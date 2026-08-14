ஓடுதளம் வரை வந்த விமானம் மீண்டும் வானில் வட்டமடித்த விவகாரம்; சென்னை விமான நிலைய அதிகாரிகள் விளக்கம்
ஓடுபாதை மற்றும் விமானங்கள் இயக்கப்படும் பகுதிகள் பாதுகாப்பாக உள்ளனவா? என்பதை உறுதி செய்யவே இந்த சிக்கல் நிலவியதாக விமான நிலையம் தரப்பில் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : August 14, 2026 at 10:28 PM IST
சென்னை: ஹைதராபாத்தில் இருந்து 175 பேருடன் சென்னை விமான நிலையத்தில் இன்று மாலை தரையிறங்க வந்த இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் விமானம், திடீரென வானில் மீண்டும் உயரப் பறந்துவிட்டு அதன்பின்பு தரையிறங்கியதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
ஹைதராபாத்தில் இருந்து சென்னைக்கு மாலை 4.20 மணி அளவில் புறப்பட வேண்டிய இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் பயணிகள் விமானம், சற்றே கால தாமதமாக மாலை 4.33 மணி அளவில் ஹைதராபாத்தில் இருந்து சென்னை நோக்கி இன்று (ஆகஸ்ட் 14) புறப்பட்டது. இந்த விமானத்தில் 168 பயணிகள் 7 விமான ஊழியர்கள் உட்பட 175 பேர் இருந்தனர்.
இந்த நிலையில், மாலை 5.40 மணி அளவில் சென்னையை வந்து சேர வேண்டிய விமானம் சற்று முன்னதாக மாலை 5.28 மணியளவில் சென்னை உள்நாட்டு விமான நிலையத்தின் ஓடு பாதையில் தரை இறங்க முயற்சித்தது. இதற்காக ஓடுதளம் அருகில் வரை விமானம் வந்த நிலையில், திடீரென தரையிறங்கும் முயற்சி கைவிடப்பட்டு அந்த விமானம் மீண்டும் வானில் பறக்கத் தொடங்கியது.
Just landed in Chennai after an aborted landing attempt which the Co-Pilot later explained was due to an ATC instruction to abort based on "unexpected movement on the runway."— Dr P Thiaga Rajan (PTR) (@ptrmadurai) August 14, 2026
While I've experienced other aborted landings around the world in a life filled with travel, they have…
மேலும், அடுத்த சில நிமிடங்கள் வானில் வட்டமடித்து விட்டு பின்பு மீண்டும் மாலை 5.30 மணிக்கு மேல் விமான நிலையத்தின் ஓடுதளத்தில் பத்திரமாக வந்து தரை இறங்கியது. இந்த நிகழ்வு அனைவரையும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தும் வகையில் அமைந்தது.
விமான ஓடுபாதையில் எதிர்பாராத ஏற்பட்ட குறிக்கீடு காரணமாக விமான போக்குவரத்து கட்டுப்பாட்டு மையம் (Air Traffic Control) வழங்கிய அறிவுறுத்தலின்பேரில் தரையிறங்கும் முயற்சி கை விடப்பட்டதாக விமானிகள் தரப்பில் பயணிகளிடம் விளக்கமளிக்கப்பட்டது. ஆனால், விமானிகளின் இந்த பதில் பயணிகளுக்கு முழு திருப்தி அளிக்கவில்லை என்று கூறப்படுகிறது.
அத்துடன், இந்த விமானத்தில் பயணம் செய்தவர்களில் தமிழ்நாடு முன்னாள் அமைச்சர் பி.டி.ஆர் பழனிவேல் ராஜனும் ஒருவர் என்பது தற்போது தெரிய வந்துள்ளது. அவர் இதுகுறித்து 'எக்ஸ்' பக்கத்தில் ஓர் பதிவை வெளியிட்டுள்ளார்.
அதில், "பயணங்கள் நிறைந்த என் வாழ்வில், உலகெங்கிலும் இதுபோன்ற கைவிடப்பட்ட தரையிறக்கங்களை நான் பல முறை அனுபவித்துள்ளேன். ஆனால், வானிலை காரணமாகவே இதுபோன்று தரையிறக்கங்கள் கை விடப்படும். ஆனால், இன்றைய நிகழ்வு உள்கட்டமைப்பு அல்லது ஏடிசி-க்கு உள்ள அதிகப்படியான பணிச்சுமையால் ஏற்பட்டதாக இருக்கக்கூடும்.
இதுமாதிரியான நிகழ்வுகள் ஒட்டுமொத்த விமான போக்குவரத்து அமைப்பின் செயலிழப்புக்கு காரணமாகி, தீவிரமான ஆபத்தை ஏற்படுத்த கூடும். எனவே, டைரக்டர் ஜெனரல் ஆஃப் சிவில் ஏவியேசன் மற்றும் மினிஸ்ட்ரி ஆப் சிவில் ஏவியேஷன் இதுபோன்ற சம்பவங்கள் ஒவ்வொன்றையும் ஆய்வு செய்து, ஓடுபாதை பாதுகாப்பு நடைமுறைகளை மேம்படுத்த வேண்டும்" என கூறியுள்ளார்.
இதுகுறித்து சென்னை விமான நிலைய அதிகாரிகள் தரப்பில் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. அதில், "ஹைதராபாத்தில் இருந்து சென்னை வந்த இண்டிகோ விமானம் இன்று மாலை சுமார் 5.28 மணியளவில் தரையிறங்குவதற்காக கீழே பறந்து வந்தது. விமானம் தரையிறங்கும் ஓடுபாதையை நெருங்கிய நிலையில் அதற்கு முன்பாக போர்ட் பிளேரில் இருந்து சென்னை வந்த இண்டிகோ விமானம் சுமார் 5.25 மணியளவில் தரையிறங்கியது.
அப்போது, அந்த விமானத்தின் விமானி ஓடுபாதையில் இருந்து வெளியேறி செல்லும் வழித்தடத்தில் விமானம் வந்தபோது பறவை மோதியதுபோல் இருந்ததாக கூறினர். இதையடுத்து, ஓடுபாதை மற்றும் விமானங்கள் இயக்கப்படும் பகுதிகள் பாதுகாப்பாக உள்ளனவா? என்பதை உறுதி செய்யவே ஹைதராபாத்தில் இருந்து சென்னை வந்த இன்டிகோ விமானம் முதலில் தரையிறங்க அனுமதி மறுக்கப்பட்டு பின்னர் மீண்டும் பாதுகாப்பாக தரையிறங்க அனுமதிக்கப்பட்டது" என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.