: திருநெல்வேலி தொகுதியில் திமுக வெற்றி பெறாவிட்டால் மாவட்டச் செயலாளர் உட்பட அனைத்து நிர்வாகிகளின் பதவியும் பறிக்கப்படும் என முதலமைச்சரும், திமுக தலைவருமான மு.க. ஸ்டாலின் எச்சரித்துள்ளார்.
திமுக தலைமை அலுவலகமான சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் "உடன்பிறப்பே வா" என்னும் தலைப்பில் சட்டமன்றத் தொகுதிக்குட்பட்ட நிர்வாகிகளுடன் திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் ஒன் டூ ஒன் சந்திப்பை நடத்தி வருகிறார்.
தமிழக சட்டப் பேரவை தேர்தல் அடுத்த ஆண்டு நடைபெற உள்ளது. இந்த நிலையில் திமுக மாவட்ட செயலாளர்கள் முதல் கிளை செயலாளர்கள் வரை தொடர்ச்சியாக ஒவ்வொரு சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட நிர்வாகிகளையும் அவர் தனித்தனியே சந்தித்து தொகுதிகளின் நிலவரம் குறித்து கேட்டு வருகிறார்.
இதையும் படிங்க: SIR-க்கு திமுக எதிர்ப்பு தெரிவிப்பது ஏன் தெரியுமா? அன்புமணி ராமதாஸ் கொடுத்த விளக்கம்!
இந்நிலையில், நெல்லை மாவட்டத்தில் உள்ள திருநெல்வேலி மற்றும் தென்காசி மாவட்டம் சங்கரன்கோவில் சட்டமன்ற தொகுதிகளின் நிர்வாகிகளுடன் மு.க.ஸ்டாலின், அண்ணா அறிவாலயத்தில் இன்று ஒன் டூ ஒன் ஆலோசனை நடத்தினார். இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பொதுமக்களுக்கு அரசின் திட்டங்கள் எவ்வாறு கொண்டு செல்லப்பட்டுள்ளது? தொகுதிகளின் நிலை என்ன? தொகுதிவாரியாக தேர்தல் பணிகள் எவ்வாறு மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன? என்பது குறித்து நிர்வாகிகளிடம் மு.க.ஸ்டாலின் கேட்டறிந்தார்.
இதில் அரசு சார்பில் செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் மகளிர் இலவச பேருந்து பயணம், மாணவர்களுக்கான மாதாந்திர உதவித்தொகை, மகளிர் உதவித்தொகை ஆகிய திட்டங்கள் அனைத்தும் மக்களையும் சென்றடைந்து வருகிறதா? என கேட்டறிந்தார்.
குறிப்பாக, திருநெல்வேலி சட்டமன்ற தொகுதியில் 2026 தேர்தலில் வெற்றி பெறவில்லை என்றால் கட்சியின் மாவட்டச் செயலாளர் உட்பட அனைத்து நிர்வாகிகளின் பதவிகளும் பறிக்கப்படும் என அவர் எச்சரிக்கை விடுத்தார். மேலும், தொண்டர்களை அதட்டி வேலை வாங்காமல் தட்டிக் கொடுத்து வேலை வாங்குங்கள் எனவும் அறிவுறுத்தியுள்ளார்.
பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் திருநெல்வேலி தொகுதியில் சட்டமன்ற உறுப்பினராக உள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இதையும் படிங்க: டெல்லியை திணறடிக்கும் காற்று மாசு! மருத்துவமனைகளில் குவியும் மக்கள்!
இதே போல் SIR பணிகளில் உள்ள குழப்பங்களால் லட்சக்கணக்கான வாக்காளர்கள் நீக்கப்படும் அபாயம் உள்ளது என்பதால் வாக்காளர்களின் விவரங்களை சேகரிக்கும் பணிகளுக்கு திமுகவினர் மிகுந்த முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் எனவும் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவுறுத்தல் வழங்கினார்.