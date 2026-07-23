தவெக, திமுக முதல் விசிக வரை - கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியின் நீட் போராட்டத்தில் தமிழக கட்சிகளின் நிலைப்பாடு என்ன?
கல்வித் துறையில் மாநில அரசுகளுக்கு முழு அதிகாரம் வழங்கும் வகையில், கல்வியைப் பொதுப் பட்டியலில் இருந்து மாநிலப் பட்டியலுக்கு மாற்ற வேண்டும் என்று தவெக வலியுறுத்தி உள்ளது.
Published : July 23, 2026 at 9:22 PM IST
சென்னை: நீட் தேர்வு முறைகேடுகளுக்கு எதிராக டெல்லியில் கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சியினர் நடத்தும் போராட்டத்திற்கு நாடு முழுவதும் ஆதரவு பெருகி வரும் நிலையில், தமிழகத்தில் பெரும்பாலான அரசியல் கட்சிகள் இந்த போராட்டத்திற்கு ஆதரவு தெரிவித்துள்ளன.
நீட் வினாத்தாள் கசிவு உள்ளிட்ட முறைகேடுகளுக்கு பொறுப்பேற்று மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலகக் கோரி டெல்லியில் கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சியினர் (சிஜேபி) டெல்லி ஜந்தர் மந்தர் பகுதியில் போராட்டத்தை தொடங்கினர். அவர்களுக்கு ஆதரவாக சமூக ஆர்வலர் சோனம் வாங்சுக் காலவரையற்ற உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தை தொடங்கினார்.
20 நாட்களை கடந்த உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தால், அவரது உடல்நிலை மிகவும் மோசமடைந்தது. இதைத் தொடர்ந்து, காவல் துறையினர் கடந்த சனிக்கிழமை வலுக்கட்டாயமாக அவரை அரசு மருத்துமவனையில் சேர்த்தனர்.
பின்னர் டெல்லி உயர்நீதிமன்ற உத்தரவுப்படி அவர் தனியார் மருத்துவமனைக்கு மாற்றப்பட்டார். அவரை மத்திய அமைச்சர்கள் ஜே.பி.நட்டா, ஜிதேந்திர சிங் ஆகியோர் நேரில் சந்தித்து நலம் விசாரித்து, உண்ணாவிரதத்தை கைவிடுமாறு வலியுறுத்தினர்.
இதற்கிடையே, கடந்த 20ஆம் தேதி நாடாளுமன்றம் நோக்கி பேரணியில் ஈடுபட்ட மாணவர்கள் மீது கண்ணீர் புகை வீசியும், தடியடி நடத்தியும் கலைந்து போகச் செய்தனர். இதில் பலர் காயமடைந்தனர். இந்த சம்பவத்திற்கு திமுக, காங்கிரஸ், தவெக, இடதுசாரி கட்சிகள் கண்டனம் தெரிவித்தன.
நீட் தேர்வை முழுமையாக ரத்து செய்ய வேண்டும்- தவெக
நீட் தேர்வு முறைகேடுகளுக்கு எதிராக டெல்லியில் நடைபெறும் சிஜேபி மாணவர்களின் போராட்டத்திற்கு தமிழகத்தின் ஆளுங்கட்சியான தவெகவும், அக்கட்சியின் தலைவரும், தமிழக முதல்வருமான சி.ஜோசப் விஜய் ஆதரவு தெரிவித்துள்ளார்.
தொடக்கத்தில் தவெக அமைதி காத்ததால் விமர்சனங்கள் எழுந்த நிலையில், ஜூலை 21 தேதி ராகுல் காந்தி, பிரியங்கா ஆகியோர் கைது செய்யப்பட்டதை அடுத்து, தவெக தனது நிலைப்பாட்டை தெளிவுபடுத்தி உள்ளது.
'அமைதியான முறையில் ஜனநாயகப் பூர்வமாகப் போராடும் மாணவர்களின் குரலையும், அதற்கு ஆதரவளிக்கும் தலைவர்களின் உரிமையையும் வன்முறை மற்றும் கைது நடவடிக்கைகள் மூலம் ஒடுக்கக் கூடாது' என்று தவெக வலியுறுத்தியது.
