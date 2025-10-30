ETV Bharat / state

நெமிலி கடல் நீர் திட்டத்தை கொண்டு வந்தது யார்? மாமன்ற கூட்டத்தில் வெடித்த பூகம்பம்!

அதிமுக ஆட்சியில் கொண்டு வந்த அனைத்து திட்டங்களுக்கும் திமுக ஸ்டிக்கர் ஒட்டிக் கொள்வதாக சென்னை மாமன்ற உறுப்பினர் சதீஷ்குமார் குற்றஞ்சாட்டினார்.

சென்னை மாநகராட்சி (கோப்புப்படம்) (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : October 30, 2025 at 2:37 PM IST

சென்னை: நெமிலி கடல் நீர் திட்டத்தை கொண்டு வந்தது யார் என அதிமுகவினரும், திமுகவினரும் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டதால் மாமன்ற கூட்டத்தில் பரபரப்பு நிலவியது.

சென்னை மாநகராட்சி ரிப்பன் கட்டடத்தில் மாநகர மாமன்ற கூட்டம் மேயர் பிரியா தலைமையில் இன்று (அக்.30) நடைபெற்றது. அப்போது பூஜ்ஜிய நேரத்தில் பேசிய 182-வது மாமன்ற உறுப்பினரும், அதிமுக குழு தலைவருமான சதீஷ்குமார், ‘பொது இடங்களில் புகைபிடிப்பது அதிகரித்து வருவதாகவும், அவற்றைத் தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்’ எனவும் கூறினார்.

அதற்கு பதிலளித்த மேயர் பிரியா, “கடைகளில் புகையிலை பொருட்களை விற்கக் கூடாது என்று உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. தனிநபர் ஒருவர் புகை பிடிக்கிறார் என்றால், அது அவரது தனிப்பட்ட விஷயம். இருந்தாலும், மாநகராட்சி சார்பில் அதனை ஆராய்ந்து நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்” என்றார்.

இதையடுத்து பேசிய மாமன்ற உறுப்பினர் சதீஷ்குமார், நெமிலியில் கடல் நீரை குடிநீராக்கும் திட்டத்தை தொடங்கியது மறைந்த முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா எனக் கூறியதும், நெமிலி திட்டத்திற்கு அடிக்கல் நாட்டியது திமுக காலத்தில் தான் என கூறி, சதீஷ்குமாரின் பேச்சுக்கு திமுக மாமன்ற உறுப்பினர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். அதனைக் கண்டு கொள்ளாத சதீஷ்குமார், தமிழகத்தில் 11 மருத்துவக் கல்லூரிகளை கொண்டு வந்தது எடப்பாடி தான் எனக் கூறியதால், அதிமுக - திமுகவினர் மாறி மாறி வாக்குவாதம் செய்தனர். இதனால், மாமன்ற அவையில் கூச்சலும் குழப்பமும் நிலவியது.

அதன் காரணமாக, மாமன்ற உறுப்பினர் சதீஷ்குமாரின் மைக் ஆஃப் செய்யப்பட்டது. மைக் ஆஃப் செய்யப்பட்டதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து அதிமுகவினர் வெளிநடப்பு செய்தனர். இதையடுத்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அதிமுக மாமன்ற குழு தலைவர் சதீஷ்குமார், "மாமன்ற கூட்டத்தில் பொதுமக்களின் கருத்துகளை பேச முடியவில்லை. திமுகவினர் பேசும் போது யாரும் குறுக்கிடுவதில்லை, மைக் ஆஃப் செய்வதில்லை. ஆனால், ஜெயலலிதா குறித்து பேசும் போது மைக் ஆஃப் செய்யப்படுகிறது.

இதையும் படிங்க: பசும்பொன்னுக்கு ஒரே காரில் சென்ற ஓபிஎஸ், செங்கோட்டையன் - அரசியல் வட்டாரத்தில் பரபரப்பு!

மாமன்ற கூட்டத்தில் மட்டுமல்ல... சட்டமன்ற கூட்டத்திலும் மைக் ஆஃப் செய்யும் வேலையைத் தான் திமுகவினர் செய்கின்றனர். நெமிலி கடல் நீரை குடிநீராக்கும் திட்டம் அதிமுகவின் திட்டம் எனக் கூறினால், அவர்கள் திமுகவின் திட்டம் எனக் கூறுகிறார்கள். அதேபோல, 11 மருத்துவக் கல்லூரிகள், 7.5 சதவீத இட ஒதுக்கீட்டை கொண்டு வந்தது யார்? அந்த திட்டங்களில் எல்லாம் திமுக ஸ்டிக்கர் ஒட்டிக் கொள்கிறார்கள்" எனக் குற்றம்சாட்டினார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், “சாதாரண மழைக்கே சாலை முழுவதும் குண்டும் குழியுமாக மாறி விடுகிறது. ஆண்டுதோறும் ஏரியா சபை கூட்டத்தை நடத்த வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார்கள். அதனால், எந்தவொரு பயனும் ஏற்படவில்லை. ஆகையால், வருகின்ற 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுக மண்ணைக் கவ்வும், எடப்பாடி பழனிசாமி நிச்சயம் மீண்டும் ஆட்சி அமைப்பார்” என்று ஆருடம் தெரிவித்தார்.

நெமிலி கடல் நீர் திட்டம்
NEMMELI SEAWATER PROJECT
சென்னை மாநகர மாமன்ற கூட்டம்
மேயர் பிரியா
ADMK DMK CLASH

