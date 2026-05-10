முதல்வர் விஜய்யின் திரைப்பட வசனங்களும் மக்களிடம் ஏற்படுத்திய தாக்கமும் - ஓர் சிறப்பு பார்வை
விஜய்யின் தனது திரைப்படங்களில் பேசிய அரசியல் வசனங்கள் மக்கள் மத்தியில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளன.
Published : May 10, 2026 at 7:57 PM IST
By - ஐயப்பன் மூர்த்தி
சென்னை: தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக இன்று பொறுப்பேற்றிருக்கும் தவெக தலைவர் விஜய்யின் வெற்றிக்கு உறுதுணையாக இருந்தது, அவருடைய திரைப்படங்கள் என்று உறுதியாக சொல்லலாம்.
தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்ற பிறகு விஜய் ஆற்றிய உரையில், "சினிமாவில் எப்படியாவது கஷ்டப்பட்டு வெற்றி அடைய வேண்டும் என இருந்த சாதாரண அசிஸ்டென்ட் டைரக்டரின் மகன் நான்" என்று குறிப்பிட்டிருந்தார்.
தமிழ் சினிமாவில் கடந்த 30 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பயணம் செய்த விஜய், திரைப்படத்தில் பேசிய அரசியல் வசனங்கள் சமூகத்தின் எந்த மாதிரியான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது என்பதை விரிவாக பார்க்கலாம்.
கத்தி (2014)
ஏ.ஆர்.முருகதாஸ் இயக்கத்தில் விஜய், சமந்தா ஆகியோரின் நடிப்பில் வெளிவந்த திரைப்படம் இது. இப்படத்திற்கு அனிருத் இசை அமைத்திருந்தார்.
விவசாயத்தையும் நதிநீரையும் காப்பாற்றும் கதாபாத்திரத்தில் விஜய் நடித்திருப்பார். விவசாய நிலங்களை கார்ப்பரேட் நிறுவனங்கள் அபகரிப்பது, அதனைத் தொடர்ந்து வினோதமாக அவர் போராடுவது போல திரைப்படத்தில் காட்சிகள் இடம் பெற்றிருக்கும். அதிலும் குறிப்பாக படத்தில் வரும் ஒரு செய்தியாளர் சந்திப்பு காட்சியில் 'காற்றில் கூட ஊழல் செய்யக்கூடிய காலம்' என்று 2ஜி அலைக்கற்றை விவகாரம் தொடர்பாக பேசியிருப்பார்.
மெர்சல்(2017)
இயக்குநர் அட்லி இயக்கத்தில் விஜய், காஜல் அகர்வால், நித்யா மேனன், சமந்தா ஆகியோரின் நடிப்பில், ஏ.ஆர்.ரகுமான் இசையில் வெளிவந்த திரைப்படம்.
இந்த படத்தின் கதை, கமல்ஹாசனின் அபூர்வ சகோதரர்கள் படத்தின் கதை தான் என்றாலும், படத்தில் ஒரு காட்சியில் மத்திய பாஜக அரசை விமர்சித்து விஜய் வசனம் பேசியிருப்பார்.
"சிங்கப்பூர்ல 7 சதவீத ஜி.எஸ்.டி.க்கு இலவச மருத்துவ சிகிச்சை தர்றாங்க. ஆனா 28 சதவீத ஜி.எஸ்.டி. வாங்குற நம்ம ஊர்ல, மருத்துவ வசதி ஏன் இலவசமா கிடைக்கல?" என்று விஜய் பேசினா். இந்த வசனத்திற்கு பாஜக தலைவர்கள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர்.
பிரதமர் மோடியின் திட்டங்களை விஜய் தவறாக சித்தரிப்பதாகக் குற்றம்சாட்டினர். அபோது, பாஜக மூத்த தலைவர் ஹெச்.ராஜா, விஜய்யின் வாக்காளர் அட்டையில் ஜோசப் விஜய் என்று இருப்பதை குறிப்பிட்டு சமூக வலைத்தளங்களில் பதிவிட்டு இருந்தார்.
சர்க்கார் (2018)
ஏ.ஆர்.முருகதாஸ் இயக்கத்தில், விஜய், கீர்த்தி சுரேஷ், வரலட்சுமி ஆகியோரின் நடிப்பில், ஏ.ஆர்.ரகுமான் இசையில் உருவான திரைப்படம் சர்க்கார்.