நீட் தேர்வு முறையே முற்றிலும் ஒழிக்கப்பட வேண்டும் என்பதில் தவெக சமரசமற்ற உறுதியான நிலைப்பாட்டைக் கொண்டுள்ளது என்றும், நீட் தேர்வை ஒழிப்பது ஒன்றே இதற்கான நிரந்தரத் தீர்வு என்று விஜய் திட்டவட்டமாகக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
கல்வித் துறையில் மாநில அரசுகளுக்கு முழு அதிகாரம் வழங்கும் வகையில், கல்வியைப் பொதுப் பட்டியலில் இருந்து மாநிலப் பட்டியலுக்கு மாற்ற வேண்டும் என்று மத்திய அரசுக்குத் தவெக கோரிக்கை விடுத்துள்ளது. அதற்கு ஏதேனும் சட்டச் சிக்கல்கள் இருந்தால், இடைக்கால ஏற்பாடாக மாநிலங்களுக்குக் கூடுதல் அதிகாரம் வழங்கும் வகையில் "சிறப்பு பொதுப் பட்டியலை" உருவாக்க வேண்டும் என்றும் தவெக யோசனை முன்வைத்துள்ளது.
சிஜேபி போராட்டத்திற்கு திமுக ஆதரவு
டெல்லியில் நடைபெற்று வரும் சிஜேபி போராட்டத்திற்கு திமுக தனது முழுமையான ஆதரவை வழங்கியுள்ளது. டெல்லியில் ஜூலை 20ஆம் தேதி பேரணி நடத்திய சிஜேபி அமைப்பினர் மற்றும் மாணவர்கள் மீது போலீசார் தடியடி மற்றும் கண்ணீர் புகை குண்டு வீசிய சம்பவத்திற்கும் திமுக தலைமை கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது.
நீட் தேர்வு முறைகேடுகளுக்குப் பொறுப்பேற்று மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் உடனடியாகப் பதவி விலக வேண்டும் என்ற சிஜேபியின் பிரதான கோரிக்கைக்கும் திமுக ஆதரவு தெரிவித்துள்ளது.
திமுக எம்.பி. கனிமொழி, டெல்லி போராட்டம் நடைபெறும் ஜந்தர் மந்தருக்குச் நேரில் சென்று போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட இளைஞர்களையும் மாணவர்களையும் சந்தித்து தனது ஆதரவைத் தெரிவித்தார். திமுக எம்.பி.க்களுடன் அவர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டார்.
களத்தில் இறங்கிய ராகுல், பிரியங்கா
ஜூலை 20ஆம் தேதி, நாடாளுமன்றம் நோக்கி சென்ற மாணவர்கள் மீது டெல்லி போலீசார் தடியடி நடத்தியதை கண்டித்து, மறுநாள்(ஜூலை 21), மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி, பிரியங்கா காந்தி உள்ளிட்ட காங்கிரஸ் கட்சியினர் களத்தில் இறங்கினர். பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் இல்லம் முன்பு திடீர் தர்ணா போராட்டம் அவர்களை போலீசார் குண்டுக்கட்டாக கைது செய்து, பின்னர் விடுவித்தனர்.
நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத்தொடரில், ராகுல் காந்தி தலைமையில் எதிர்க்கட்சி எம்.பி.க்கள் கருப்பு உடை அணிந்து, நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் சிஜேபி போராட்டத்திற்கு ஆதரவாக முழக்கமிட்டனர். மேலும், நீட் முறைகேடுகள் குறித்து மத்திய அரசு, நாடாளுமன்றத்தில் விவாதிக்க மறுப்பதைக் கண்டித்து, காங்கிரஸ் மற்றும் அதன் கூட்டணிக் கட்சிகள் கடந்த மூன்று நாட்களாக நாடாளுமன்ற அவைகளை முடக்கியுள்ளன.
மேலும், தேர்வு முறைகேடுகளுக்குப் பொறுப்பேற்று மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் உடனடியாகப் பதவி விலக வேண்டும். வினாத்தாள் கசிவு மற்றும் கல்வித்துறை சீர்திருத்தங்கள் குறித்து நாடாளுமன்றத்தில் முழுமையான விவாதம் நடத்தப்பட வேண்டும் என்று காங்கிரஸ் கட்சி வலியுறுத்தி வருகிறது.
விசிக ஆதரவு
டெல்லியில் நீட் தேர்வு முறைகேடுகளுக்கு எதிராகக் சிஜேபி நடத்தி வரும் போராட்டத்திற்கு விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி முழுமையான தனது ஆதரவைத் தெரிவித்துள்ளது. நீட் தேர்வை ஆரம்பம் முதலே விசிக தீவிரமாக எதிர்த்து வரும் நிலையில், விசிக தலைவரும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான தொல். திருமாவளவன், டெல்லி ஜந்தர் மந்தரில் போராட்டம் நடத்தி வரும் சிஜேபி மாணவர்களை நேரில் சந்தித்து ஆதரவு தெரிவித்தார். போலீஸ் தடியடியால் காயமடைந்த மாணவர்களை சந்தித்து அவர்களுக்கு ஆறுதலும் தெரிவித்தார்.
