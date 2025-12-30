VIDEO: டீக்கடையை போர்க்களமாக்கிய அன்புமணி-ராமதாஸ் ஆதரவாளர்கள்
ராமதாஸின் பேரன் சுகந்தன் திண்டிவனம் வந்தால் முற்றுகையிடுவேன் என அன்புமணி ஆதரவாளர் முகநூலில் பதிவிட்டதே மோதலுக்கு காரணமாக கூறப்படுகிறது.
Published : December 30, 2025 at 12:15 PM IST
விழுப்புரம்: ராமதாஸின் பேரன் சுகந்தனை விமர்சித்து வெளியிடப்பட்ட முகநூல் பதிவால் ராமதாஸ் மற்றும் அன்புமணி ஆதரவாளர்கள் ஒருவருக்கொருவர் மோதிக்கொண்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
பாமக நிறுவனர் டாக்டர் ராமதாஸ் மற்றும் அவரது மகன் அன்புமணி ராமதாஸ் இடையே பல மாதங்களாக கருத்து மோதல் நிலவி வருகிறது. இதன் காரணமாக ராமதாஸ் மற்றும் அன்புமணி என பாமக இரண்டு அணிகளாக செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த சூழலில் நேற்றைய தினம் பாமக சிறப்பு செயற்குழு மற்றும் பொதுக்குழு கூட்டம் ராமதாஸ் தலைமையில் சேலத்தில் நடைபெற்றது. இந்த சிறப்பு பொதுக்குழு கூட்டத்தில் டாக்டர் ராமதாஸின் மூத்த மகள் ஸ்ரீகாந்திமதியின் மகன் சுகந்தன் அன்புமணி எதிராக பல்வேறு கருத்துகளை பேசி இருந்தார்.
அக்கூட்டத்தில் ராமதாஸ் பேரனும், முகுந்தனின் சகோதரருமான சுகந்தன் பேசுகையில், "நான் தாத்தாவுக்காக அரசியலுக்கு வந்துள்ளேன். எனது சகோதரர் முகுந்தனுக்கு தாத்தா இளைஞரணி பதவி கொடுத்தார். இதற்கு அன்புமணி எதிர்ப்பு தெரிவித்தார். முகுந்தனுக்கு போதிய அனுபவம் இல்லை என கூறினார். அன்புமணி கட்சியில் சேர்ந்து இளைஞரணி தலைவரான அதே ஆண்டில் மத்திய அமைச்சர் பொறுப்பு ஏற்றார். நீங்கள் கட்சியில் சேர்ந்து ஒரே ஆண்டில் மத்திய அமைச்சர் ஆகலாம், ஆனால் எனது சகோதரருக்கு கட்சி பதவி கிடைக்கக் கூடாதா?" என கேள்வி எழுப்பினார். மேலும் எனக்கு ராமதாஸ் தாத்தா மட்டும் அல்ல, ஹீரோ என்றும் தெரிவித்தார்.
இந்நிலையில் சுகந்தன் பேச்சுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து ’சுகந்தன் திண்டிவனம் வந்தால் முற்றுகையிடுவேன்’ என அன்புமணி ஆதரவாளரான ராஜேஷ் என்பவர் முகநூலில் பதிவிட்டிருந்தார். இதனிடையே ராமதாஸ் இல்லம் அருகே உள்ள டீக்கடையில் இரு தரப்பினரும் இன்று காலை டீ குடிக்க வந்துள்ளனர். அப்போது ராஜேஷ் முகநூலில் வெளியிட்ட பதிவு குறித்து ராமதாஸ் ஆதரவாளரான வழக்கறிஞர் ராஜாராம் மற்றும் அவரது ஆதரவாளர்கள் அவரிடம் கேள்வி எழுப்பியுள்ளனர்.
அப்போது அன்புமணி தரப்பினரும், ராமதாஸ் தரப்பினரும் ஒருவரை ஒருவர் சரமாரியாக தாக்கிக் கொண்டனர். மேலும் அந்த பகுதிக்கு இரு தரப்பிலும் சேர்ந்த பாமகவினர் வந்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. ராமதாஸ், அன்புமணி இரு தரப்பினரும் அங்கு மோதிக் கொண்டதால் அந்த இடமே போர்க்களமானது.
உடனடியாக அங்கு வந்த போலீசார் இரு தரப்பினரையும் சமாதானம் செய்து அனுப்பி வைத்தனர். அன்புமணி ஆதரவாளர் ராஜேஷ் கையில் பலத்த காயம் அடைந்த நிலையில், மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். ராமதாஸ் இல்லம் அருகே இரு தரப்பினரும் மோதிக்கொண்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.