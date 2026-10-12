ஸ்டெர்லைட் துப்பாக்கிச் சூடு, மதுரை கனிமவளக் கொள்ளை விவகாரம்: முதல்வர் தனிப்பிரிவில் குடிமைச் சமூகத்தினர் கோரிக்கை மனு
தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச் சூடு சம்பவம் தொடர்பான அறிக்கையில் பெயர் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள உயர் பதவியில் உள்ள காவல்துறை அதிகாரிகள் மீதான நடவடிக்கைகள் ஏன் கைவிடப்பட்டன? என்பதை வெளிப்படையாகத் தெரிவிக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி உள்ளனர்.
Published : October 12, 2026 at 4:10 PM IST
சென்னை: ஸ்டெர்லைட் துப்பாக்கிச் சூடு சம்பவம் மற்றும் மதுரையில் நடைபெற்ற சட்டவிரோதக் கனிமவளச் சுரண்டல்கள் குறித்த அறிக்கைகளில் இடம்பெற்றுள்ள பரிந்துரைகளை முழுமையாக செயல்படுத்த வேண்டும் என்று தமிழக அரசுக்கு குடிமைச் சமூகத்தினர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
இதுகுறித்து குடிமை சமூகத்தினர் அமைப்பின் நிர்வாகிகள், சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் முதலமைச்சர் தனிப்பிரிவில் மனு அளித்தனர்.
ஸ்டெர்லைட் விவகாரம்
அதன் பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்த குடிமைச் சமூகத்தின் நிர்வாகி சற்குணம், “தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் வேதாந்தா நிறுவனத்துக்குச் சொந்தமான ஸ்டெர்லைட் தாமிர உருக்காலையால் ஏற்படும் சுற்றுச்சூழல் மாசுபாடு மற்றும் அதனால் அப்பகுதி மக்களின் உடல்நலம், வாழ்வாதாரம் ஆகியவற்றுக்கு ஏற்படும் பாதிப்புகளைச் சுட்டிக்காட்டி, பொதுமக்கள் தொடர்ந்து 100 நாட்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
இந்தப் போராட்டத்தின் 100வது நாளான 2018 மே 22ஆம் தேதி, அமைதியான முறையில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருந்த மக்கள் மீது காவல்துறையினர் துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தினர்.
இந்தச் சம்பவம் குறித்து விசாரணை நடத்துவதற்காக, சென்னை உயர் நீதிமன்ற முன்னாள் நீதிபதி அருணா ஜெகதீசன் தலைமையில் விசாரணை ஆணையம் அமைக்கப்பட்டது. இந்த ஆணையம் தனது நான்கு தொகுதிகளைக் கொண்ட அறிக்கையை 2022 மே 18ஆம் தேதி தமிழக அரசிடம் சமர்ப்பித்தது. தொடர்ந்து, அந்த அறிக்கை 2022 அக்டோபர் 18ஆம் தேதி தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
அந்த அறிக்கையில், சம்பந்தப்பட்ட காவல்துறை அதிகாரிகள் மீது குற்றவியல் நடவடிக்கைகளுக்குத் தடையின்றித் துறைரீதியான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும், துணை வட்டாட்சியர்கள் மீது துறைரீதியான மற்றும் சட்டப்படி உரிய நடவடிக்கைகளைத் தொடங்க வேண்டும் என்றும் பரிந்துரைக்கப்பட்டிருந்தது.
ஆனால், 2022 அக்டோபர் முதல் 2026 அக்டோபர் வரை இந்தப் பரிந்துரைகள் மீது எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்த முழுமையான விவரங்கள் பொதுவெளியில் வெளியிடப்படவில்லை. மேலும், அறிக்கையில் பெயர் குறிப்பிடப்பட்ட காவல்துறை அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக, சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் அரசு தெரிவித்ததாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஆனால் உயரதிகாரிகள் மீதான நடவடிக்கைகள் எப்போது, எவ்வாறு கைவிடப்பட்டன என்பது குறித்து தெரிவிக்கப்படாதது குறித்து நீதிமன்றம் அதிருப்தி தெரிவித்திருந்தது.
இந்த விவகாரத்தில் அரசு வெளிப்படைத்தன்மையுடன் செயல்பட வேண்டும். அரசியல் சார்புகளைக் கடந்து ஜனநாயகக் கட்டமைப்பைப் பாதுகாக்கும் வகையில் உரிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்” என்று தெரிவித்தார்.
