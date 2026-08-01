டாஸ்மாக் முறைகேடு வழக்கு: முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜியின் நெருங்கிய நண்பர்கள் கைது
இந்த வழக்கில் முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி உள்ளிட்ட சிலருக்கு சம்மன் அனுப்பி விசாரணை நடத்த லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினர் திட்டமிட்டுள்ளனர்.
Published : August 1, 2026 at 7:43 AM IST
சென்னை: டாஸ்மாக் நிறுவனத்தில் நடைபெற்றதாக கூறப்படும் முறைகேடுகள் தொடர்பாக முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜியின் நெருங்கிய நண்பர்களான கார்த்திக், ரமேஷ் ஆகிய இருவரை லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் கைதுசெய்து சிறையில் அடைத்துள்ளனர்.
தமிழ்நாடு டாஸ்மாக் நிறுவனத்தில் கடந்த ஆட்சி காலத்தில் நடைபெற்றதாகக் கூறப்படும் முறைகேடுகள் தொடர்பாக அரசிடமிருந்து பெறப்பட்ட கடிதங்கள் மற்றும் அதனுடன் இணைக்கப்பட்ட ஆவணங்களின் உண்மை தன்மை குறித்து லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் விசாரணை நடத்தினர். இந்த முறைகேடு தொடர்பான புகாரில் குற்றம் நடைபெறுவதற்கான முகாந்திரம் இருப்பது தெரிய வந்ததையடுத்து லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் ஜூலை 28ஆம் தேதி வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணையைத் தொடங்கினர்.
விசாரணைக்கு பிறகு, முதற்கட்டமாக இந்த வழக்கில் முன்னாள் மின்சாரம், மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வைத் துறை அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி, முன்னாள் டாஸ்மாக் மேலாண்மை இயக்குநர் விசாகன்., ஐ.ஏ.எஸ்., டாஸ்மாக் அதிகாரிகளான ராமதுரை முருகன், பன்னீர்செல்வம், பாஸ்கர், செந்தில் பாலாஜியுடன் நெருங்கிய தொடர்பில் இருந்த ரமேஷ், கார்த்திக் உள்ளிட்டோர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது.
லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை சோதனை
தொடர்ந்து, மதுபான உற்பத்தி ஆலைகள், சரக்கு உரிமம் பெற்ற நிறுவனங்கள், பாட்டில் நிறுவனங்கள் மற்றும் அடையாளம் தெரியாத டாஸ்மாக் அரசு ஊழியர்கள் உள்ளிட்டோருக்கும் இதில் தொடர்பு இருப்பதாகக் கூறி விசாரணை நடத்தினர். மேலும், செந்தில் பாலாஜியின் வீடு உள்ளிட்ட அவருக்கு தொடர்புடைய 41 இடங்களில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினர் அதிரடிச் சோதனை மேற்கொண்டனர்.
இந்த சோதனையின்போது, டாஸ்மாக் நிறுவனத்தில் நடைபெற்றதாகக் கூறப்படும் முறைகேடுகள் தொடர்பான முக்கிய ஆவணங்கள் மற்றும் பல்வேறு டிஜிட்டல் ஆவணங்கள் கைப்பற்றப்பட்டதாக அதிகாரிகள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது. மட்டுமல்லாமல், வழக்குடன் தொடர்புடையதாக சந்தேகிக்கப்படும் ஒருவரின் வீட்டுக்கும் அதிகாரிகள் சீல் வைத்தனர்.
இந்த வழக்கில் முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி சார்பில் முன் பிணை கோரி, சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. அந்த மனு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டதைத் தொடர்ந்து அவர் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்ததன்பேரில் அவருக்கு உச்ச நீதிமன்றம் முன் பிணை வழங்கி உத்தரவிட்டது.
செந்தில் பாலாஜி நண்பர்கள் கைது
இந்நிலையில், கரூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த செந்தில் பாலாஜியின் நெருங்கிய நண்பர்களான கார்த்திக், ரமேஷ் ஆகிய இருவரை லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் தற்போது கைது செய்துள்ளனர். அவர்கள் இருவரையும் ரகசிய இடத்தில் வைத்து பல மணி நேரம் தீவிர விசாரணை நடத்தி, இருவரையும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.
தற்போது கைது செய்யப்பட்டுள்ள இருவரும் ஏற்கனவே த.வெ.க சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்களிடம் பேரம் பேசியதாக கூறப்படும் வழக்கிலும் கைது செய்யப்பட்டிருந்தனர். அந்த வழக்கில் பிணையில் வெளியே வந்த நிலையில், தற்போது டாஸ்மாக் முறைகேடு வழக்கில் மீண்டும் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
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டாஸ்மாக் முறைகேடு தொடர்பான விசாரணையில் கிடைத்த தகவல்கள் மற்றும் கைப்பற்றப்பட்ட ஆவணங்களின் அடிப்படையில் கார்த்திக், ரமேஷ் ஆகிய இருவருக்கும் வழக்கில் தொடர்பு இருப்பது தெரியவந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. இதில் ரமேஷின் பெயர் முதல் தகவலறிக்கையில் இடம்பெறவில்லை என்றபோதிலும் உரிய தகவல்கள் மற்றும் ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் அவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக அதிகாரிகள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும் முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி உள்ளிட்ட சிலருக்கு சம்மன் அனுப்பி விசாரணை நடத்த லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினர் திட்டமிட்டுள்ளனர். டாஸ்மாக் நிறுவனத்தில் நடைபெற்றதாகக் கூறப்படும் முறைகேட்டின் தன்மை, அதில் தொடர்புடையவர்கள் யார், பணப் பரிமாற்றங்கள் மற்றும் அதற்கு உதவியவர்கள் குறித்து அதிகாரிகள் தொடர்ந்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.