படத்தின் கதையை பொருத்தவரை, தேர்தலில் வாக்களிக்க வெளிநாட்டில் மென்பொருள் துறையில் உயர் பதவியில் இருக்கும் நாயகன் தாயகம் வருகிறார். அவருடைய வாக்கினை யாரோ கள்ள ஓட்டு போட்டு விடுகிறார்கள். அந்த சூழலில் தன்னுடைய ஓட்டு மறுக்கப்பட்டதால் ஆத்திரமடைந்த நாயகன் என்ன செய்கிறார் என்பதே படத்தின் மீதி கதை.
சர்க்கார் படத்தில் "இலவசங்கள், அரசியல் ஊழல்" என பேசியிருப்பார். அதிலும், குறிப்பாக அப்போதைய அதிமுக அரசு கொடுத்த இலவச மிக்ஸி, கிரைண்டர், மின்விசிறி போன்றவற்றை ஒருவிரல் புரட்சி என்கிற பாடலில் தீயில் போடுவது போல காண்பித்திருப்பார்கள்.
மேலும் "ஆட்சிக்கு வந்ததும் மக்கள் வரிப்பணத்தில் இலவசங்களை தந்து மக்களை முட்டாளாக்குகிறார்கள்" என்கிற வசனமும் இடம்பெற்றிருக்கும். இது முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் திட்டங்களை மறைமுகமாக விமர்சிப்பதாக அதிமுக கடும் கண்டனம் தெரிவித்தது. அதேபோல அந்த படத்தில் வரலட்சுமி ஏற்று நடித்திருந்த
கோமலவல்லி என்ற கதாபாத்திரமும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது.
அந்த காலகட்டத்தில் போக்குவரத்து ஊழியர்கள் வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டனர். அந்த சமயத்தில், பேருந்து ஓட்டுவதில் முன் அனுபவம் இல்லாத நபர்களை கொண்டு வாகனங்களை இயக்கியதால் உயிர்ச் சேதங்கள் ஏற்பட்டது போல படத்தில் காட்சிகள் வைக்கப்பட்டிருந்தன.
மேலும், அன்றைய காலகட்டத்தில் நெல்லை மாவட்டத்தில் ஆட்சியர் அலுவலகம் முன்பு கந்து வட்டி கொடுமையினால் குடும்பமே தீக்குளித்து தற்கொலை செய்து கொண்டது. இந்த உண்மை சம்பவத்தை அடிப்படையாக வைத்து அந்த படத்தில் ஒரு காட்சியும் வசனமும் இடம் பெற்றிருக்கும்.
அந்த காட்சியில், "ஒரு குடும்பமே தீக்குளித்து தற்கொலை செய்து கொண்டபோது அரசு என்ன நடவடிக்கை எடுத்தது? இதை தடுக்க அரசு என்ன வழிமுறை செய்தது" என்று கதாநாயகன் விஜய் கேள்வி எழுப்புவார். இவற்றின் விளைவாக அதிமுக தொண்டர்கள் திரையரங்குகளில் போராட்டங்களில் ஈடுபட்டு பதாகைகளை சேதப்படுத்தினர். இதனால் படத்தில் சில காட்சிகள் நீக்கப்பட்டன.
தமிழக முதல்வர் விஜய்
நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பின்படி, தமிழகத்தின் முதன்மை கட்சியாக தமிழக வெற்றிக் கழகம் உருவெடுத்துள்ளது. தேர்தலில் தவெக 34.92 சதவீத வாக்குகள் (1,72,26,209 வாக்குகள்) பெற்று இருக்கிறது. இவை அனைத்திற்கும் விஜய் என்கிற ஒற்றை நபரே காரணம் என்பது அனைவரும் அறிந்தது. இப்படி ஒரு இமாலய வெற்றியை விஜய் பெறுவதற்கு பல காரணங்கள் இருந்தாலும், அவரின் திரைப்படத்தில் இடம்பெற்ற வசனங்களும் முக்கிய காரணமான அமைந்திருந்தது என்றால் அது மிகையல்ல.