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மிசா குறித்து சட்டப்பேரவையில் பேசியது தவறு; தவெகவுக்கு சிஐடியு சவுந்தரராஜன் கண்டனம்

மிசா என்பது இந்தியா கண்ட மோசமான சர்வாதிகார ஆட்சி. மிசாவால் சிறைக்கு சென்று பழிவாங்கபட்டவர்களை நக்கல், நையாண்டியாக பேசுவது மிகவும் தவறானது என சவுந்தரராஜன் தெரிவித்தார்.

சிஐடியு சவுந்தரராஜன் செய்தியாளர் சந்திப்பு
சிஐடியு சவுந்தரராஜன் செய்தியாளர் சந்திப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 9, 2026 at 6:04 PM IST

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காஞ்சிபுரம்: சட்டப்பேரவையில் மிசாவை குறித்து பேசப்பட்டது தவறான நடமுறை என சிஐடியு சவுந்தரராஜன் தெரிவித்துள்ளார்.

காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் ஸ்ரீபெரும்புதூர் சுங்குவார்சத்திரம் தொழிற்பேட்டையில் உள்ள பன்னாட்டு தொழில் நிறுவனங்களில் பணியாற்றும் பணியாளர்கள் பல்வேறு காரணங்களை குறிப்பிட்டு பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

இந்நிலையில், 351 தொழிற்சாலை ஊழியர்களை பணியிடை நீக்கம் செய்து உத்தரவிட்ட தொழிற்சாலை நிர்வாகிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும், இந்த விவகாரத்தில் மாவட்ட ஆட்சியர் தலையிட்டு தொழிலாளர்களின் வாழ்வாதாரத்தை காக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனக் கோரி சிஐடியு சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.

சிஐடியு தொழிற்சங்க அகில இந்திய துணைத் தலைவர் சவுந்தரராஜன் தலைமையில் நடந்த இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில், 500-க்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்கள் கலந்து கொண்டனர்.

சிஐடியு சவுந்தரராஜன் செய்தியாளர் சந்திப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)

தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய சவுந்தரராஜன், “திமுக ஆட்சியின்போது இருந்த தொழிலாளர் நலத்துறை சரியாக இல்லை, திருப்திகரமாகவும் இல்லை. தற்போதுள்ள தவெக அரசு தொழிலாளர்கள் நலனில் நிலுவையில் உள்ள வழக்குகளை மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். தொழில் நிறுவனங்களை அழைத்து பேச்சுவார்த்தை நடத்த வேண்டும்” என கோரிக்கை வைத்தார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், “மிசா குறித்து தவெக அரசு சட்டப்பேரவையில் பேசியது தவறு. மிசா என்பது இந்திரா காந்தி தலைமையில் கொண்டு வரப்பட்ட, இந்தியா கண்ட மிக மோசமான சர்வாதிகார ஆட்சி. பல்லாயிரக்கணக்கான நபர்கள் கைது செய்யப்பட்டு, சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர். இந்த தகவல் தெரிந்த உடனே, கம்யூனிஸ்ட்டுகள் தலைமறைவாகிவிட்டதால், எங்களை அவர்களால் பிடிக்க முடியவில்லை.

மிசா காலத்தின் போது பேச்சுரிமை, எழுத்துரிமை மற்றும் பத்திரிக்கை உரிமை ஆகியவை முற்றிலுமாக பறிக்கப்பட்டது. எந்த உரிமையும் இல்லை, மிக மோசமாக ஒரு சர்வாதிகார ஆட்சி. எனவே, அதை ஆதரித்து பேசுவதும் தவறும்; மிசாவை எதிர்த்துப் போராடியவர்களை பழிவாங்கும் விதமாக சிறைக்கு அனுப்பப்பட்டவர்களை நக்கல், நையாண்டி செய்வதும் மிகத் தவறு. அதில் எந்தவிதமான நியாயமும் இல்லை” என தெரிவித்தார்.

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மிசா காலத்தில் கைது செய்யப்பட்டவர்கள் அனைவரும், அதற்காக தான் கைது செய்யப்பட்டார்கள் என்று ஆகிவிடாது என்ற குற்றச்சாட்டுக்கு, “மிசாவில் திமுக, கம்யூனிஸ்ட் உள்ளிட்ட முக்கிய தலைவர்கள் மட்டுமே கைது செய்யப்பட்டனர். அப்படி கைதாகி, மிசாவால் சிறைக்கு சென்றவர்களில் பலருக்கு உடலில் பலவிதமான பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டது.

நமக்கு பிடிக்காத கட்சி என்பதால், சர்வாதிகார ஆட்சியில் நடந்த அடக்குமுறையை எப்படி ஏற்க முடியும்? இன்று அவர்களுக்கு (திமுக) என்றால் நாளை நமக்கு (தவெக) என்று தான் பார்க்க வேண்டுமே தவிர, கேலி செய்து பேசுவது என்பது எந்த விதத்திலும் நியாயம் கிடையாது. எதிர்க்கட்சி என்றால் என்ன வேண்டுமானாலும் செய்யலாம் என்ற மனப்போக்கு நல்லதல்ல” எனத் தெரிவித்தார்.

TAGGED:

மிசா
தவெக அரசு
சிஐடியு சவுந்தரராஜன்
CM VIJAY
CM VIJAY MISA

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