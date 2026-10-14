குடிநீர் இணைப்பு வழங்குவதில் முறைகேடு - கும்பகோணம் மாநகராட்சி கூட்டத்தில் சிபிஎம் குற்றச்சாட்டு
ஆட்சி மாற்றத்திற்கு பிறகு மாநகராட்சி அலுவலர்கள், மாமன்ற உறுப்பினர்களின் கோரிக்கைக்கு முன்னுரிமை தந்து அதனை நிறைவேற்றுவதில் கவனம் செலுத்துவதில்லை என்று திமுக உறுப்பினர்கள் குற்றஞ்சாட்டினர்.
Published : October 14, 2026 at 3:56 PM IST
தஞ்சாவூர்: மாநகராட்சி அலுவலர்கள் கையூட்டு பெற்றுக்கொண்டு, தாராசுரம் பகுதியில் ஏராளமான குடிநீர் இணைப்புகளை முறைகேடாக வழங்கியிருப்பதாக சிபிஎம் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளது.
கும்பகோணம் மாநகராட்சி மாமன்ற உறுப்பினர்களின் சாதாரண மற்றும் அவசர கூட்டம் என தொடர்ந்து இரு கூட்டங்கள், மேயர் சரவணன் (காங்) தலைமையில் இன்று நடைபெற்றது. இதில் மாமன்ற உறுப்பினர்கள், மாநகராட்சி அலுவலர்களும் பங்கேற்றனர்.
கூட்டம் தொடங்கியவுடன், துணை மேயர் தமிழழகன் (திமுக) நாடே கொந்தளிக்கும் எஸ்ஐஆர் விவகாரத்தில், இந்திய தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் பதவி விலக வேண்டும் எனக்கோரி தீர்மானத்தை முன்மொழிந்தார்.
மேலும், தமிழக அரசும் சிறப்பு கூட்டம் நடத்த, இந்த தீர்மானத்தை சட்டமன்றத்தில் நிறைவேற்றிட வேண்டும் என வலியுறுத்தி பேசினார். பெரும்பான்மை உறுப்பினர்களின் ஆதரவுடன் இந்த தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.
இக்கூட்டத்தில் பேசிய மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் 34-வது வட்ட மாமன்ற உறுப்பினரான செல்வம், "தனது வட்டத்தில் குடிநீர் சுகாதாரமற்ற முறையில் விநியோகிக்கப்படுகிறது. இதனால் அங்கு சுகாதார கேடு மற்றும் நோய் தொற்று ஏற்படும் அவலமும் ஏற்பட்டுள்ளது. மேலும், தாராசுரம் பகுதியில் ஏற்கனவே பேரூராட்சி பகுதியில் இருந்து பொது குடிநீர் இணைப்புகள் துண்டிக்கப்பட்டுள்ளது. நாள்தோறும் 3 மணி நேரம் குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்படும் என உத்தரவாதம் நிறைவேற்றப்படவில்லை.
நாள்தோறும் காலை வேளையில் மட்டும் 45 நிமிடங்களுக்கு மட்டும் தண்ணீர் வருகிறது. தாராசுரம் பகுதியில், மாநகராட்சி அலுவலகர்கள் சிலர் கையூட்டு பெற்றுக் கொண்டு மாநகராட்சி நிர்வாகத்தின் கவனத்திற்கு வராமலேயே, பலருக்கு குடிநீர் இணைப்பு முறைகேடாக அளித்துள்ளனர்.
இதனை கண்டறிந்து அவற்றை துண்டித்து அப்படி இணைப்பு கொடுக்க காரணமானவர்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். பல இடங்களில் தெரு விளக்குகள் எரியாத நிலையே உள்ளது. எரியாத பல்புகளை மாற்ற கூட, மேல் அலுவலர்களின் அனுமதி பெற வேண்டும். டெண்டர் மூலம் பல்பு வாங்க வேண்டும் என காலம் தாழ்த்தப்படுகிறது" என்றார்.
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இதற்கிடையே திமுகவை சேர்ந்த துணை மேயர் தமிழழகன் மற்றும் 9-வது வட்ட மாமன்ற உறுப்பினர் தமிழ் செல்வி ஆகியோர் ஆட்சி மாற்றத்திற்கு பிறகு மாநகராட்சி அலுவலர்கள், மாமன்ற உறுப்பினர்களின் கோரிக்கைக்கு முன்னுரிமை தந்து அதனை நிறைவேற்றுவதில் கவனம் செலுத்துவதில்லை என்று குற்றஞ்சாட்டினர்.
மேலும், மாநகராட்சிக்கு தொடர்பில்லாத, ஆளும் கட்சி (தவெக) நிர்வாகிகள் என்ற ஒரு காரணத்திற்காக அவர்களது கோரிக்கைகளுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கிறார்கள் எனவும் தெரிவித்தனர்.