சென்னையில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி போராட்டம்
டெல்லியில் நீட் தேர்வு முறைகேடுகளுக்கு எதிராக சிஜேபி மாணவர்கள் நடத்தி வரும் போராட்டத்திற்கு இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியும்(சிபிஐ) அதன் மாணவர் அமைப்புகளும் முழுமையான ஆதரவை வழங்கியுள்ளன. சிஜேபி போராட்டக் களத்தில் இடதுசாரி மாணவர் அமைப்புகளைச் சேர்ந்த 6 மாணவர்கள் தொடர் உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தை மேற்கொண்டு இப்போராட்டத்தை அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்துச் சென்றனர்.
டெல்லியில் நடைபெறும் சிஜேபி மாணவர்களின் போராட்டத்திற்கு ஆதரவாகவும், டெல்லிக்குச் செல்ல முடியாத மாணவர்களுக்காகவும் சென்னை தியாகராய நகரில் உள்ள இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் அலுவலகத்தில், தமிழ்நாடு கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சியினர் மற்றும் இடதுசாரி அமைப்புகள் இணைந்து தொடர் ஆதரவுப் போராட்டத்தை நடத்தி வருகின்றனர்.
அதில், சிபிஐ மாநிலச் செயலாளர் வீரபாண்டியன் கலந்து கொண்டு ஆதரவு தெரிவித்தார். அப்போது, டெல்லியில் மாணவர்கள் மீதான தாக்குதலுக்கு கண்டனம் தெரிவித்ததுடன், நீட் தேர்வு முறைகேடுகளுக்கு பொறுப்போற்று மத்திய கல்வி அமைச்சர் ராஜிநாமா செய்ய வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தினார். இந்த போராட்ட களத்திற்கு திமுக மற்றும் பிற கூட்டணி கட்சித் தலைவர்கள் நேரில் சென்று தங்களின் ஆதரவை தெரிவித்து வருகின்றனர்.
சிபிஎம் நிலைப்பாடு
டெல்லியில் நீட் தேர்வு முறைகேடுகளுக்கு எதிராக சிஜேபி மாணவர்கள் நடத்தும் போராட்டத்திற்கு மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி(சிபிஎம்) தனது முழுமையான ஆதரவை வழங்கி உள்ளது. சிபிஎம் கட்சியின் மாணவர் அமைப்பான இந்திய மாணவர் சங்கம், டெல்லியில் சிஜேபி அமைப்புடன் இணைந்து போராட்டக் களத்தில் போராடி வருகிறது.
தமிழகத்தில் சிபிஎம் மாநிலச் செயலாளர் பெ.சண்முகம், டெல்லி சிஜேபி போராட்டத்திற்கும், அதற்கு ஆதரவாகத் தமிழகத்தில் நடக்கும் மாணவர் போராட்டங்களுக்கும் தனது முழுமையான ஆதரவை வழங்கியுள்ளார். அதே வேளையில், போராடும் மாணவர்களைக் கைது செய்யும் தமிழக காவல்துறையின் நடவடிக்கைக்கும் அவர் கடுமையான கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.
நீட் தேர்வை எதிர்ப்பதாகக் கூறும் தவெக அரசு, அதற்கு எதிராக ஜனநாயக ரீதியாகப் போராடும் மாணவர்களின் குரல்வளையை நெரிப்பது பாஜகவின் கல்விக் கொள்கைக்குத் துணை போவதாகவே அமைந்துவிடும் என்றும் பெ.சண்முகம் எச்சரித்துள்ளார்.
புரட்சி வெடிக்கும்- வைகோ
சிஜேபி மாணவர்களின் போராட்டத்திற்கு ஆதரவு தெரிவித்துள்ள மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ, மாணவர்களின் நியாயமான போராட்டத்தை ஒடுக்க நினைத்தால் அது பேரழிவாகவும் புரட்சியாகவும் வெடிக்கும் என்று மத்திய அரசுக்கு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
மதிமுக முதன்மைச் செயலாளரும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான துரை வைகோ, டெல்லி ஜந்தர் மந்தர் போராட்டக் களத்திற்கு நேரில் சென்று சிஜேபி நிறுவனர் அபிஜீத் திப்கே மற்றும் போராடும் மாணவர்களைச் சந்தித்து தனது ஆதரவைத் தெரிவித்தார். அப்போது, "இப்போராட்டத்தின் நியாயமான குரலாகவும், சாமானியர்களின் குரலாகவும் நாடாளுமன்றத்தில் நான் ஒலிப்பேன்" என்று துரை வைகோ உறுதி அளித்துள்ளார்.
