தாம்பரம் மாநகராட்சி பட்ஜெட் கூட்டம்: திமுக, அதிமுகவினர் இடையே கடும் மோதல்
ரூ.750 கோடி செலவில் பாதாள சாக்கடை திட்ட பணிகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு திட்டப் பணிகள் நடைபெறவில்லை என கேள்வி எழுப்பியதால் திமுக, அதிமுக இடையே மோதல் ஏற்பட்டது.
Published : February 10, 2026 at 6:24 PM IST
சென்னை: தாம்பரம் மாநகராட்சி பட்ஜெட் கூட்டத்தில் திமுக, அதிமுகவினர் இடையே மோதல் ஏற்பட்டதால் பரபரப்பான சூழ்நிலை ஏற்பட்டது.
தாம்பரம் மாநகராட்சி மேயர் வசந்தகுமாரி தலைமையில், துணை மேயர் காமராஜ், ஆணையர் பாலசந்தர் முன்னிலையில் மாமன்ற கூட்டம் நடைபெற்றது. இக்கூட்டத்தில் நிதிக்குழு தலைவர் ரமணி ஆதிமூலம் 2026-2027ஆம் ஆண்டிற்கான நிதிநிலை அறிக்கையை சமர்ப்பித்தார். இந்த நிதி ஆண்டில் பல்வேறு நலத்திட்டங்களுக்கு 1445 கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கப்பட்டு, மாநகராட்சி வருவாயாக 1447 கோடி பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்டது. இதன்பின் பட்ஜெட் தாக்கலில் புதிய திட்டங்களை மாநகராட்சி மேயர் வசந்தகுமாரி அறிவித்தார்.
- அதில் நவீன கழிப்பறைகள் கட்டுமான பணி ரூபாய் 64.5 லட்சம் மதிப்பீட்டில் நடைபெற்று வருகிறது.
- புதிய பூங்காக்கள், விளையாட்டு திடல் உருவாக்குதல், மண்டல ஒன்றில் நான்கு பூங்கா பணிகள் ரூபாய் 5.41 கோடி மதிப்பீட்டில் பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது.
- மண்டலம் 1,2,3 மற்றும் 5 ஐந்தில் மொத்தம் ஒன்பது இடங்களில் கோட்டை அலுவலகங்கள் ரூபாய் 7.92 கோடி மதிப்பீட்டில் பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது.
- மாநகராட்சி மண்டலம் மூன்றில் ஜமீன் ராயப்பேட்டை மேல்நிலைப் பள்ளியில் ரூபாய் 48 லட்சம் மதிப்பீட்டில் ஆய்வகம் கட்டி முடிக்கப்பட்டு பயன்பாட்டில் உள்ளது.
- மண்டலம் ஐந்தில் ராஜாம்பாள் நகர் பகுதியில் கால்நடைகளுக்கான கோசாலை கட்டுமான பணி ரூபாய் ஒரு கோடி மதிப்பீட்டில் நடைபெற்று வருகிறது.
- கழிவறைகள் சுத்தம் செய்யும் 12 கம்ப்ரஸர் இயந்திரம் 27 லட்சம் மதிப்பீட்டில் கொள்முதல் செய்யப்பட்டு பயன்பாட்டில் உள்ளது.
- மாநகராட்சி பள்ளிகளில் மாணவர்களுக்கு ஆங்கில பேச்சு திறன் நிலைப்படுத்துதல், மாநகராட்சி பள்ளிகளில் பயின்று வரும் 6873 மாநகரங்களுக்கு ஆங்கில பேச்சுத் திறன் பயிற்சி வகுப்புகள் நடத்தப்பட்டு வருகிறது.
- 100 சதவீத தேர்ச்சி விகிதம் அடையும் பள்ளிகளுக்கு ஊக்கத்தொகை ரூபாய் 4.10 லட்சம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
- மழைநீர் வடிகால் பணிகள் மாநகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட பகுதிகளில் 27 இடங்களில் மழைநீர் வடிகால்வாய் பணிகள் ரூபாய் 20 கோடி மதிப்பீட்டில் நடைபெற்று வருகிறது என திட்டங்களை அறிவித்துக் கொண்டிருந்தார்.
அப்போது மாநகராட்சி எதிர்க்கட்சித் தலைவர் சேலையூர் சங்கர் தலைமையில் அதிமுக கவுன்சிலர்கள், கடந்த ஆண்டு பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்ட திட்டங்களில் 20 சதவீதம் பணிகள் கூட நடைபெறவில்லை. 750 கோடி செலவில் பாதாள சாக்கடை திட்ட பணிகள் நடைபெறும் என அறிவித்தீர்கள். அந்த பணிகளின் நிலை என்ன? 2 எம்எல்ஏக்கள், ஒரு எம்பி இருந்தும் தாம்பரம் மாநகராட்சியில் அறிவித்த திட்ட பணிகள் எதுவும் நடைபெறவில்லை எனக் கூறி அமலில் ஈடுபட்டனர். இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து திமுக மாமன்ற உறுப்பினர்கள், வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர். இதனால் இருதரப்பினருக்கும் கடும் மோதல் ஏற்பட்டது. இதனைத்தொடர்ந்து அதிமுக கவுன்சிலர்கள் கூட்டத்தில் இருந்து வெளிநடப்பு செய்தனர்.
அதன் பிறகு செய்தியாளர்களுக்கு சந்தித்த மாநகராட்சி எதிர்க்கட்சித் தலைவர் சேலையூர் சங்கர், “தாம்பரம் மாநகராட்சியில் அதிமுக கவுன்சிலர்கள் வார்டுகளில் எந்த பணிகளும் நடைபெறவில்லை. 750 கோடியில் பாதாள சாக்கடை திட்டம் நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டு, எந்த பணியும் நடைபெறவில்லை. கடந்த பட்ஜெட்டில் அறிவித்த பணிகள் முழுமை அடையவில்லை, இதுகுறித்து மாநகராட்சி கூட்டத்தில் கேள்வி எழுப்பினார், மண்டல தலைவர்கள், மாநகராட்சி மேயர், துணை மேயர் மிரட்டுகின்றனர்.
மாநகராட்சி பகுதியில் திமுக கோஷ்டி மோதல் காரணமாக மேயர், துணை மேயர், அதிகாரிகள் பணிகளை ஆய்வு செய்வதில்லை. இதனால் மாநகராட்சி முழுவதும் பணிகளில் தொய்வு ஏற்பட்டுள்ளது” என்றார். இக்கூட்டத்தில் மண்டல குழு தலைவர்கள் காமராஜ், வே. கருணாநிதி, இந்திரன், ஜோசப்அண்ணாதுரை, எதிர்கட்சி தலைவர் சேலையூர் சங்கர் மற்றும் மாமன்ற உறுப்பினர் கள் மாநகராட்சி அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர்.