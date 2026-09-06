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காலவரையற்ற காத்திருப்பு போராட்டம் - நுகர்பொருள் வாணிப கழக பருவ காலப் பணியாளர்கள் அறிவிப்பு

வரும் 29-ஆம் தேதி, தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிபக் கழகத்தின் தலைமை அலுவலகமான சென்னையில் காலவரையற்ற காத்திருப்பு போராட்டம் நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

நுகர்பொருள் வாணிபக் கழகத்தின் பருவ காலப் பணியாளர்கள் - செய்தியாளர் சந்திப்பு
நுகர்பொருள் வாணிபக் கழகத்தின் பருவ காலப் பணியாளர்கள் - செய்தியாளர் சந்திப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 6, 2026 at 10:39 PM IST

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தஞ்சாவூர்: பணி நிரந்தரம், ஊதிய உயர்வு உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, சென்னையில் வரும் 29ஆம் தேதி காலவரையற்ற காத்திருப்பு போராட்டம் நடத்த இருப்பதாக, நுகர்பொருள் வாணிபக் கழகத்தின் பருவ காலப் பணியாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

தஞ்சாவூரில் தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிபக் கழகத்தின் அனைத்து பருவகால பணியாளர்கள் கூட்டமைப்பு சார்பில் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது. கூட்டமைப்பின் மாநிலத் தலைவர் பஹாத் முஹம்மது தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த கூட்டத்தில் பணி நிரந்தரம், ஊதிய உயர்வு உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி பல்வேறு
தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.

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அதில், 2013-ஆம் ஆண்டு முதல் 2016-ஆம் ஆண்டு வரை தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பருவகால பணியாளர்களை பணி நிரந்தரம் செய்ய வேண்டும் என்று தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.

பருவகால பணியாளர்களை பணி நிரந்தரம் செய்வது குறித்து 5 சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் கேள்வி எழுப்பியபோது, சட்டமன்றத்தில் எந்த பதிலும் தெளிவாக கூறப்படவில்லை. ஆகவே, வரும் 29-ஆம் தேதி, தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிபக் கழகத்தின் தலைமை அலுவலகமான சென்னையில் காலவரையற்ற காத்திருப்பு போராட்டம் நடைபெற உள்ளது.

திருவள்ளூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த பருவகால பணியாளர்கள், உணவுத்துறை அமைச்சர் வெங்கடரமணனை சந்தித்து பணி நிரந்தரம் பற்றி கேட்கும்போது, அவர்களிடம், நீங்கள் தற்காலிக பணியாளர்கள் அல்ல, பருவ கால பணியாளர்கள். எனவே, மீதமுள்ள நேரத்தில் தனியார் நிறுவனத்தில் போய் வேலை செய்யுங்கள் என்று கூறியதாக தெரிவருகிறது. பருவகால பணியாளர்களை, ஏளனமாக பேசியதாக உணவுத்துறை அமைச்சரை கண்டித்தும் கூட்டத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது.

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பருவ கால பணியாளர்கள் அனைவருக்கும் 10 ஆயிரம் ரூபாய் முதல் 30 ஆயிரம் ரூபாய் வரை ஊதியத்தை உயர்த்தி வழங்க வேண்டும். பருவகால பணியாளர்களுக்கு 6 மாத மட்டுமே வேலை என்பதால் 6 மாதம் மட்டுமே ஊதியம் வழங்கப்படுகிறது. எனவே, பணி நிரந்தரம், பணி பாதுகாப்பு வழங்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டது. இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் 28 மாவட்டங்களை சேர்ந்த பருவ கால பணியாளர்கள் கலந்து கொண்டனர்.

TAGGED:

CIVIL SUPPLIES CORPORATION
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