அமைச்சர் பதவி விலக வேண்டும்- ஐயூஎம்எல்
டெல்லியில் நடைபெறும் நீட் முறைகேடுகளுக்கு எதிராக போராட்டத்திற்கு இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் கட்சி தனது முழு ஆதரவைத் தெரிவித்துள்ளது. ஐயுஎம்எல் கட்சியின் அகில இந்திய பொதுச்செயலாளரும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான பி.கே.குஞ்ஞாலிக்குட்டி, ராமநாதபுரம் தொகுதி எம்.பி. நவாஸ் கனி ஆகியோர், டெல்லி ஜந்தர் மந்தர் போராட்டக் களத்திற்கு நேரில் சென்று சிஜேபி மாணவர்களைச் சந்தித்து ஆதரவு அளித்தனர்.
நீட் தேர்வு முறைகேடுகளுக்குப் பொறுப்பேற்று மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் உடனடியாக பதவி விலக வேண்டும் என்றும் அவர்களும் நாடாளுமன்றத்தில் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.
மத்திய அரசுக்கு அண்ணாமலை கேள்வி
டெல்லியில் நடைபெறும் சிஜேபி மாணவர் அமைப்பினர் போராட்டத்திற்கு தமிழக பாஜக முன்னாள் தலைவரும், வீ தி லீடர்ஸ் அமைப்பின் நிறுவனருமான கே.அண்ணாமலை ஆதரவு தெரிவித்துள்ளதுடன், மத்திய பாஜக அரசுக்கு எதிராகக் கடுமையான விமர்சனங்களை முன்வைத்துள்ளார்.
கடந்த 5 ஆண்டுகளில் நீட் இளநிலைத் தேர்வு வினாத்தாள் 3 முறை கசிந்துள்ளது என்றும், இதற்குப் பொறுப்பானவர்களிடம் எந்தவொரு விளக்கும் இல்லாதது ஏன்? என்றும் கேள்வி எழுப்பி உள்ளார். மாணவர்கள் போராட்டம் தீவிரமடைந்து, ஒரு முக்கியக் கட்டத்தை எட்டும் வரை அவர்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தாமல் மத்திய பாஜக அரசைத் தடுத்தது எது என்றும் அவர் கேள்வி எழுப்பி உள்ளார்.
மீண்டும் ஒருமுறை தேர்வு எழுத வேண்டிய கட்டாயத்திற்குத் தள்ளப்படும் மாணவர்கள் அனுபவிக்கும் மன அழுத்தம் மிக மோசமானது. அரசு முறையான நடவடிக்கை எடுக்கத் தவறியதாலேயே, தங்களின் ஆதங்கத்தை வெளிப்படுத்த மாணவர்கள் வீதிக்கு வந்து போராடுகிறார்கள் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார்.
அதே வேளையில், நீண்டு கொண்டே போகும் இப்போராட்டத்தைப் பயன்படுத்தி, சுயநலமிக்க சில அரசியல் குழுக்கள் தங்களின் தனிப்பட்ட லாபத்திற்காக மாணவர்களின் அசல் கோரிக்கையை திசைதிருப்ப வாய்ப்புள்ளது என்றும், அதற்கு மாணவர்கள் இடம் கொடுத்துவிடக் கூடாது என்றும் அண்ணாமலை எச்சரித்துள்ளார்.
கடைசியாக சொல்கிறேன்- ஈபிஎஸ்
நீட் தேர்வு முறைகேடுகளுக்கு எதிராக டெல்லியில் நடைபெறும் சிஜேபி போராட்டம் குறித்து அதிமுக எந்த கருத்தும் தெரிவிக்கவில்லை. சென்னை ராயப்பேட்டையில் இன்று நடைபற்ற அதிமுக ஆலோசனைக் கூட்டத்திற்கு வந்த அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியிடம் செய்தியாளர்கள் கேட்டதற்கு, "கடைசியாக சொல்கிறேன்" என்று பதிலளித்து விட்டுச் சென்றார்.
