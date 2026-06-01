உள்ளாட்சித் தேர்தலில் இடஒதுக்கீடு கோரி திமுக தொடர்ந்த வழக்கு முடித்து வைப்பு
ஏற்கெனவே இந்த வழக்கில் இடஒதுக்கீடு தொடர்பாக விரிவான உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது என்று திமுக தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டதை அடுத்து, வழக்கை முடித்து வைத்து நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.
Published : June 1, 2026 at 7:34 PM IST
சென்னை: தமிழகம் முழுவதும் உள்ளாட்சி மன்ற தேர்தலில் இடஒதுக்கீடு கோரியது தொடர்பாக கடந்த 2016-ஆம் ஆண்டு திமுக தொடர்ந்த வழக்கை முடித்து வைத்து சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
தமிழகத்தில், கடந்த 2016-ஆம் ஆண்டு உள்ளாட்சி மன்றத் தேர்தல் நடைபெற்றபோது, பழங்குடியின மக்களுக்கு உரிய இடஒதுக்கீடு வழங்கப்படவில்லை என திமுக சார்பில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்குகள் தாக்கல் செய்யப்பட்டன.
இந்த வழக்கை விசாரித்த உயர்நீதிமன்றம், தேர்தல் தொடர்பான அறிவிப்பாணையை ரத்து செய்து உத்தரவிட்டது.
மேலும், உள்ளாட்சி மன்ற தேர்தலில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள், தங்கள் வேட்புமனுவில் குற்றப் பின்னணி விபரங்களை தெரிவிப்பது கட்டாயம் என்றும், வேட்புமனுவில் குற்றப் பின்னணி விவரங்களை தெரிவிக்க மறுக்கும் வேட்பாளர்களின் வேட்புமனுவை நிராகரிக்க வேண்டும் என்றும் மாநில தேர்தல் ஆணையத்துக்கு கடந்த 2016-ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருந்தது.
இந்நிலையில் பல ஆண்டுகளாக நிலுவையில் இருந்த இந்த வழக்கு, உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி எம்.தண்டபாணி முன்னிலையில் மீண்டும் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, ஏற்கெனவே இந்த வழக்கில் இடஒதுக்கீடு தொடர்பாக விரிவான உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது என்று திமுக தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டதை அடுத்து, வழக்கை முடித்து வைத்து நீதிபதி உத்தரவிட்டுள்ளார்.