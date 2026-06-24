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கோவில் திருவிழாவில் மோதல் - காணாமல் போன இளைஞர் கிணற்றில் சடலமாக மீட்பு; 9 பேர் கைது

தினகரன் கொலை செய்யப்பட்டு கிணற்றில் வீசப்பட்டாரா அல்லது வேறு ஏதேனும் காரணமா என்பது குறித்து பல்வேறு கோணங்களில் போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

கோவில் திருவிழாவில் மோதல் - காணாமல் போன இளைஞர் கிணற்றில் சடலமாக மீட்பு
கோவில் திருவிழாவில் மோதல் - காணாமல் போன இளைஞர் கிணற்றில் சடலமாக மீட்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 24, 2026 at 11:09 PM IST

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வேலூர்: வேலூர் மாவட்டம், காட்பாடி அருகே கோவில் திருவிழாவில் ஏற்பட்ட கோஷ்டி மோதலை தொடர்ந்து, காணாமல் போன இளைஞர் கிணற்றில் சடலமாக மீட்கப்பட்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்த விவகாரத்தில் 15 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு, 9 பேரை போலீசார் கைது செயது சிறையில் அடைத்துள்ளனர்.

காட்பாடி அருகே உள்ள கல்புதூரில் கடந்த 21-ஆம் தேதி கங்கையம்மன் கோவில் திருவிழா நடைபெற்றது. திருவிழாவின் போது இரு தரப்பினருக்கு இடையே கோஷ்டி மோதல் ஏற்பட்டு, கல்புதூரைச் சேர்ந்த தினேஷ் (29) என்பவர் காயமடைந்தார். இதையடுத்து, அவர் சிகிச்சைக்காக வேலூரில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார்.

அவரை பார்ப்பதற்கு சென்ற கல்புதூரைச் சேர்ந்த சிவானந்தத்தின் மகன் தீனா என்கிற தினகரனை(21), வண்டறந்தாங்கல் பகுதியைச் சேர்ந்த கவுதம் என்ற குட்டி ஜானி உள்ளிட்டோர் வீதி வீதியாக துரத்திச் சென்றதாக கூறப்படுகிறது. அதன் பின்னர் தினகரன் வீடு திரும்பாததால் அவரது பெற்றோர் மற்றும் உறவினர்கள் பல இடங்களில் தேடியும் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை.

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இதுகுறித்து காட்பாடி காவல் நிலையத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்டதையடுத்து, போலீசார் 15 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டனர். காணாமல் போன தினகரனை தேடும் பணியில் மோப்பநாய் டோராவை ஈடுபடுத்தியபோதும் எந்த தடயத்தையும் கண்டறிய முடியவில்லை.

இதனைத் தொடர்ந்து கல்புதூர், வண்டறந்தாங்கல் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் ட்ரோன் கேமராக்கள் மூலம் போலீசார் தேடுதல் வேட்டையில் ஈடுபட்டனர். எனினும் அந்த முயற்சியும் பலனளிக்கவில்லை.

கைதான கௌதம் என்கிற குட்டி ஜானி
கைதான கௌதம் என்கிற குட்டி ஜானி (ETV Bharat Tamilnadu)

இந்நிலையில், கல்புதூரில் பயன்பாட்டில் இல்லாத பாழடைந்த கிணற்றில் இருந்து துர்நாற்றம் வீசுவதாக போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது. உடனடியாக சம்பவ இடத்துக்கு சென்ற போலீசார் பொக்லைன் எந்திரம் மூலம் கிணற்றில் இருந்த தண்ணீரை அகற்றினர். அப்போது கிணற்றில் இருந்து ஒரு இளைஞரின் சடலம் மீட்கப்பட்டது. விசாரணையில், அந்த சடலம் காணாமல் போன தினகரனுடையது என்பது உறுதி செய்யப்பட்டது.

தினகரன் கொலை செய்யப்பட்டு கிணற்றில் வீசப்பட்டாரா, அல்லது வேறு ஏதேனும் காரணமா என்பது குறித்து பல்வேறு கோணங்களில் போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

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இதற்கிடையில், கவுதம் என்ற குட்டி ஜானி, தினகரனை வீதி வீதியாக துரத்திச் செல்லும் சிசிடிவி காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன. இதையடுத்து, கௌதம் என்கிற குட்டி ஜானி, ஜீவா, சக்திதரன், சசிகுமார், பிரதாப், தினேஷ் ராஜ், ஹேமந்த், நவீன் என்கிற பக்கிரி, கார்த்தி ஆகிய 9 பேரை போலீசார் கைது செய்தனர். அவர்கள், வேலூர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்ட பின்னர் வேலூர் மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர். சம்பவத்தில் தொடர்புடைய மேலும் சிலரிடம் போலீசார் தொடர்ந்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

TAGGED:

CLASH AT TEMPLE FESTIVAL
YOUTH FOUND DEAD IN WELL
CRIME INCIDENT IN KATPADI
இளைஞர் கிணற்றில் சடலமாக மீட்பு
MISSING YOUTH FOUND DEAD IN WELL

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