முதலமைச்சரின் முகவரித் துறை: நாள்தோறும் 10,000 புகார் மனுக்கள்; திமுக ஆட்சியை விட பல மடங்கு அதிகம்
முதலமைச்சரின் முகவரித் துறையில் மனு கொடுத்தால் விரைந்து நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என்ற நம்பிக்கையில் பொதுமக்கள் தொடர்ந்து புகார் மனுக்களை அளித்து வருவதாக கூறப்படுகிறது.
Published : September 16, 2026 at 8:59 PM IST
சென்னை: தவெக ஆட்சி அமைந்த பிறகு முதலமைச்சரின் முகவரித் துறைக்கு வரும் புகார்களின் எண்ணிக்கை பல மடங்கு அதிகரித்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. நாளொன்றுக்கு சுமார் 10,000 புகார்கள் வருவதாக அதிகாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர்.
'முதலமைச்சரின் தனிப்பிரிவு' (CM CELL), 'முதலமைச்சரின் உதவி மையம்', 'ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட குறைதீர்வு மேலாண்மை அமைப்பு', 'உங்கள் தொகுதியில் முதலமைச்சர்' ஆகிய துறைகளை ஒரே குடையின் கீழ் கொண்டு வரும் வகையில் 'முதலமைச்சரின் முகவரி' என்ற புதிய துறையாக கடந்த திமுக ஆட்சியில் மாற்றப்பட்டது.
முதலமைச்சரின் தனிப் பிரிவு மட்டுமின்றி மாவட்ட ஆட்சியர்கள், அமைச்சர்கள், சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் உள்ளிட்டோரிடம் பொதுமக்கள் வழங்கும் அனைத்து மனுக்களும் இந்த 'முதலமைச்சரின் முகவரித் துறைக்கு' வருகின்றன.
பட்டா கிடைக்காமல் இருப்பது, சாதி சான்றிதழ் கிடைக்காமல் இருப்பது, காவல் நிலையத்தில் புகார் கொடுத்தும் பதிவு செய்யாமல் இருப்பது, சொத்து பிரச்சினைகளில் அரசு அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்காமல் இருப்பது, சாலை வசதி, குடிநீர் வசதி உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகள் அடங்கிய புகார் மனுக்கள் 'முதலமைச்சரின் முகவரித் துறைக்கு' வருகின்றன.
கடந்த திமுக ஆட்சி காலத்தில் நாள்தோறும் சுமார் 5,000 முதல் 6,000 புகார் மனுக்கள் வரப் பெற்ற நிலையில், தமிழக வெற்றிக் கழக அரசு அமைந்த பிறகு, நாளொன்றுக்கு சுமார் 10 ஆயிரம் புகார் மனுக்கள் இந்த முதலமைச்சரின் முகவரி துறைக்கு வந்து கொண்டிருப்பதாக அதிகாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர். கடந்த ஆட்சியுடன் ஒப்பிடுகையில் இது 30 சதவீதம் அதிகம் என்றும் அவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
முதலமைச்சரின் முகவரித் துறையில் மனு கொடுத்தால் விரைந்து நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என்ற நம்பிக்கையில் பொதுமக்கள் தொடர்ந்து புகார் மனுக்களை அளித்து வருவதாக கூறப்படுகிறது.
இதில் பொதுமக்கள் மனு அளிக்க https://cmhelpline.tnega.org/portal/en/home என்ற இணையதளத்தை பயன்படுத்தலாம். நேரிலும் புகார் மனு அளிக்கலாம். இதைத் தவிர, முதல்வரின் தனிப்பிரிவுக்கு (CM Cell) cmcell@tn.gov.in என்ற மின்னஞ்சல் மூலமும் புகார் அளிக்கலாம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.