பாலத்தில் செல்போன் பறித்து செல்லப்பட்ட விவகாரத்தில் திடீர் திருப்பம்... சேலம் மாநகர கமிஷனர் பரபரப்பு தகவல்!
செல்போன் பறிப்பு விவகாரத்தில் மாணவர்கள் ஈடுபட்டுள்ளதால், அவர்களின் எதிர்கால நலன் கருதி குற்ற நடவடிக்கை எதுவும் எடுக்கவில்லை என சேலம் மாநகர போலீஸ் கமிஷனர் தெரிவித்தார்.
Published : October 25, 2025 at 9:01 PM IST|
Updated : October 25, 2025 at 9:16 PM IST
சேலம்: வாகன ஓட்டியிடம் இளைஞர்கள் செல்போன் பறித்து செல்லும் வீடியோ இணையத்தில் வைரலான நிலையில், அதுகுறித்த பரபரப்பு தகவல்கள் தற்போது வெளியாகியுள்ளது.
சேலம் புதிய பேருந்து நிலையம் அருகே உள்ள மேம்பாலத்தில் இன்று காலை 7 மணி அளவில் நெல்லையை சேர்ந்த பிரம்ம நாயகம் என்பவர் இரு சக்கர வாகனத்தில் வந்துகொண்டிருந்தார். அப்போது அவரை மூன்று பேர் வழிமறித்து தாக்கி அவரிடம் இருந்த செல்போனை பறித்து சென்றனர். இந்த சம்பவம் தொடர்பான வீடியோ காட்சிகள் வெளியாகி பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருந்தது. இந்த சம்பவத்தை அறிந்த சேலம் மாநகர காவல் ஆணையாளர் அனில் குமார் கிரி தனிப்படை அமைத்து விசாரணை நடத்த உத்தரவிட்டார்.
இதில் இடம்பெற்றிருந்த அம்மாபேட்டை காவல் ஆய்வாளர் பால்ராஜ் தலைமையிலான போலீசார், சிசிடிவி காட்சிகளை வைத்து சேலம் அம்மாபேட்டை அருகே உள்ள அதிகாரிப்பட்டி அம்பேத்கர் காலனியை சேர்ந்த ராமகிருஷ்ணன் (18) என்பவரை பிடித்து விசாரித்தனர்.
அப்போது ராமகிருஷ்ணன் தான் கடந்த ஒரு வருடத்திற்கும் மேலாக சிறுமி ஒருவரிடம் நெருங்கி பழகி வருவதாக தெரிவித்தார். மேலும், அந்த சிறுமியிடம் நெல்லையைச் சேர்ந்த பிரம்மநாயகம் இன்ஸ்டாகிராம் மூலம் பழகி தினமும் ஆபாச மெசேஜ்களை அனுப்பியதாகவும், சிறுமியின் ஆபாச புகைப்படங்களை எடுத்து வைத்துக்கொண்டு தினமும் டார்ச்சர் செய்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.
இது குறித்து அந்த சிறுமி ராமகிருஷ்ணனிடம் தெரிவித்துள்ளார். இதனால் ராமகிருஷ்ணன், அவரது நண்பர்கள் வினித் குமார் மற்றும் பிரதீப் ராஜ் ஆகியோருடன் சேர்ந்து இன்ஸ்டாகிராமில் பெண் ஒருவர் பெயரில் போலி ஐடி தயார் செய்து பிரம்ம நாயகத்திடம் பழகினர். சிறுமியிடம் பிரம்ம நாயகம் எப்படி பழகினாரோ அது போல ராமகிருஷ்ணன் தயார் செய்திருந்த இன்ஸ்டாகிராமிலும் பழகி வந்துள்ளார். இதன் பின்னர் ராமகிருஷ்ணனும், அவரது நண்பர்களும் சேர்ந்து பிரம்ம நாயகத்தை சேலம் வருமாறு கூறி மெசேஜ் அனுப்பியுள்ளனர்.
இதை நம்பிய பிரம்ம நாயகம் நெல்லையிலிருந்து புறப்பட்டு இன்று காலை சேலம் வந்தார். பின்னர் அவரை புதிய பேருந்து நிலையம் அருகே உள்ள பாலத்திற்கு மேல் வருமாறு ராமகிருஷ்ணன் இன்ஸ்டாகிராமில் தெரிவித்தார். அதன்படி, அங்கு பிரம்ம நாயகம் வந்ததை தெரிந்துகொண்ட ராமகிருஷ்ணனும் அவரது நண்பர்களும் சேர்ந்து பிரம்ம நாயகத்தை தாக்கி அவரிடம் இருந்த செல்போனை பறித்து சென்றுள்ளனர். தனிப்படை போலீசார் விசாரணையில் இந்த விவரம் தெரிய வந்துள்ளது. தொடர்ந்து ராமகிருஷ்ணன் மற்றும் அவரது நண்பர்கள் பிரதீப் ராஜ், வினித் குமார் ஆகிய மூவரும் கைது செய்யப்பட்டனர்.
இது தொடர்பாக செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த சேலம் மாநகர போலீஸ் கமிஷனர் அணில் குமார் கூறுகையில், 'பிரம்ம நாயகம் சிறுமி ஒருவரிடம் இன்ஸ்டாகிராமில் தவறாக பழகியது தெரிய வந்துள்ளது. அதனை தட்டிக்கேட்கும் நோக்கில் மூன்று இளைஞர்களும் அவரிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். அவர்களின் நோக்கம் வழிப்பறி செய்வதில்லை, பிரம்ம நாயகத்தின் செல்போனை பிடுங்கி சிறுமியின் புகைப்படங்களை அழிப்பது மட்டுமே நோக்கமாக இருந்திருக்கிறது.
மாணவர்கள் என்பதால் அவர்கள் மீது குற்ற நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை. அதேபோல பிரம்ம நாயகமும் புகார் அளித்துவிட்டு சென்று விட்டார். குழந்தைகள் கைகளில் செல்போன் கொடுப்பதை பெற்றோர் தவிர்க்க வேண்டும்'' என்று தெரிவித்தார்.