மதுரை கனிமவள சுரண்டல் விவகாரம்
தொடர்ந்து பேசிய அவர், “அதேபோல், மதுரையில் சட்டவிரோதக் கனிமவளச் சுரண்டலால் அளவுக்கு அதிகமான கனிமவளங்கள் சுரண்டப்பட்டுள்ளன. இதனால் இயற்கை வளங்கள் பாதிக்கப்படுவதுடன், ஆற்றுப் படுகைகள் சுரண்டப்படுவதால் நீர்வளங்களும் பாதிக்கப்படுகின்றன.
சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தின் உத்தரவின்படி, மதுரையில் நடைபெற்ற சட்டவிரோதக் கனிமவளச் சுரங்க நடவடிக்கைகள் தொடர்பாக ஐ.ஏ.எஸ். அதிகாரி சகாயம் தனது அறிக்கையை நீதிமன்றத்தில் சமர்ப்பித்திருந்தார்.
மேலும், 2013ஆம் ஆண்டு தாக்கல் செய்யப்பட்ட வழக்கு எண் W.P. No. 20166 தொடர்பாக, 2014 அக்டோபர் 8ஆம் தேதி சென்னை உயர் நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவில், சட்டவிரோத குவாரி நடவடிக்கைகள் குறித்த ஆய்வு விவரங்கள் பதிவு செய்யப்பட்டிருந்தன.
அதன்படி, நவீன அளவீட்டுக் கருவியான டிஜிட்டல் டோட்டல் ஸ்டேஷன் மூலம் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்வில், மொத்தம் 88 குவாரிகள் ஆய்வு செய்யப்பட்டன. இதில், 34 நீர்நிலைகள் அழிக்கப்பட்டிருந்ததும், பட்டா மற்றும் புறம்போக்கு நிலங்களில் 55 இடங்களில் சட்டவிரோதக் குவாரி நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்ததும், குத்தகைக்கு விடப்படாத பட்டா நிலங்களில் 10 இடங்களில் சட்டவிரோதமாகக் குவாரி நடவடிக்கைகள் நடைபெற்றிருந்ததும் கண்டறியப்பட்டதாக நீதிமன்ற உத்தரவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
மேலும், 65 குவாரிகளில் குத்தகை நிபந்தனைகள் மீறப்பட்டிருந்ததாகவும், சட்டவிரோத கிரானைட் குவாரி நடவடிக்கைகள் மற்றும் அவற்றுடன் தொடர்புடைய குற்றங்கள் தொடர்பாக 86 முதல் தகவல் அறிக்கைகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன.
இவ்வளவு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டதாகக் கூறப்பட்டாலும், சட்டவிரோதக் கனிமவளச் சுரண்டல் தொடர்ந்து நடைபெறுகிறது. எனவே இயற்கை வளங்களைப் பாதுகாப்பதற்கும், சட்டவிரோதக் கனிமவளச் சுரண்டலைத் தடுப்பதற்கும் அரசு எடுத்துள்ள நடவடிக்கைகள் குறித்து பொதுமக்களுக்குத் தெரிவிக்க வேண்டும்.
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தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச் சூடு மற்றும் மதுரை சட்டவிரோதக் கனிமவளச் சுரண்டல் தொடர்பான அறிக்கைகள் மீது இதுவரை எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள், இனி எடுக்கத் திட்டமிடப்பட்டுள்ள நடவடிக்கைகள் குறித்த விரிவான அறிக்கையை அரசு வெளியிட வேண்டும் என முதலமைச்சர் தனிப்பிரிவில் மனு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச் சூடு சம்பவம் தொடர்பான அறிக்கையில் பெயர் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள உயர் பதவியில் உள்ள காவல்துறை அதிகாரிகள் மீதான நடவடிக்கைகள் ஏன் கைவிடப்பட்டன என்பதை வெளிப்படையாகத் தெரிவிக்க வேண்டும்; இரு விவகாரங்கள் தொடர்பான அறிக்கைகளில் இடம்பெற்றுள்ள பரிந்துரைகளை முழுமையாகச் செயல்படுத்த வேண்டும் என்று தமிழக அரசுக்கு மனு அளித்திருக்கிறோம்” என்று சற்குணம் தெரிவித்தார்.