ஏற்கெனவே, நீட் தேர்வினால் தமிழகத்தில் ஏழை மாணவர்கள் பாதிக்கப்படக் கூடாது என்பதற்காக உயர்கல்வியில் பயிலும் மாணவர்களுக்கு அதிமுக ஆட்சியில் 7.5 சதவீத இட ஒதுக்கீடு கொண்டுவரப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.
நீட் தேர்வை முற்றாக நீக்க வேண்டும்- சீமான்
நீட் தேர்வு முறைகேடுகளுக்கு எதிராக டெல்லியில் நடைபெறும் போராட்டத்தின் நீட்சியாக, தமிழகத்திலும் மாணவர்களும் இளைஞர்களும் வீதியில் இறங்கிப் போராட முனையும்போது, அதனை காவல் துறையினர் மூலம் ஒடுக்கும் தவெக அரசின் செயல் கடும் கண்டனத்திற்கு உரியது என்று நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் தெரிவித்துள்ளார்.
நீட் தேர்வை எதிர்ப்பதாகக் கூறிவிட்டு, அத்தேர்வுக்கு எதிராக இளைய தலைமுறையினரின் தன்னெழுச்சியான போராட்டத்தை அடக்கி ஒடுக்க முயலும் மாநில அரசின் போக்கு ஜனநாயகத் துரோகம் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
ஒருபக்கம், டெல்லியில் நடைபெறும் இளைஞர்களின் போராட்டம் மீதான பாஜக அரசின் அடக்குமுறையைக் கண்டிப்பதாகக் கூறிக் கொண்டு, தமிழ்நாட்டில் நடைபெறும் நீட் தேர்வுக்கு எதிரான இளைஞர்களின் போராட்டங்களை தவெக அரசு ஒடுக்க நினைப்பது இரட்டை வேடமில்லையா? பாஜகவைக் கொள்கை எதிரியெனக் கூறிவிட்டு, பாஜகவுக்காக தவெக அரசு செய்யும் மறைமுகச் சேவகமில்லையா இது? என்றும் அவர் கேள்வி எழுபியுள்ளார்.
நீட் தேர்வில் நடைபெற்ற முறைகேட்டை விசாரிப்பது மட்டுமல்ல; இம்முறைகேடான நீட் தேர்வு முறையையே முற்றாக நீக்குவது என்பதே இந்நாட்டின் சுகாதாரக் கட்டமைப்பைத் தற்காப்பதற்கான பெருவாய்ப்பாகும் என்றும் சீமான் கூறியுள்ளார்.
போராட்டத்தில் இறங்கிய தெருக்குரல் அறிவு
டெல்லியில் நீட் தேர்வு முறைகேடுகளுக்கு எதிராக சிஜேபி மாணவர்கள் போராடி வரும் நிலையில், கடந்த சில தினங்களுக்கு முன், பிரபல ராப் பாடகர் தெருக்குரல் அறிவு உள்ளிட்ட 4 பேர், சென்னை தலைமைச் செயலகம் முன்பு, நீட் தேர்வுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
நீட் தேர்வுக்கு எதிராக கோஷமிட்டப்படி தலைமைச் செயலகத்திற்கு உள்ளே செல்ல முயன்ற தெருக்குரல் அறிவு உள்ளிட்ட 4 பேரையும், போலீசார் தங்கள் வாகனத்தில் அழைத்துச் சென்றனர். சில மணி நேரத்தில் விடுவிக்கப்பட்ட தெருக்குரல் அறிவை, போலீசார் தலைமைச் செயலகத்திற்கு அழைத்து வந்தனர். தெருக்குரல் அறிவுடன் அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா நீண்ட நேரம் பேசிவிட்டு, வழியனுப்பி வைத்தார்.
ராகுலுக்கு எதிராக தமிழக பாஜக போராட்டம்
டெல்லியில் சிஜேபி மாணவர்களுக்கு ஆதரவாக பிரதமர் மோடி இல்லம் முன்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட ராகுல் காந்தியை கண்டித்து தமிழக பாஜகவினர் கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்." கரப்பான்பூச்சிகளுக்கு பின்னால் ராகுல் காந்தி ஒளிந்துகொள்கிறார் என்றும், நீட் தேர்வை கொண்டு வந்ததே காங்கிரஸ்தான் என்பதை அவர் மறந்துவிட்டாரா?" என்றும் தமிழக பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் கேள்வி எழுப்பி உள்ளார்.