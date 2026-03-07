கூட்டணியிலும் இருந்துக்கொண்டு ஆர்ப்பாட்டத்திலும் பங்கேற்பதா? நெல்லையில் விசிக - நாதக மோதல்
திமுகவுடன் கூட்டணியில் உள்ள கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, மாஞ்சோலை தொழிலாளர்களுக்கு ஆதரவு குரல் கொடுக்காமல், கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் மட்டும் கலந்துகொண்டு ஏமாற்றுவதாக நாதக நிர்வாகி சாடினார்.
திருநெல்வேலி: திமுக கூட்டணியில் இருந்து கொண்டே மாஞ்சோலை மக்களை கம்யூனிஸ்ட் மற்றும் விசிகவினர் ஏமாற்றுகின்றனர் என நாதக நிர்வாகிகள் முழக்கமிட்டதால் கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் பெரும் பரபரப்பு நிலவியது.
நெல்லை மாவட்டம் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதியில் அமைந்துள்ள மாஞ்சோலை தேயிலை தோட்டத்தை நடத்தி வந்த தனியார் நிறுவனம் கடந்தாண்டு அதன் உற்பத்தியை நிறுத்தியது. இதனால் அங்கிருக்கும் தொழிலாளர்களை கீழே இறங்கி வரும்படி அரசு தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகிறது. ஆனால், தொழிலாளர்கள் பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி கீழே இறங்க மறுத்து வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், மாஞ்சோலை பகுதியில் வசிக்கும் சுமார் 1500-க்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்களின் பெயர்கள், அண்மையில் வெளியிடப்பட்ட சிறப்பு வாக்காளர் திருத்தப் பட்டியலில் இருந்து நீக்கப்பட்டன.
குறிப்பாக, 800-க்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்களின் பெயர்கள் மீண்டும் இணைக்க வேண்டும் என 'படிவம் 6' கொடுக்கப்பட்ட நிலையிலும் இறுதி வாக்காளர் பட்டியலில் அவர்களின் பெயர்கள் இடம்பெறவில்லை. அதனை கண்டித்தும், நீக்கப்பட்ட வாக்குகளை மீண்டும் அதே பகுதியிலேயே வழங்கிடக் கோரியும் மாவட்ட ஆட்சியர், தேர்தல் ஆணையாளர் ஆகியோரிடம் மாஞ்சோலை பகுதி மக்கள் மனு அளித்தனர்.
இந்த கோரிக்கையை வலியுறுத்தி மத்திய, மாநில அரசு எஸ்சி, எஸ்டி ஊழியர் நலச் சங்கம் சார்பில் நெல்லை சந்திப்பு ரயில் நிலையம் அருகே இன்று கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது. சங்கத்தின் மாவட்டத் தலைவர் சுந்தரம் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில், ஏராளமான தோட்டத் தொழிலாளர்கள், சங்க நிர்வாகிகள் மற்றும் அரசியல் கட்சியினர் பலரும் பங்கேற்று முழக்கங்களை எழுப்பினர்.
ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்த போது, தொழிலாளர்களுக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கும் வகையில் அரசியல் கட்சியினர் உரையாற்றினர். அப்போது பேசிய நாம் தமிழர் கட்சியின் அம்பாசமுத்திரம் தொகுதி வேட்பாளர் நத்தம் சிவசங்கரன், ''தமிழ்நாட்டின் ஆளுங்கட்சியான திமுக அரசின் காரணமாகவே மாஞ்சோலை தேயிலை தோட்ட தொழிலாளர்களின் வாக்குகள் பறிக்கப்பட்டுள்ளன. ஆனால், திமுக கூட்டணியில் இருக்கும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி நிர்வாகிகள் மக்களுக்கான வாக்குரிமை பறிக்கப்பட்டது தொடர்பாக பேசவில்லை. ஆனால் இந்த போராட்டத்தில் அவர்கள் தலைமை தாங்கி உரையாற்றுகிறார்கள். இது பாதிக்கப்பட்ட மக்களை ஏமாற்றும் செயல் என உரையாற்றினார். அவர் பேசி கொண்டிருந்தபோதே, அங்கு வந்த விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் நிர்வாகி முத்து வளவன் திடீரென அவர் கையில் இருந்த மைக்கைப் பிடுங்கினார்.
அதற்கு சிவசங்கரன், தொழிலாளர்களின் போராட்டத்திற்கு ஆதரவளிக்க வந்துவிட்டு, நான் பேசுவதை தடுக்க கூடாது என வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டார். தொடர்ந்து இரு தரப்பும் இடையே ஏற்பட்ட வாக்குவாதத்தால் அப்பகுதி பெரும் பரபரப்புக்கு உள்ளானது.
இதனையடுத்து, அப்பகுதியில் பாதுகாப்பு பணியில் இருந்த போலீசார் இரு தரப்பையும் சமரசப்படுத்தினர். தொடர்ந்து வாக்குவாதம் முற்றிய நலையில், நாதக வேட்பாளர்களான அம்பாசமுத்திரம் நத்தம் சிவசங்கரன் மற்றும் நாங்குநேரி செல்வம் ஆகியோர் மற்றும் அவரது ஆதரவாளர்களை போலீசார் அங்கிருந்து பிரச்சினையை முடிக்கும் வண்ணம் வெளியேற்றினர்.
அப்போது நாதகவினர், திமுக கூட்டணியில் இருந்து கொண்டே மாஞ்சோலை மக்களை கம்யூனிஸ்ட் மற்றும் விசிகவினர் ஏமாற்றுகின்றனர் என முழக்கங்கள் எழுப்பிய வாரே சென்றதால் ரயில் நிலையம் முன்பு பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.