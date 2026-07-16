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எம்எல்ஏவை வரவேற்பதில் போட்டா போட்டி; கோவையில் மோதிக் கொண்ட தவெகவினர்

பெண் நிர்வாகியை தாக்கியதோடு மட்டுமல்லாமல், பொதுமக்களுக்கு இடையூறு ஏற்படும் வகையில் வாகனங்களை நிறுத்தி போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட தவெக தரப்பினர் மீது கட்சி மேலிடம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என தவெக நிர்வாகிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

பொதுமக்களுக்கு நன்றி தெரிவித்த சூலூர் எம்.எல்.ஏ
பொதுமக்களுக்கு நன்றி தெரிவித்த சூலூர் எம்.எல்.ஏ (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 16, 2026 at 4:10 PM IST

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கோயம்புத்தூர்: சூலூர் எம்.எல்.ஏவிற்கு வரவேற்பு கொடுப்பதில் தவெகவினர் இடையே மோதல் ஏற்பட்டதோடு, ஒரு தரப்பபினர் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

சூலூர் தொகுதி தவெக எம்எல்ஏ சுகுமார் நேற்றிரவு கருமத்தம்பட்டி அருகே உள்ள கணியூர் பகுதியில் தேர்தலில் வெற்றிப்பெற வைத்த பொதுமக்களுக்கு வாகனத்தில் சென்றபடி நன்றி தெரிவித்தார். அப்போது அங்கு திரண்ட தவெகவினர், சட்டமன்ற உறுப்பினர் சுகுமாருக்கு மாலை அணிவிக்க முயன்றனர்.

அப்போது அக்கட்சியை சேர்ந்த வசந்தி என்ற நிர்வாகியை, தவெகவை சேர்ந்த மற்றொரு தரப்பு நிர்வாகிகளே தடுத்து நிறுத்தியதாக கூறப்படுகிறது. இதனால் சட்டமன்ற உறுப்பினர் சுகுமார் முன்னிலையிலேயே தவெக இருதரப்பினரும் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டதோடு தள்ளுமுள்ளும் ஏற்பட்டது.

இதனால் சுகுமார் அப்பகுதியில் இருந்து சென்ற நிலையில், அப்போது எதிர்தரப்பினர் சாலையில் நின்று மறியலில் ஈடுபட்டனர். இதனால் அப்பகுதியில் போக்குவரத்து பாதிப்பு ஏற்பட்ட நிலையில், அவர்களை மற்ற நிர்வாகிகள் சமாதானப்படுத்தி அங்கிருந்து அனுப்பி வைத்தனர். தவெகவில் இருதரப்பினர் இடையே தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்ட நிலையில், தன்னை தவெக நிர்வாகிகள் தாக்கியதாக அக்கட்சியை சேர்ந்த வசந்தி, கோயம்புத்தூர் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

இந்த மோதல் விவகாரம் குறித்து கருமத்தம்பட்டி போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். மேலும் இப்பிரச்சனை குறித்து தவெக நிர்வாகிகள் கூறுகையில், ”சட்டமன்றத் தேர்தலில் வெற்றிப்பெற்ற சுகுமார், கருமத்தம்பட்டி, கணியூர் பகுதிகளில் பொதுமக்களுக்கு நேற்று நன்றி தெரிவிக்கும் நிகழ்ச்சியில் ஈடுபட்டிருந்தார்.

அப்போது கட்சியின் இருதரப்பு நிர்வாகிகள் தனித்தனியாக சட்டமன்ற உறுப்பினர் சுகுமாரை வரவேற்க காத்திருந்தனர். அங்கு சுகுமார் வந்தபோது ஒரு தரப்பினர் மட்டுமே அவருக்கு மாலை அணிவித்தனர். மற்றொரு தரப்பினர் மாலை அணிவிக்க முடியாமல் போனதால், இருதரப்பினர் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டு, அடிதடியில் முடிந்துள்ளது. இந்த மோதல் தொடர்பாக கட்சி மேலிடத்திற்கு புகார் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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இந்நிகழ்வில் பிரச்சனை செய்த தரப்பினர் பெண் நிர்வாகியை தாக்கியதோடு மட்டுமல்லாமல் பொதுமக்களுக்கு இடையூறு ஏற்படும் வகையில் வாகனங்களை நிறுத்தி போராட்டத்திலும் ஈடுபட்டனர். அச்செயல் பொதுமக்கள் மத்தியில் கட்சியினரை பற்றிய தவறான எண்ணத்தை உருவாக்கும், எனவே மோதலில் ஈடுபட்டவர்கள் மீது கட்சி மேலிடம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்” என வலியுறுத்தியுள்ளனர்.

முன்னதாக வாக்காளர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்து பேசிய சட்டமன்ற உறுப்பினர் சுகுமார், தவறுதலாக முதலமைச்சர் 'ஜோசப் ஸ்டாலின்' என்றார், பின்னர் சுதாரித்து கொண்டு முதல்வர் 'ஜோசப் விஜய்' என மாற்றி கூறியது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

TVK MEMBERS CLASH
தவெக உட்கட்சி மோதல்
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