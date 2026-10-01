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காலநிலை மாற்றத்தால் இந்தியாவில் உணவுப் பற்றாக்குறை வருமா? அதிகாரி கொடுத்த பதில்

"உப்பில் அயோடின் சேர்ப்பதை போல, மற்ற உணவுப் பொருட்களிலும் தேவையான வைட்டமின்கள் மற்றும் தாது உப்புகளை சேர்த்து, சத்து குறைபாட்டை போக்குவதே இந்த உணவு செறிவூட்டல் மையத்தின் நோக்கம் ஆகும்"

மத்திய உணவுப் பதப்படுத்துதல் துறை இணைச் செயலாளர் ரஞ்சித் சிங்
மத்திய உணவுப் பதப்படுத்துதல் துறை இணைச் செயலாளர் ரஞ்சித் சிங் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 1, 2026 at 11:03 PM IST

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தஞ்சாவூர்: காலநிலை மாற்றத்தால் இந்தியாவில் உணவுப் பற்றாக்குறை ஏற்படும் என பல சுற்றுச்சூழல் நிபுணர்கள் கூறி வரும் நிலையில், அப்படி நடக்க வாய்ப்பே இல்லை என மத்திய உணவுப் பதப்படுத்துதல் துறை இணைச் செயலாளர் ரஞ்சித் சிங் தெரிவித்துள்ளார்.

தஞ்சாவூரில் மத்திய அரசின் தேசிய உணவு தொழில்நுட்பம், தொழில் முனைவு மற்றும் மேலாண்மை நிறுவனத்தின் முதலாம் ஆண்டு நிறுவன தினம் இன்று (அக் 1) கொண்டாடப்பட்டது. இதன் ஒருபகுதியாக, நிப்டம் (NIFTEM) நிறுவனத்தில் உணவு செறிவூட்டலுக்கான சிறப்பு மையம் திறப்பு விழா நடைபெற்றது.

இந்நிகழ்ச்சியில் மத்திய உணவு பதப்படுத்துதல் துறையின் இணைச் செயலாளர் டாக்டர் ரஞ்சித் சிங் கலந்து கொண்டு உரையாற்றினார். பின்னர் அங்கிருந்த செய்தியாளர்களை அவர் சந்தித்து பேசினார்.

அவர் கூறுகையில், "நாம் விவசாய உற்பத்தியை சார்ந்து இருக்கிறோம். விவசாய உற்பத்தி பாதிக்கப்பட்டால் உணவுப் பதப்படுத்துதல் தொழிலுக்கு மூலப்பொருள் கிடைப்பது கடினம். உணவுப் பதப்படுத்துதல்தான் விவசாயிகளின் பொருட்களின் மதிப்பை அதிகரித்து உணவு வீணாவதை தடுக்கிறது.

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இன்று தொடங்கியுள்ள உணவு செறிவூட்டலுக்கான சிறப்பு மையம் மிக முக்கியமானது. நமது உணவில் பல சத்துக்கள் குறைவாக உள்ளன. உதாரணமாக, உப்பில் அயோடின் சேர்ப்பதை போல, மற்ற உணவுப் பொருட்களிலும் தேவையான வைட்டமின்கள் மற்றும் தாது உப்புகளை சேர்த்து, சத்து குறைபாட்டை போக்குவதே இந்த உணவு செறிவூட்டல் மையத்தின் நோக்கம் ஆகும்.

காலநிலை மாற்றம் காரணமாக விவசாயம் பாதிக்கப்படுகிறது. விவசாயி கஷ்டப்பட்டு விளைவிக்கும் உணவு வீணாகிப் போனால் அது பெரிய இழப்பை உண்டாக்கும். அவ்வாறு உணவு வீணாவதை தடுப்பதில் உணவுப் பதப்படுத்தும் தொழில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது.

காலநிலை மாற்றத்தால் நாட்டில் உணவுப் பற்றாக்குறை ஏற்படும் என சிலர் கூறுகிறார்கள். இந்தியாவில் உணவுப் பற்றாக்குறை வரும் என்ற பேச்சுக்கே இடமில்லை. உணவு இருப்பு குறித்த சரியான தகவல் நுகர்வோர் விவகார அமைச்சகத்திடம் உள்ளது. தற்போதைய நிலவரப்படி உணவுப் பற்றாக்குறைக்கான சூழல் எழவில்லை" என ரஞ்சித் சிங் கூறினார்.

இந்நிகழ்ச்சியில் தஞ்சாவூர் நிப்டம் இயக்குநர் பேராசிரியர் பழனிமுத்து, பதிவாளர் டாக்டர் சண்முகசுந்தரம் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர். முன்னதாக, இவ்விழாவில் காரைக்குடி மத்திய மின் வேதியியல் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் இயக்குநர் டாக்டர் ரமேஷா சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு, ஆராய்ச்சியாளர்களை கெளரவித்தார்.

TAGGED:

பருவநிலை மாற்றம்
உணவு பற்றாக்குறை
இந்தியா
CLIMATE CHANGE INDIA

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